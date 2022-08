La historia tras Marisol y Andrés, los mallorquines que salen con Rosalía en el videoclip de 'Despechá'

¿Quién ha dicho que no se puede trabajar y a la vez disfrutar? Hoy en día esto parece ser todo un reto. Pero este no es el caso de Marisol Pérez y Andrés Roig, dos profesionales que en su tiempo libre se encargan de representar el papel de figurante. Y es que en esta ocasión para ellos también ha resultado ser toda una sorpresa, ya que su último trabajo fue participar en el videoclip de 'Despechá' junto con Rosalía.

Marisol y Andrés, el matrimonio que vive en Palma, fueron los encargados de acompañar a Rosalía en uno de sus últimos videoclips. Los mallorquines participaron como extras en el 'viral del año', el de 'Despechá', grabado en s’Areneta del Portitxol el pasado 30 de julio con casi 15 millones de visualizaciones en Yotube.

Pero no son unos extras cualesquiera, son unos profesionales con años de experiencia en un trabajo no siempre bien valorado. Ambos tienen un largo recorrido en este ámbito, en proyectos como el capítulo 8 de la temporada 1 de la serie Turn Up Charlie de Netflix o el videoclip de DJ Allen, entre otros, según cuenta Diario de Mallorca.

Sin embargo, la causa principal por la que se animaron a entrar en este mundillo, fue su hija Sara de 12 años, quien espera con ansias poder estrenar su currículum como figurante.

Videoclip "Despechá"

Para el videoclip de "Despechá", todos los interesados tuvieron que mandar un vídeo de presentación para poder ser aceptados. Y es que, aunque parezca mentira, se personaron en Portitxol los 19 elegidos sin saber quien sería la estrella protagonista. Fue horas antes cuando los compañeros de producción les dijeron que "tenían una pequeña sorpresa".

El trabajo de figurante, como muchos del gremio saben, es un trabajo duro y a veces cansado, aunque siempre con pequeños toques de diversión y entretenimiento. Y es esta ocasión no iba a ser diferente, el trabajo duró desde las doce del mediodía hasta las diez de la noche, una experiencia agotadora de no ser por la compañía de Rosalía.

Y es que, aunque no sea lo habitual en este tipo de escenas, salió todo a la primera. Tal y como corrobora el matrimonio, se hicieron como cien tomas y la mayoría salieron sin problemas.

Una vez que ha salido a la luz el trabajo de los artistas, el matrimonio revela que lo que más les ha llamado es la naturalidad de la catalana. Ya que aseguran que no se percibieron grandes derroches, simplemente gente común, del día a día.

La artista Rosalía

No hay lugar a dudas de que Rosalía es una artista de los pies a la cabeza. Su Motomami Tour ya está conquistando el mundo. Con ese alarde de estilo propio que tanto gusta, la catalana cada vez está más presente en nuestro día a día.

Y es que, ¿quién no ha tarareado en los últimos días el tema de: "Baby, no me llames, que yo estoy ocupada olvidando tus males...?" Probablemente todos hayamos caído en el ritmo de la catalana. Ni siquiera hace falta estar al día con la música, el último tema de la artista aparece en cualquier parte, ya sea en la radio, en la televisión o incluso en las redes sociales.

Una vez más Rosalía se ha pasado el juego, ya que la catalana lidera el ránking con más de 21 millones de oyentes mensuales.

