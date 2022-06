Piden 3 años a un tuitero tras amenazar de muerte a Pedro Sánchez por sacar a Franco de su tumba

La sección cuarta de la Audiencia de Valencia juzga a partir del próximo jueves 16 de junio a un hombre de Quart de Poblet, un municipio pegado a la capital, por "incitación a la violencia" y "justificación del odio basado en la intolerancia" a través de comentarios escritos en la red social Twitter.

El tuitero Eduardo S. M. se enfrenta a tres años de prisión por un supuesto delito de odio tras amenazar de muerte al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, por anunciar que iba a ser exhumado del Valle de los Caídos (Madrid) el dictador y visitar el 'Paredón de España' en Paterna (Valencia), donde fueron fusiladas 2.238 personas.

El acusado, con antecedentes penales, publicó entre los años 2017 y 2018 diversos comentarios desde el usuario con el perfil "@stuka1937 conteniendo expresiones de propaganda, promoción y justificación del odio basado en la intolerancia, y de incitación a la violencia".

Algunos de los comentarios escritos por el acusado.

La Audiencia de Valencia celebrará el juicio por estos hechos el próximo jueves 16 de junio. Además de los tres años de prisión, la Fiscalía provincial de Valencia pide que el tuitero sea condenado a 10 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de seis años.

@policia Denuncio por aquí a este personaje y denuncio y reporto en @TwitterEspana que espero le cierren la cuenta. Ayudarme a reportar, por favor @stuka1937 pic.twitter.com/xYpr0yAd60 — Inma ❤️💜❤️💜 (@InmaOrquin) June 17, 2018

"Rojo bastardo"

Así, el 4 de diciembre de 2017, mencionando el perfil de Pedro Sánchez, escribió "por qué no vas al cementerio de los asesinados por vosotros el 11-M rojo bastardo? Esos de Paterna tenían delitos de sangre a lo menor algún día vas al cementerio pero no a hablar", según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

A continuación, añadió: "Ayer estuviste donde yo vivo rojo bastardo diciendo que quieres exhumar a Franco te amenazo de muerte que si lo haces te mataré.

Un día antes, el 3 de diciembre de 2017, el entonces secretario general del PSOE visitó el conocido como 'Paredón de España' y el cementerio de Paterna, donde se encuentran fosas en las que han aparecido multitud de restos de represaliados por Franco. Sánchez se había comprometido con los asistentes a impulsar una nueva ley de Memoria Histórica.

Meses más tarde, en junio de 2018, el acusado volvió a publicar tres comentarios en la red social Twitter "conteniendo asimismo mensajes de odio y alentando a la violencia". Pedro Sánchez acababa de llegar a la Moncloa tras la moción de censura y anunció la intención del Gobierno de iniciar los trámites para exhumar los restos del dictador español, como así sucedió tiempo después.

"Ante esa noticia proclamo aquí en Twitter a si Pedro Sánchez ese bastardo rojo saca a Franco lo mataré, Franco saldrá de su tumba pero Pedro Sánchez entrará en otra". Y continuó: "Hoy han hablado de que el PSOE sacará a Franco les aseguro q no lo hará hay gente q podemos matar ante no tolerar esa barbaridad".



"No voy a tolerar que se profane la tumba de Franco si el bastarda rojo de Sanchez lo ejecuta yo lo ejecutaré a él", reiteró el tuitero.

Igualmente, el acusado "también publicó en dicho perfil otras expresiones de incitación a la violencia tales como es fácil matar a Sanchez solo es buscar el momento similar a cuando el sin vergüenza golpeó a Rajoy pero en vez de golpe tiro a bocajarro".

La investigación ha constatado que el perfil de la red social Twitter "@stuka1937" fue creado el 5 de julio de 2012 con una cuenta de correo electrónica vinculada al acusado. Stuka es el avión de bombardeo alemán más conocido de la Segunda Guerra Mundial.

La Fiscalía de Valencia también pide que se proceda en sentencia a la "retirada de las redes sociales de los contenidos de odio emitidos por el acusado".

