Hatixhe, de pobre madre que había perdido a su hijo a detenida por asesinato en Alicante

En la localidad de Bigastro (Alicante) no se habla de otra cosa: el fallecimiento este fin de semana de un niño de dos años, cuyo cuerpo presentaba diferentes hematomas. Al principio, el tema se trató como un accidente doméstico, pero al ver que las heridas no se correspondían con la versión de la madre, se consideró una "muerte violenta". La progenitora del niño se encuentra ahora en prisión, acusada de matar a uno de sus hijos y de un delito de lesiones hacia el otro gemelo.

El domingo, los bigastrenses amanecieron con una mala noticia, un niño de 27 meses había perdido la vida la noche anterior en su vivienda, mientras su madre y su hermano gemelo estaban allí con él. "Primero se dijo que se había caído de una trona, después que la caída había sido por el patio de luces", explica una mujer del pueblo.

Al principio, los vecinos empatizaron mucho con la madre, una albanesa de 32 años, porque pensaron que uno de sus hijos había sufrido un accidente con un fatal desenlace. "Nos volcamos con ella porque aquí somos así", cuenta otra de las vecinas.

De accidente a asesinato

La madre de los pequeños, Hatixhe Kamxhiu, hizo una llamada al teléfono de emergencias el pasado 11 de junio desde Bigastro para alertar del supuesto accidente que había sufrido uno de sus hijos, mientras ella estaba sola con ellos en su casa, un primer piso del portal 10, de la calle Moreal.

Los sanitarios, ya en el domicilio, solo pudieron certificar su muerte por parada cardiorrespiratoria. Fue en ese momento cuando se cercioraron de que en la vivienda también estaba su hermano gemelo, un menor que, como en el caso del fallecido, presentaba varios hematomas que apuntaban a malos tratos de la madre, la única conviviente en el domicilio.

El niño sobreviviente fue trasladado al Hospital General de Alicante, donde le realizaron un estudio pormenorizado de las lesiones que presentaba. Hatixhe no tenía antecedentes policiales, pero sí que había perdido la custodia de los menores anteriormente por problemas de drogodependencia.

"Marcas de mordiscos"

En Bigastro todos la recuerdan como una mujer solitaria y con pocos amigos. "Siempre iba muy nerviosa de aquí para allá, regañando a sus hijos por todo", cuenta a EL ESPAÑOL una vecina, que también tiene niños pequeños y recuerda a Hatixhe con los gemelos en el parque.

Es miércoles, 15 de junio, y son las 11:15 horas de la mañana. Por el parque del Huerto del Cura pasea una mamá con un carrito de bebé. Al lado, dos mujeres hablan de lo sucedido y una de ellas casi echa a llorar cuando preguntamos por lo ocurrido. "Yo me he dado una panzada a llorar esta mañana", relata.

La otra está más alterada y no entiende como una madre es capaz de hacer algo así. "A esa mujer lo que tendrían que hacer es dejarla suelta por la calle en Bigastro, que verás...". Ambas veían a la albanesa de vez en cuando en el parque mientras los niños jugaban. Allí mismo siempre bajaba alguien a darle dinero o algo de comer para los nenes porque "ni trabajaba ni podía tener mucho dinero con la vida que llevaba", explican.

La familia vivía en uno de los primeros pisos del número 10.

Ellas como muchos otros vecinos del pueblo sospechaban que algo no iba bien en esa casa porque "siempre les estaba chillando", aunque no imaginaban el desenlace. Además, una de ellas preguntó a la mujer por qué tenían los niños los brazos llenos de marcas de mordiscos. A lo que Hatixhe contestó que se los hacían "entre ellos".

Hay testimonios que incluso narran cómo la hermana mayor les había comentado que Hatixhe siempre se cebaba con el mismo mellizo, ya que el otro era "su preferido". Y también, cómo la niña se escondía en la habitación "a abrazar a su nenuco" cuando las cosas se ponían violentas en casa.

No eran amigas, pero se veían de vez en cuando allí. "Un día le dije que no les riñera así a los niños", explica una de las vecinas. A esto, la acusada le contestó, que ella "terminaba muy pronto con las peleas". "Me dijo que por las noches para que no hicieran ruido los envolvía muy bien entre las sábanas, arremetiéndolas por el cuerpo para que no se pudieran mover", explica.

Padre "desconocido"

Según cuentan en Bigastro, la madre de los gemelos había mantenido varias relaciones sentimentales desde que llegó al pueblo, y por lo que describen "nadie sabe quién es el padre de los dos niños". Hatixhe tiene una hija más, una niña de nueve años, que según nos han descrito los vecinos, podría estar en casa con sus abuelos paternos, que regentan un bar de la localidad.

Según la Guardia Civil de Alicante, el hermano gemelo superviviente ya no pasó la noche con su madre y quedó bajo la custodia del único familiar con el que tenían contacto, la abuela paterna de su hermana.

Por otro lado, una de las panaderas del pueblo recuerda entrar a la madre allí con sus dos hijos. Compraba pan y algo para merendar, lo partía y se lo daba a los dos. "No tenía trato con ella, pero aquí siempre fue amable y yo siempre vi que trataba bien a los gemelos", cuenta esta mujer todavía sin creerse lo sucedido.

Este miércoles, la detenida ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela. Allí la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Orihuela ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Ahora, Hatixhe Kamxhiu está acusada de un delito de homicidio del menor fallecido, y otro de lesiones al hermano gemelo.

