El nuevo sistema de la DGT con el que no te librarás de ninguna multa: hasta notifica si no pasas la ITV

No es novedad que la Dirección General de Tráfico apueste por la innovación y digitalización de todos sus mecanismos para controlar de una manera más ágil que los conductores no cometan infracciones en la carretera. Si bien a partir de julio los coches de nueva matriculación deben incorporar el sistema ADAS en el vehículo, ahora ha puesto en marcha una aplicación informática para que las administraciones locales puedan remitir a la entidad directamente las multas. Así que, cuidado si no pasas la ITV o si no tienes seguro.

El organismo está trabajando para que todas las Administraciones locales se integren en la plataforma PSAN para que todo se informatice y ninguna multa se traspapele. Este sistema tiene la finalidad de simplificar el trabajo a los policías locales que formulan las denuncios y de agilizar con seguridad y calidad los trámites de sanción.

Esta aplicación se centrará sobre todo en notificar las denuncias de ITV y de seguro obligatorio que se impongan en vías urbanas y en los entornos de las ciudades. Los últimos datos facilitados por la patronal de las ITV, AECA-ITV, alertan ya de más de 2,5 millones de vehículos circulan por las carreteras españolas sin la ITV al día y con el seguro caducado. Además, más del 40% de vehículos incluso no pasa la inspección a tiempo en España.

Notificación de multas

La plataforma PSAN elimina los riesgos de que se traspapelen las denuncias debido a que todavía, en muchos municipios españoles, los agentes siguen formulando las denuncias con papel y boli. Además, permitirá enviarlas directamente por mensaje al teléfono móvil.

Según recalcan desde el propio organismo “agiliza en gran medida la tramitación administrativa y refuerza el principio de ejemplaridad de las sanciones”. Por eso, no cabe duda de que esta plataforma supone una optimización de recursos y ahorro de tiempo a las administraciones locales.

Muchos ayuntamientos aún están en proceso de unirse. El primero que lo hizo fue la Diputación de Cádiz en el año 2014 y el ayuntamiento de Arévalo (Ávila). Por su parte, como afirma la DGT, "el Ayuntamiento de Madrid está en proceso de hacerlo".

