Las mejores universidades para hacer las 20 carreras más demandadas: la nota de corte tras Selectividad

Un año más, cerca de 200.000 alumnos españoles recién salidos del instituto se han presentado a las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU) con el objetivo de obtener una calificación que les permita entrar en la titulación de sus sueños. De nuevo, el dilema está servido. Cada vez más, los estudiantes suelen dudar en seguir su pasión o vocación o, por el contrario, elegir aquellas que les aseguren un empleo y contratación en el futuro. La elección de la universidad es otra de las preocupaciones de los futuros graduados y, por eso, es muy importante conocer cuáles son las que ofrecen mejores garantías.

La Fundación BBVA ha sacado, como cada año, con la finalidad de ayudar a los jóvenes a cursar sus estudios en las mejores universidades un ranking de las mejores universidades de España 2022. En esta ocasión, las universidades que se encuentran en Barcelona y Madrid lo lideran siendo la Universidad Politécnica y Pompeu Fabra de Catalunya las que ocupan el primer puesto seguidas de la Universidad Carlos III de Madrid.

En un segundo bloque se encuentran la Universitat Politècnica de València y la Autónoma de Barcelona. Por otro lado, en el tercer grupo aparece por primera vez un centro privado: la Universidad de Navarra que comparte posición con otras cinco públicas que son la Universidad Autónoma de Madrid, la Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili, la Politécnica de Madrid y la Universidad de Cantabria.

"El informe se ha basado en una metodología de 20 indicadores teniendo en cuenta la docencia, la investigación y la transferencia de conocimientos de cada una de ellas", según Francisco Pérez, director del Ivie de la Fundación. Sin embargo, no es el único ranking que elaboran cada año sino que también, han analizado las mejores universidades por docencia e innovación: "Hemos comprobado que las universidades públicas destacan mucho más en criterios de innovación e investigación y, por el contrario, las universidades privadas lo hacen más en términos de docencia".

Pero ¿Las elevadas notas de corte de algunos grados universitarios tienen que ver con la calidad de prestaciones que ofrece la universidad? La respuesta es que sí. De hecho,"una de las variables que utilizamos es la nota media de las titulaciones y, aunque a veces sean poco indicativas porque no todas las universidades tienen los mismos grados, evidentemente, sí la tienen alta es una señal y gozan de un alto prestigio", responde Pérez.

El director recomienda a todos los estudiantes recién titulados que elijan una buena universidad y un buen grado universitario con garantías porque puede determinar muchas cosas a futuro. Por eso, pone el foco en dos cuestiones importantes: "En primer lugar, puede merecer la pena desplazarse para acudir a una buena universidad aunque para ello se necesiten ayudas públicas como ocurre en otros países. Y, en segunda instancia, es muy importante que los estudiantes elijan bien la calidad de las titulaciones a cursar en esas universidades porque, no todas cuentan con las mismas prestaciones dependiendo del grado que sea".

Teniendo en cuenta cuáles son los 20 grados universitarios con la nota de corte más alta de 2021, según datos de Educa web, que serían a la vez las más demandadas por los estudiantes, haremos una selección de dónde estudiarlas con las mejores garantías y en las mejores universidades propuestas por URanking:

1. Doble grado de Matemáticas y Física

Para los estudiantes que empezaron el pasado año la universidad, la carrera con la nota de corte más alta fue el doble grado en Matemáticas y Física. En la Universidad Complutense de Madrid contaba con una ponderación media de 13,850. También, en la Universidad de Murcia el acceso era bastante alto con una nota de corte de 13,808. La nota más baja de acceso a esta titulación la presentaba la Universidad de Oviedo con una ponderación de 12,913.

Para estudiar esta titulación en una de las universidades mejor valoradas por URanking de toda España, en la Universidad Autónoma de Barcelona el acceso a la misma durante el curso 2021 fue de un 13,338 en la Facultad de Ciencias. También, en la Universidad de Cantabria con una nota de acceso de 13,515.

2. Doble grado en Farmacia y Biotecnología

Se trata de la segunda de las titulaciones que es más difícil acceder debido a su alto nivel de corte sobre todo en la Universidad de Salamanca que contaba con un 13,775. La peculiaridad de esta titulación es que solo se puede estudiar en Salamanca si eliges una Universidad Pública para ello. Sin embargo, también en la universidad privada CEU San Pablo también se puede cursar sin necesidad de obtener nota mínima.

