El truco de la Guardia Civil para no suspender nunca la ITV: sólo necesitas una moneda de un euro

Todos los vehículos deben pasar la Inspección General de Vehículos (ITV) para poder circular con seguridad por todas las carreteras españolas. Por eso, es recomendable revisar el estado del turismo antes de pasarla para que sus condiciones de mantenimiento sean óptimas y para que los técnicos te puedan otorgar la pegatina con resultado favorable que, por cierto, siempre debes llevarla perfectamente colocada en el parabrisas o si no te expones a una sanción de 80 euros. No obstante, hay un truco para comprobar que tus neumáticos no están desgastados que te permitirá pasar favorablemente la ITV y que recomienda la propia Guardia Civil en su cuenta de Twitter.

Y es que, los neumáticos son de las partes del vehículo que más sufren, y más ahora con el calor del verano. Por eso, hay muchos conductores que deciden seguir un método infalible que debes llevar a cabo antes de pasarte por la ITV. Se trata de coger una moneda de euro y meterla en la línea de la mitad de la rueda. Si, una vez dentro de esa ranura de la rueda, ves el círculo dorado exterior de la moneda de un euro es que la rueda ya está desgastada.

Si te pasa eso, date la vuelta, cambia las ruedas y vuelve otro día a pasar la revisión. Este truco infalible lo ha explicado la Guardia Civil en su cuenta de Twitter y además avisa de que si nos pilla circulando con las ruedas en mal estado y desgastadas puede ponernos una multa de 200 euros por cada neumático desgastado, lo que en total serían unos 800 euros de sanción.

Mete una moneda de 1€ en el dibujo del neumático y si se ve el borde dorado ya deberías cambiarlo pic.twitter.com/Qc0TravJTK — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) April 9, 2016

Las ruedas sufren mucho porque están en contacto continuo con el asfalto y es recomendable cambiarlos cuando ya llevemos 40.000 o 50.000 km, es decir, es decir cuando nuestro coche ya tenga 10.000 km. Son elementos esenciales para circular y de las partes que aportan más seguridad al turismo.

Si hacemos caso a todas estas medidas que se basan en revisar adecuadamente que nuestro vehículo se encuentra en buen mantenimiento tienen el objetivo de mejorar la Seguridad Víal y reducir la siniestralidad en las carreteras españolas. Y es que, cualquier prevención es poca cuando se trata de conducir. Y es que, es todavía más importante ahora, durante el mes de agosto donde se está produciendo ya la Operación Salida.

