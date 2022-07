El patinazo de la candidata del PP en Extremadura: dice que en el tren no hay enchufes y los tenía debajo

María Guardiola, candidata del PP a la Junta de Extremadura, ha tenido que recular tras poner un tuit en el que aseguraba que los nuevos trenes que van desde Madrid a diferentes localidades de Extremadura.

"Ya por aquí de ruta. Os cuento: en este tren de "altas prestaciones", así como nos vendieron Renfe y Pedro Sánchez, no hay enchufes para cargar los dispositivos y el wifi va a pedales. Por lo menos, de momento, sí que funciona el aire acondicionado", reconoció la candidata del PP a la Junta.

¿El problema? Este nuevo tren, que ha sido inaugurado hace dos semanas y que conecta Extremadura con Madrid, sí que tiene enchufes y wifi, más allá del resto de prestaciones que ofrece, como reducir el tiempo entre destinos: hasta 51 minutos en la ruta entre Madrid y Badajoz, 44 minutos en los trayectos entre Monfragüe y Badajoz, otros 25 en el de Badajoz y Cáceres, y 20 minutos en el Cáceres-Mérida.

Ya encontré el enchufe. Le había preguntado a un auxiliar y no había sabido responderme dónde estaba. Ahora, está más escondido que Vara cuando le preguntan por los relojes. Muchas gracias por avisar, eso es #HablaExtremadura, escuchar a todos, aprender y reconocer los errores. https://t.co/T4q3NlGM14 — María Guardiola (@MGuardiolaPP) July 30, 2022

De ahí que María Guardiola haya tenido que dar marcha atrás al encontrar que el enchufe está al lado de su asiento. "Ya encontré el enchufe. Le había preguntado a un auxiliar y no había sabido responderme dónde estaba. Ahora, está más escondido que Vara cuando le preguntan por los relojes. Muchas gracias por avisar, eso es Habla Extremadura, escuchar a todos, aprender y reconocer los errores", explicaba en otro tuit.

Y, por último, a través de la red social, grabó un vídeo para explicar el malentendido. "Efectivamente, sí que hay enchufe en el tren. Me he equivocado y quiero pedir disculpas. No encontraba el enchufe y no estaba accesible y quiero mostraros dónde está para que no os pase lo mismo. Muchas gracias al usuario de Twitter que me ha facilitado la ubicación de ese enchufe y me gustaría que os cabreaseis también con Vara y con Sánchez porque estemos usando un tren que no es de alta velocidad y es un tren que los extremeños no nos merecemos".

Sobre la gravísima e imperdonable polémica del enchufe. #HablaExtremadura 👇🏽 pic.twitter.com/bRzO3yjCDL — María Guardiola (@MGuardiolaPP) July 30, 2022