3. Grado en Lenguas Modernas y Traducción

Este doble grado universitario de la rama de Humanidades contaba el curso pasado también con una nota de acceso muy elevada. Para poder cursar estos estudios en la Universidad de Alcalá, que es una de las mejores valoradas por el ranking, se debe sacar en Selectividad una nota mínima de un 9,61. Este doble grado lo oferta este centro en toda España.

4. Grado de Biomedicina

Es otra de carreras más demandadas precisamente porque solo lo oferta la Universidad de Sevilla con una nota de acceso muy alta: 13, 620. Sin embargo, el grado en Biología sí que se puede estudiar en algunas de las mejores universidades de España según el ranking de BBVA.

Así pues, la nota de acceso de Biología en la Universidad Autónoma de Barcelona databa con un 11,396 y con un 11,161 incluso en la Universidad Autónoma de Madrid.

5. Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales

Pocos estudiantes pueden acceder a esta titulación porque su nota es muy elevada, un 13,595 y además, solo se encuentra en uno de los centros que lidera el ranking: la Universidad Carlos III de Madrid.

En cuanto al acceso a las dos titulaciones por separado, que son también de las más solicitadas, hay muchas universidades bien valoradas que las ofertan. Ingeniería Física se puede cursar en la propia Carlos III con un acceso de 13,368 o en la Universidad Politécnica de Catalunya con una nota de corte de 12,76. Por su parte, el grado en ITI se puede cursar en la Carlos III con una nota de acceso mínima de 12,077 en español o bilingüe.

6. Doble grado en Derecho y Estudios Internacionales

La nota de acceso a esta doble titulación por la Universidad Carlos III de Madrid era de un 13,584. También, se puede acceder al mismo por la Universidad de Castilla la Mancha con una ponderación media de un 11, 833.

En particular, el grado en Derecho se puede estudiar como primera opción y mejor catalogada por la Universitat Pompeu Fabra de Cataluña con un acceso de un 5,000 y por otro lado, el mejor centro para estudiar el grado en Estudios Internacionales es el que oferta la Universidad de Navarra donde se accede al mismo con la nota de corte de un 5,000.

7. Matemáticas e Ingeniería Informática

Esta titulación conjunta también es de las más difícil de acceder. Su nota de corte en la Universidad era de un 13,655 en la Universidad Complutense de Madrid. También, encontramos esta titulación en las mejores universidades como en la Autónoma de Madrid con un acceso de un 13,514 o en la Universidad de Barcelona con una nota media de 12,899.

8. Medicina

Esta titulación siempre ha sido una de las más demandadas por su alta nota de acceso el pasado año de las universidades públicas. La máxima es la que daba acceso a la Universidad Complutense con un 13,500. Aunque, de las mejores universidades elegidas por Uranking se pueden encontrar también múltiples posibilidades.

La Universidad Pompeu Fabra de Cataluña lidera el análisis y para el grado en Medicina tiene una nota de acceso de 12,776. También, se puede estudiar en la Universidad Autónoma de Barcelona cuyo acceso era de 12,775.

9. Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Es un doble grado muy solicitado por los estudiantes y es muy difícil de cursar. Solo si tienes una nota tras Selectividad de un 13,398 podrás acceder al mismo en la Universidad de Sevilla. Este doble grado solo se puede estudiar en esta Universidad que se encuentra en sexta posición del ranking.

10. Matemáticas e Ingeniería Civil

Este doble grado se oferta con la nota de acceso más alta en una de las mejores universidades de España. Se trata de la Universitat Politècnica de València que es innovadora y única en esta disciplina y que contaba con una nota de corte de 13,017.

11. Matemáticas y Estadística

Una nota de acceso a esta doble titulación muy alta: 13,352 en la Universidad de Sevilla que está situada en sexta posición en el ranking de este año. También se puede acceder a ella en la Universidad Complutense de Madrid, que se encuentra en quinta posición, y tenía un acceso de 12,593. Otra opción es entrar en la Universidad de Extremadura y su acceso aquí era de 10,986.

12. Educación Infantil y Educación Primaria

Muchos estudiantes eligen esta opción para tener las dos titulaciones y poder trabajar con todos los niños de un colegio. Es quizás uno de los dobles grados que están más relacionados entre sí y por eso, muchas universidades lo ofertan.

En la Universidad Autónoma de Barcelona la nota de acceso era de un 9,166 y en la Universidad Autónoma de Madrid de un 11,154. En la Universidad de Barcelona el acceso estaba un poco más alto: 11,126 y, por su parte, en la Universidad de Cantabria se podía acceder a la doble titulación con una nota de 11,815.

