Cristina Narbona se suma al caso de Olga: "Espero que la Fiscalía del Estado entre, es la única solución"

Cristina Narbona, presidenta del PSOE y vicepresidenta primera del Senado, no es persona que suela prodigarse en los medios de comunicación. No obstante, el caso de Olga, contado la semana pasada por EL ESPAÑOL, ha propiciado que Narbona haya decidido hablar públicamente ante la gravedad de lo que está ocurriendo. "Lo que tenemos delante es el sufrimiento evidente de una madre y de una niña pequeña que no pueden no impactar; espero que la Fiscalía General del Estado entre", ha dicho Narbona en declaraciones exclusivas para EL ESPAÑOL.

Olga es una niña de 10 años que lleva año y medio denunciando maltratos de su padre y está bajo un protocolo antisuicidio puesto en marcha por el colegio. Elena Ramallo es su madre, a la que el 8 de marzo de 2018 le quitaron la custodia en un proceso irregular. Lleva más de cuatro años luchando por su hija.

Además, el padre ha incumplido desde entonces el régimen de visitas, tal y como confirman la sentencia del 31 de julio de 2020 de la Audiencia Provincial de A Coruña y las cinco ejecuciones de sentencias consultadas por este periódico. El mismo motivo por el que María Salmerón ha entrado en prisión, aunque en este caso ni siquiera ha habido un apercibimiento al padre.

[Por qué María Salmerón está en la cárcel y María Sevilla fue indultada: semejanzas y diferencias]

"Estoy al tanto de su caso. Espero que, si efectivamente hay cosas que no se han llevado a cabo correctamente, se corrijan lo antes posible", reclama Narbona. El asunto va a ser estudiado también por la Comisión Constitucional del Congreso. Su presidente, Patxi López, le ha pedido al senador y portavoz de la Comisión de Justicia Txema Oleaga que "le eche un vistazo" por su complejidad jurídica: "A Patxi le llegan centenares de asuntos. En este me pidió ayuda porque cree que sí que hay algo importante", explica Oleaga en conversación telefónica con este medio.

Elena y su hija Olga. Cedida

"Es un escándalo"

En el último auto, del 22 de junio de 2022, la jueza titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Betanzos reducía el régimen de visitas de Elena a los puntos de encuentro. EL ESPAÑOL ha comprobado que la resolución toma como base un informe psicológico del Servicio Gallego de Salud (Sergas) de tan solo una página donde se citan directamente las declaraciones del padre para determinar que "Olga está negativamente influida por su madre" y se acaba pidiendo la "valoración del estado mental de la madre".

Es llamativo que no se hayan aportado pruebas que sustenten el testimonio del padre y el informe del Sergas: ni la psicóloga analizó a Elena, ni un forense ha explorado a Olga —a pesar de las peticiones de Elena y la propia psicóloga, quien "considera necesaria la valoración por el organismo forense competente de la credibilidad del relato de la menor"—.

"¿Cómo va un juez a declarar que una persona se encuentra con la salud mental afectada si no hay un informe de un médico forense?", se pregunta Oleaga a la espera de recibir toda la documentación para estudiarla. "Si es así, es un escándalo", remata, quien tampoco "puede entender que pueda haber cinco ejecuciones de sentencia sin que se cumplan". El caso es tan increíble que "necesito verlo para saber cómo es".

La falta de valoración documental supone una anomalía que, en el caso de Elena, es reincidente: ya le quitaron la custodia sin ni siquiera un informe psicosocial, "pese a que lo pedí hasta la saciedad", recuerda Gloria Hidalgo, su abogada entonces. El informe psicosocial del IMELGA, donde se confirmaba que Elena "tiene capacidad para cuidar a sus hijas", llegó en noviembre de 2020, un año y medio después de la sentencia que confirmaba la retirada de la custodia. "Que haya una sentencia sin informe psicosocial no puede ser", dice un Oleaga incrédulo.

