El drama de María y otros 66 profesores, al paro por un error 7 años después de aprobar la oposición

“El 9 de diciembre, al salir de clase, recibí un WhatsApp de mi marido con la fotografía de una carta y un mensaje: 'Creo que esto es muy importante'. Yo me quedé paralizada en el pasillo, debía de tratarse de un error. Mi director tuvo que leérmela: estaba automáticamente cesada de mi puesto de trabajo y expulsada del sistema”. Así relata María Ortiz, una profesora andaluza de Geografía e Historia, el instante en que su vida cambió drásticamente. El motivo: un error administrativo de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que, como a María, ha dejado sin el trabajo que habían conseguido de forma meritoria 66 profesores que aprobaron la oposición de 2016.

Todo se remonta a seis años atrás. En aquella convocatoria, la Junta de Andalucía publicó la orden de acceso a la bolsa bilingüe después de la fecha de convocatoria de oposiciones. Es decir, primero convocó el examen y, posteriormente, sacó una orden de carácter retroactivo donde se explicaba que quien aprobara podría entrar en la bolsa bilingüe. En 2017, una persona denunció esta irregularidad en los tiempos de publicación de la Orden del 15 de marzo de 2016 y desencadenó un proceso donde han sido los interinos quienes han pagado las consecuencias.

Sin embargo, durante todos estos años ninguno de los afectados supo nada. “La Junta publicó un Boletín Oficial en la web en 2017, cuando yo aún ni sabía que estaba en la bolsa”, recuerda María, quien además se queja de que nadie se mete en esa web a menos que busque algo en concreto: “En una reunión, la Consejería admitió que eran conscientes de que no íbamos a ver el boletín, pero se escudan en que era una forma legal de avisar…”.

Foto de archivo

En total, desde el 2017 en que se produce la denuncia ha habido dos sentencias. La primera, de 2018, en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla. Y en 2021 la segunda, donde el Jurado Superior de Justicia de Andalucía ratificaba la anterior tras las apelaciones de la Junta. “¿Por qué no nos avisaron, al menos, de que iban otra vez a juicio?”, se pregunta María.

El precedente

La Junta se ha justificado diciendo que “creían que iban a ganar”, pero lo cierto es que ya había un precedente. En 2018 los profesores de la bolsa bilingüe de Educación Física ya fueron destituidos por el mismo error de la convocatoria de 2016. Además, la sentencia fue emitida por la misma jueza. Los afectados, tanto los de Educación Física de entonces como ahora los de Geografía e Historia, se pusieron en contacto con distintos abogados, pero todos les dijeron lo mismo: la sentencia es correcta e inapelable.

“Superado el shock inicial, empecé a llamar al sindicato, a la delegación, a recursos humanos de Granada –ella era profesora en el colegio Fray Luis de Granada–… Nadie sabía nada.” De los 66 profesores interinos cesados (quienes consiguieron plaza en 2016 la han mantenido para que el perjuicio no sea aún mayor), los 22 que eran de bilingüe han sido los más afectados porque, además, los han expulsado de la bolsa bilingüe.

Para compensar, la Junta ha mantenido el tiempo de servicio acumulado estos años y les ha permitido integrarse en la bolsa de interinos general. Pero claro, allí hay muchas más personas. María, por ejemplo, ha retrocedido 700 puestos con respecto a su posición en la bolsa bilingüe, por lo que “no creo que pueda trabajar este año, y al siguiente ya veremos…”, se lamenta. Si la hubieran mantenido en la bilingüe tendría trabajos todos los años con seguridad. Casi la mitad de bilingües que han perdido su lugar siguen en paro.

Foto de archivo

Además, estar en una u otra lista también influye en el tipo de puesto al que se opta. Mientras que María, al gozar de buena posición en la bilingüe, estaba cubriendo una vacante de un curso completo, ahora se ve abocada a tener que cubrir ausencias de corta duración como puede ser una baja por Covid.

Por la misma razón, esto también afecta indirectamente a los profesores que ya formaban parte de la lista general. De buenas a primeras, muchos han visto cómo les colaban delante a 22 profesores que antes no estaban compitiendo con ellos por los mismos puestos.

¿Hay solución?

En una reunión con la Junta de Andalucía que tuvo lugar el pasado 12 de enero, el grupo de profesores afectados transmitió su indignación a los responsables. Más allá del evidente perjuicio, mostraron su malestar por el trato indigno que habían recibido: algunos se enteraron de su despido por las redes sociales, ya que ni siquiera recibieron la carta informativa.

Ante esta situación, los profesores han propuesto que se convoque una bolsa extraordinaria de Geografía e Historia bilingüe. Tardaría unos meses en resolverse, pero quienes acreditasen los méritos necesarios serían incluidos en la bolsa bilingüe. Estos profesores volcarían el tiempo de servicio en la bolsa y, aunque no tendrían el puesto anterior (por el período que han estado sin trabajar), sí sería uno similar. María asegura que es una solución legal avalada por el sindicato, pero la Junta ha rechazado esa posibilidad: “La explicación que nos han dado es que no podían, pero eso significa que no se saben su normativa o, directamente, que nos están mintiendo”.

Por otro lado, muchos alumnos también son víctimas de este error. María no se explica cómo no los cesaron antes si tenían la sentencia desde verano: “Así, los alumnos no habrían perdido a sus profesores a mitad de curso. Los de Bachillerato, que tienen que preparar la Selectividad, van a salir muy perjudicados, pero no eran daños a tener en cuenta según Consejería”.

A la espera de que se arregle el problema, María ha vuelto a su casa de Motril y ya ha hecho los trámites para solicitar el paro. “A algunos nos ha afectado a la salud”, dice María, que confiesa haber estado mala todo este tiempo. Si no consigue trabajo pronto, tendrá que volver a dar clase en la academia de su marido. Y reivindica: “Esto ya no va de nosotros, sino de que no podemos permitir que los representantes de la educación pública tengan esta concepción”.

