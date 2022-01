"Se estaba viendo con la misma zagala que Ayoub": el desencadenante del brutal ataque a José

Noticias relacionadas El brutal ataque de dos hombres a José por celos: casi le amputan la mano a machetazos en Murcia

Ayoub y José se conocían muy bien. Los dos eran vecinos de la calle Triunfo de Molina de Segura. Los dos eran compañeros de trabajo en la misma empresa de golosinas y caramelos de la citada localidad. Los dos desempeñaban labores de carretillero. Los hijos de ambos iban al mismo colegio. Los dos mantuvieron en algún momento contacto con la misma chica. Sus vidas iban tan en paralelo, como sus desavenencias personales, y este miércoles, Ayoub, acompañado de su hermano, protagonizó supuestamente un brutal ataque contra José en el que casi le corta la mano izquierda con un machete.

"Por lo visto, [José] se estaba viendo con una zagala que el moro también [Ayoub] y el moro le dijo que la próxima vez le cortaba la mano. Y dicho y hecho: le ha cortado la mano". Esta es la versión extraoficial de los hechos que circula a pie de calle, en un audio que se comparte de WhatsApp en WhatsApp, entre los parroquianos de Molina de Segura: una localidad murciana de 66.771 habitantes.

Un familiar de José cofirma que tuvo una relación con la expareja de Ayoub, una mujer con la que este marroquí, nacionalizado español, había tenido un hijo. Durante ese periodo, el crío, de 4 años, le contó al padre, Ayoub, que el novio de su mamá supuestamente no le trataba bien. Ese cóctel explosivo fue el inicio de las rencillas personales entre ambos compañeros de trabajo: los celos por una misma chica y el trato que José dispensaba al menor al que encerraba presuntamente en una habitación mientras estaba a solas con su madre, incluso se marchaban de juerga.

Los residentes en la calle Triunfo cuentan desde el anonimato a EL ESPAÑOL que se veía venir la dantesca agresión que tuvo lugar este miércoles entre Ayoub y José. "Tenían problemas desde hace tiempo", afirman comerciantes y vecinos. "En la empresa de golosinas llegaron a tener una pelea sin que sus jefes se enterasen, y hace unos días acabaron a palos en la calle y llamaron a la Policía".

Ninguna de las personas consultadas por este dirio quiere dar nombres porque la familia de Ayoub y Sandra, la actual pareja de José, con la que tiene una niña pequeña, residen en bloques de pisos que están uno enfrente del otro: la tensión es máxima. De hecho, una fuente municipal confirma que José y Sandra, días antes del salvaje ataque con el machete, llegaron a denunciar por supuestas agresiones y amenazas a Ayoub.

Tales denuncias en sede policial, no evitaron que este miércoles, pasadas las dos de la tarde, el chico marrroquí cumpliese las supuestas amenazas que le venía realizando a su compañero de curro por la relación que mantuvo en su momento con su exmujer y su hijo pequeño: 'Te voy a cortar la mano'. Y poco faltó para que acabase manco José, al que sus amigos conocen con cariño como 'El Mechas', y cuya agresión a machetazos se ha viralizado a través de varios vídeos filmados por testigos.

Ayoud, de 31 años, acompañado de su hermano pequeño, M., de 23 años, fueron presuntamente al encuentro de José 'El Mechas', justo cuando había aparcado su coche cerca del bar que frecuenta en la calle Triunfo para tomarse alguna cerveza y echar unas risas con los amigos. Los dos hermanos iban provistos con un machete con el que supuestamente le atacaron sin cuartel ante la histeria de algunos clientes del local y de los viandantes.

José recibió el primer machetazo por la espalda y cuando trató de protegerse se llevó el segundo en la mano izquierda: casi se la rebanan. 'El Mechas' es un tipo ágil y fibroso, de 33 años, al que le encanta salir con su perro a ejercitarlo, y eso le permitió reaccionar con rapidez para defenderse de la brutal agresión. Prueba de ello es que en los vídeos realizados por los testigos se aprecia cómo pudo retener a Ayoub contra el asfalto, incluso le llegó a provocar algunos cortes.

"¡Ayuda, por favor, que lo están matando, llamen a una ambulancia!", gritaban un par de testigos al ver el reguero de sangre. En una de las grabaciones se observa cómo Sandra, la pareja de José, trata de sacorrerle, junto a varias personas. De hecho, un hombre consigue arrebatarle el machete a los agresores, lo que provoca que unos policías le apunten con sus armas porque acaban de llegar a la calle Triunfo y no saben que no está implicado en esta terrible pelea.

"¡Tíralo al suelo!". Le espetan los agentes de Policía Nacional al hombre que no duda un segundo en lanzar el machete a la carretera y se pone de rodillas para aclarar que no tiene nada que ver en la reyerta. Acto seguido, los funcionarios emplean sus defensas para engrilletar a los hermanos marroquíes, nacionalizados españoles, y José, de 33 años, es trasladado en una ambulancia para ser atendido en un hospital de los enormes cortes que presenta en la espalda, en la pierna y en su mano.

"Ese mismo miércoles, lo evacuaron en helicóptero al Hospital La Paz de Madrid para reconstruirle la mano porque la tenía semiamputada", detallan fuentes policiales. Este viernes los hermanos fueron puestos a disposición judicial por un delito de tentativa de homicidio y lesiones graves que ha consternado a la plantilla de la empresa de golosinas donde trabajan agresores y víctima.

El juzgado de Instrucción número 2 de Molina de Segura ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada, y sin fianza para Ayoub, de 31 años. Mejor suerte ha corrido su hermano pequeño, M., de 23 años, que ha quedado en libertad con cargos con la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial.

Melecio Castaño, el abogado de los hermanos, a la salida de los juzgados molinenses, en declaraciones al informativo de la televisión autonómica 7RM, ha explicado la supuesta causa de la agresión que centra la investigación judicial: "Todo esto viene porque al parecer, el hijo de uno de mis clientes [Ayoud], iba con frecuencia a la casa del chico que sufrió la lesión en la mano [José] y según dice mi cliente, el niño era maltrado en esa casa, lo dejaban solo en una habitación, y el niño quería que su padre [Ayoud] denunciase a este hombre [José]. Mi cliente le advirtió de las quejas que le dio su hijo y la cosa ha terminado mal".

El letrado ha avanzado que próximamente recurrirá el ingreso en prisión de Ayoub y ha detallado los motivos por los que su hermano ha quedado en libertad: "En las imágenes de los vídeos se aprecia que el menor de los hermanos solo estaba separando y tanto la Fiscalía como su señoría han llegado al convencimiento de que sigue imputado, pero no como para entrar a prisión".

Castaño indica que en su línea de defensa argumentará ante su señoría, que no se trata de una tentativa de homicidio, sino de un delito de lesiones graves: "La lesión de la mano es muy grave y tiene otra en la espalda, pero de eso no se muere nadie, es cierto que las heridas son llamativas, pero no es menos cierto que las zonas afectadas no son vitales".

De momento, la familia de José 'El Mechas' sigue en vilo su recuperación. Un portavoz familiar confirma a EL ESPAÑOL que ha sido un éxito la operación que se llevó a cabo en el Hospital La Paz de Madrid: "Mi hermano, por suerte, se encuentra bien. Le han reconstruido la mano y está en la UCI. No vamos a decir nada más. Se han publicado muchas salvajadas que hacen daño a las familias".

El periodista se desplaza al piso en el que residen los marroquíes para conocer su versión de los hechos, pero solo obtiene una respuesta de la hermana de los detenidos: "No conocemos a esos chicos de nada".

