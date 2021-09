Muere el corresponsal de Telecinco Ángel Cerdeño tras no ser atendido en dos hospitales de Venezuela

El colaborador de Telecinco Ángel Rafael Cedeño ha muerto a los 38 en Caracas (Venezuela) a por la pésima condición de los hospitales del país gobernado por Nicolás Maduro. Ángel llevaba dos décadas casado con su mujer, Viviana, con quien tenía tres hijos.

Como colaborador de Mediaset, Ángel trabajaba en Telecinco y el diario Nius. "Narraba el día a día de Venezuela, pero su muerte evidencia también las lagunas sanitarias en un país devastado. Esa realidad que Ángel acabó sufriendo en sus carnes la mala situación de su país en sus últimas horas de vida. Nunca sabremos si aún estaría vivo de no haber estado allí", ha recordado su compañera Esther Yáñez, del citado periódico digital.

Las últimas horas de Ángel fueron una lucha por encontrar un hospital donde le atendieran correctamente. No tuvo suerte en dos centros de Caracas. todo comenzó el jueves, cuando empezó asentirse mal y, poco después, se desmayó. “No podía respirar, pensé que iba a morir. Y así tocó recorrer otros hospitales hasta llegar al Clínico Universitario donde me atendieron a las patadas y en condiciones infrahumanas", escribió Ángel a un amigo el mismo día de su desmayo, según escribe Esther en Nius.

"Allí los pacientes Covid y no Covid permanecen en un mismo lugar (…) Venezuela es enfrentarte a un sistema de salud colapsado. Una cosa es que lo digamos en un reportaje y otra que lo vivamos en carne propia”.

Cuando, finalmente, consiguió que lo atendieran, le dijeron que no sabían qué mal le achacaba. Reposo y antibiótico (amoxicilina, concretamente), aun sin saber qué tipo de infección tenía. Estos medicamentos solo combaten infecciones bacterianas, no víricas. La amoxicilina es de los pocos medicamentos que se puede encontrar en las estanterías de Venezuela. Ninguna prueba, ningún análasis de sangre, nada. Le mató un sistema sanitario totalmente colapsado y precario.

