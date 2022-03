En el barrio okupa de Vitoria con pintadas de polis empalados y alumnos de instituto de excursión

El día está gris y frío en Vitoria. Qué sorpresa. Por suerte, el barrio okupado te recibe con una llamativa dosis de color en forma de bienvenida. Ongi etorri, reza el policromático mural de la primera fachada. Y, por si tenías dudas de dónde estás, la siguiente pared te lo aclara: You are now entering free Errekaleor (estás entrando en Errekaleor libre). Pocas son las paredes de este peculiar lugar que no están pintadas, pero no todos los murales son tan acogedores como los de la entrada. Tout le monde deteste la police (todo el mundo detesta a la policía), dice uno más escondido. Justo al lado, la imagen de un agente empalado por un unicornio.

Todos los mensajes que lucen las paredes de Errekaleor son los que uno espera encontrar en un barrio que lleva nueve años okupado y donde sus vecinos viven de la manera más autogestionada posible. Sin embargo, la polémica ha saltado esta semana cuando se ha sabido que el instituto Ekialdea de Vitoria organizó varias excursiones con alumnos de la ESO a este asentamiento ilegal.

“Han ido, por lo menos, tres clases de primero de la ESO”, aseguran a EL ESPAÑOL unos padres indignados, que prefieren permanecer en el anonimato para no señalar a sus hijos de 12 años. “No nos molesta la visita únicamente porque haya murales contra la policía, sino porque no entendemos qué valores les van a transmitir a nuestros hijos ahí”, explica uno de ellos. Este padre se enteró por su propio hijo de que el centro les había llevado hasta allí. Polémica servida.