Txema Oleaga en el Senado

Los informes médicos

Por el contrario, un informe médico del 5 de julio de 2022 al que ha accedido este periódico dice que Elena "no padece ni ha padecido enfermedad mental alguna que la incapacite para su desarrollo profesional ni para el cuidado, atención y educación de sus hijas, ni de ningún otro tipo". Otro informe de 2018, de distinta doctora, se expresa en idénticos términos.

Lo que sí está acreditado son las más de 70 faltas de asistencia a clase de Olga entre el 22 de noviembre y el 23 de abril que constan en el expediente docente, una cifra totalmente anómala tratándose de una niña de 10 años. Algunas de estas faltas coinciden con semanas en que Olga estuvo incomunicada de su madre, como puede comprobarse al comparar las fechas de las denuncias y las faltas de, por ejemplo, los días 7 y 8 de abril de 2022.

"El colegio no me informa de las faltas de mi hija, ni siquiera de cuando va de excursión. He escrito más de 20 cartas, he escrito al inspector... pero parece que no tengo derechos como madre. Después me entero de que Olga estuvo con síntomas de ansiedad como fiebre, vómitos, diarrea...", cuenta Elena a EL ESPAÑOL. En auto del 7 de junio de 2021 consta que una profesora informó a la juez de que Olga le manifestó "que su padre le pegaba", sin que se considerase oportuno tomar medida alguna "porque no había indicios".

Elena espera en las próximas horas la rectificación del informe del Sergas, crucial para quitarle las visitas, que "considera necesaria" su valoración psiquiátrica sin que conste en su historial clínico enfermedad mental alguna, aunque le tiene "miedo al verano por lo que pueda pasar con Olga".

Este medio ha podido saber que la fiscal general del Estado Dolores Delgado ya es conocedora del caso y los técnicos han empezado a analizar la ingente documentación. El asunto también ha llegado a la Comisión de Justicia del Congreso a través de una diputada.

"Se ha intentado que jueces y fiscales tomen perspectiva de género, pero hemos visto sentencias bastante increíbles en los últimos años. Confío en que desde la fiscalía se atienda la petición que hace Elena y se pueda corregir todo aquello que no haya sido correctamente acordado", dice Cristina Narbona, quien espera que los trámites se agilicen.

Cristina Narbona, presidenta del PSOE

Por su parte, Oleaga expresa que él no puede decirle a la fiscal lo que tiene que hacer, pero "si hay un juez que ha cometido irregularidades flagrantes se verá en la documentación". El senador se compromete a estudiarlo y preparar un informe para Patxi López: "Voy a hablar con el Ministerio de Justicia para que vean las aparentes irregularidades".

Un caso excepcional

"Lo de Elena es un caso excepcional, pero de repente te encuentras con cosas muy sorprendentes. Con un marco legislativo que se ha venido mejorando para garantizar derechos a las partes, resulta llamativo y frustrante que pueda suceder esto", matiza Narbona.

En general, la trayectoria vital de Elena es bastante excepcional y su caso, totalmente paradójico: doctora en Derecho cuyas investigaciones pioneras sobre violencia vicaria la han llevado a ser candidata este año al Premio Princesa de Asturias de la Concordia, a tener audiencias próximamente con la reina Leticia y con el Papa Francisco y a estar nominada a la Medalla al Mérito en el Trabajo.

"Le hablo como mujer y como madre al Presidente Sánchez y le solicito públicamente que me reciba y escuche mi caso, salve la vida de mi hijita y de decenas de niños", reclama Elena. Además, no quiere "que se pronuncie Irene Montero. Ella lo ha sabido desde hace mucho y ha pasado de todo".

Tras hablar con Elena, Oleaga quedó "bastante tocado" y afirma "estar dispuesto a reunirme con ella en Madrid o por videollamada". Narbona piensa que la importancia de este caso va más allá: "Debemos preocuparnos desde el funcionamiento de las instituciones, en la justicia tenemos que confiar". La presidenta del PSOE cree que "hay que reconocer a los medios el hacer visibles los fallos que puedan llevar al dolor y sufrimiento de una madre y una hija".

Sigue los temas que te interesan