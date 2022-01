Tinder está que arde, por qué el 2 de enero es el día de la desesperación y este año más

Tinder se ha convertido en las nuevas discotecas y en un espacio donde millones de usuarios se relacionan con el objetivo de encontrar pareja o solo pasar un buen rato. Y es que, es una buena solución para los solteros, ya que desde su creación en 2012 la aplicación ha recibido 450 millones de descargas y cuenta con 65.000 millones de matches en todo el mundo. Actualmente, a través de esta plataforma, que está disponible en 190 paises y en 40 idiomas, no son pocos los que han encontrado ya su media naranja.

Cada año, el 2 de enero, el conocido como ‘Dating Sunday’, es el día más activo en esta plataforma, en el que más usuarios hacen swipe y este año no iba a ser menos. El presidente de Tinder en el Sur de Europa, Vicente Ballester, sostiene que este fenómeno lleva sucediendo varios años porque la gente está fijando sus propósitos de año nuevo y encontrar su pareja es uno de ellos. Por eso, las menciones en las biografías de los clientes a ‘objetivos de pareja’ se han multiplicado un 53% para 2022.

En EL ESPAÑOL hemos preguntado a la psicóloga sanitaria, Ana Fabón por los motivos de que este día sea el más activo y sostiene que esta ‘prisa’ por encontrar pareja a principios de año se debe a tres factores principales: la autoexigencia personal para ponerse un objetivo del nuevo año en varias áreas de nuestra vida, el aumento de la presión social sobre la idea de tener pareja en las cenas familiares y como una forma de para paliar la sensación de soledad de algunas personas a tener pareja que se palpa sobre todo durante los últimos días del año.

Pero, hay que tener en cuenta que más de la mitad de los usuarios activos forman parte de la generación Zeta (edad comprendida entre 18 y 25 años) y esto se debe a que, según recalca Ballester, las reglas del dating están cambiando y por eso eligen Tinder como una de las posibilidades para relacionarse. Tambien señala que hay un cambio de pensamiento en estas generaciones, ya que no les gustan las citas tradicionales. Los encuentros ya no se basan en las típicas etapas preestablecidas, sino que se han vuelto fluidas en términos de expectativas, emociones y experiencias y por eso cree que las citas digitales han llegado para quedarse. La psicóloga sanitaria Ana Fabón sostiene, en este sentido, que esta generación vive más en la inmediatez y rapidez porque ya no nos relacionamos como antes y que, utilizando este tipo de apps, se encuentran muchas posibilidades y se tiene la oportunidad de cambiar de opción si algo no nos gusta.

Captura de pantalla apps Tinder

Captura de pantalla Tinder 2

La pandemia del Covid-19 ha influido significamente en el tiempo y en la forma en la que la generación Z usa esta red social. Según el informe elaborado por Tinder sobre datos sobre que ha extraido durante el confinamiento, el 60% de los usuarios llegó a esta red porque se sentían solos y necesitaban relacionarse con otros, y que incluso, el 40% tenía el objetivo de conocer a gente nueva. También se destaca que la interacción social incrementó en este periodo, ya que se registró un 19% de más mensajes al día en febrero del 2020 en relación con el año anterior. El Videochat fue una de las funcionalidades más usadas y el 43% de los usuarios afirmó que precisamente fueron las conversaciones que mantuvieron en la plataforma las que les hicieron sentir menos solos.

Las nuevas funcionalidades de la aplicación son las que han ayudado a conseguir estos datos. El apartado de reciente creación, ‘Explorar’ es una herramienta donde los usuarios pueden conectarse por objetivos e intereses similares. También se han añadido otras nuevas herramientas como 'Modo musical', una colaboración con Spotify que permite a los usuarios compartir sus gustos musicales con sus matches. Otra de ellas es 'Chat rápido' que se utiliza principalmente para poder iniciar una conversación sin necesidad de hacer match que sirve en gran medida, para romper el hielo.

Con el objetivo de que los usuarios lleguen preparados al Dating Sunday, Tinder propone tres consejos básicos: aplicar la regla 3/5/11 que abarca las claves para completar adecuadamente tu perfil compartiendo al menos 3 pasiones o intereses diferentes, añadiendo 5 fotos o videos y rellenando las biografias con 11 palabras al menos. También es importante que los usuarios se conecten en horarios de máxima actividad en la red como puede ser la madrugada de Nochevieja o durante la tarde del domingo entre las 19.00 y las 22.00 horas. Y por último, aconsejan hacer un videochat primero antes de conocer a la persona presencialmente para que el encuentro tenga más éxito.

Además, Vicente Ballester añade como consejo que es importante que los usuarios vayan actualizando constantemente su perfil y que se muestren cómo son en realidad de una forma natural para encontrar a los perfiles que más se adecuen a ellos, a sus preferencias, gustos y a su forma de pensar.

No hay una receta secreta, pero algunos de estos consejos, quién sabe, le pueden servir a muchos para encontrar, por fin, a su media naranja.