13. Ingeniería Aeroespacial (en inglés)

Esta titulación es una que se encuentra disponible en dos de las mejores universidades. En primer lugar, se puede cursar en la Universidad Carlos III de Madrid con una nota de acceso de 13,249 en el pasado año. También, en la Universidad Politécnica de Valencia con una nota de corte de 13,325.

14. Estudios Internacionales y Ciencias Políticas

Es uno de los dobles grados que más solicitan los estudiantes de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. En la Carlos III de Madrid esta titulación tenía una nota de corte de 13,182. Es un grado que solo se puede estudiar en esta universidad, aunque independientemente también tienen cabida.

Por ejemplo, Ciencias Políticas en la Carlos III tiene una nota de acceso de 10,476.

15. Ingeniería del Software y Matemáticas

Este doble grado solo está disponible en la Universidad Rey Juan Carlos y su nota de acceso el pasado año era de un 13,170. Por su parte, en la Universidad de Málaga se puede acceder solo al grado de Ingeniería en Software con una nota de corte de 2021 de 11,274.

16. Filosofía, Política y Economía

Esta titulación que engloba tres grados universitarios de lo más relacionados entre sí se puede estudiar en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Madrid. La nota de corte para su acceso era de 12,667 y 12,997 respectivamente.

17. Publicidad y Relaciones Públicas y Marketing

Para acceder a esta doble titulación aunque la nota de corte mayor era la de acceso a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, un 13,134, también se puede estudiar en la Universidad de Barcelona que es una de las mejores situadas en el ranking.

La nota de acceso para esta universidad y para este grado era, en este caso, de un 9,333 que es ligeramente más baja que en la anterior.

18. Bioquímica

La nota de acceso máxima a este grado era de un 13,131 en la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, también se puede estudiar en la Universidad Autónoma de Madrid con una nota de acceso de un 13,11, y en la Universidad de Barcelona con un 11,81 de acceso.

En otras comunidades con las mejores universidades, se puede estudiar en la Universitat de València junto a la titulación de Ciencias Biomédicas con un 13,30.

19. Matemáticas

En cuanto a este grado, se cursaba con un acceso de 13,114 en la Universidad Politécnica de Catalunya. También, en la Universidad Autónoma de Madrid con una nota de corte de 12,87.

Además, en otras comunidades como Valencia se puede estudiar en la Universidad Politécnica con una nota de corte muy baja, solo un 5,000.

20. Periodismo y Comunicación Audiovisual

Hay muchos estudiantes que deciden completar su formación como periodistas cursando este doble grado que está entre los más demandados. La nota de corte más alta en España para cursarlo se encuentra en la Universidad de Sevilla con un 13,091.

Sin embargo, también se puede cursar esta doble titulación en la Universidad de Carlos III que contaba con una nota de 12,478.

Salidas laborales

Por otro lado, Spring profesional, la consultoría de Adecco junto con InfoJobs aporta, en su último informe 2021-2022, un análisis de las titulaciones con más salidas profesionales de España y que demandan más empresas. Medicina y Enfermería son los grados más solicitados en las ofertas de empleo y que además han aumentado exponencialmente respecto años anteriores tras la crisis del Covid-19. "Estas licenciaturas han aumentado de manera muy puntual por la crisis. La previsión es que esta tendencia baje aunque son carreras con muchas salidas y oportunidades laborales", detalla en declaraciones a EL ESPAÑOL, Fernando Otero, mánager de Spring.

Titulaciones universitarias más demandadas en la oferta de empleo España

Le siguen el grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) con un 5,36 % de las ofertas de empleo e Ingeniería Industrial con un 3,5% de la oferta para titulados universitarios, entre otras. Otero opina en este ámbito que "siempre han sido grados muy solicitados y que, además, aportan un valor seguro para tener un puesto de trabajo en el futuro, bien sea a través de una oposición o por la alta demanda del mercado laboral".

No obstante, cabe destacar que las carreras con mayor nota de corte no tienen por qué ser las más demandadas a nivel laboral. De hecho, según Otero sostiene," tiene que ver más con el mercado de la oferta y la demanda y cuántas plazas saca la universidad a concurso. Por ejemplo, Biomedicina es una carrera que tiene una nota de corte muy elevada lo que no llama la atención tampoco porque son perfiles muy específicos buscados por la industria tecnológica".

