La multa de la DGT en los atascos si no te comportas adecuadamente: hasta 200 euros de sanción

La Dirección General de Tráfico (DGT) podrá pecar y tener sus errores como todo el mundo, pero avisar constantemente de las infracciones no es uno de ellos. Las sanciones económicas y la retirada de puntos del carnet pueden ser múltiples si no se cumple a la perfección la normativa de circulación, no solo se pone en peligro la vida personal, sino la del resto de usuarios. Y, aunque parezca una tontería, tocar el claxon del vehículo en ocasiones indebidas puede causar múltiples accidentes y acarrearía una multa de hasta 200 euros.

Aunque sea un sonido que escucharás todos los días en los atascos, su uso está pensado únicamente para momentos relacionados con la seguridad y la DGT explica a la perfección cuáles son los momentos o excepciones para ello.

Su uso está permitido para alertar de un peligro a otros conductores o usuarios, como en vías estrechas con muchas curvas o antes de adelantar a un vehículo de dos ruedas. Sin embargo, diariamente se usa de manera incorrecta cuando saludas a un conocido, cuando avisas a otro conductor para retirar su vehículo... etc.

Un atasco de entrada a Madrid, en una imagen de archivo. EFE

Multas

En vías con tráfico denso tampoco se puede hacer un uso indebido del claxon. Según indica el artículo 110 del Reglamento General de Circulación, se prohíbe emplear señales acústicas de sonido estridente y sin motivo reglamentariamente permitido. Las sanciones que podrían imponerse por incumplir esta norma, ascendería a 80 euros.

Si en su lugar se emiten señales acústicas sin ser un vehículo prioritario o de emergencias, la multa sería de 200 euros, nada económico por un sonido del coche.

Una de las acciones que mucha gente desconoce es la prohibición del claxon cuando hay una señal R-319, salvo en casos de emergencia. Esta señal se puede encontrar en zonas cercanas a los hospitales o residencia de enfermos. La sanción por no respetar estas señalizaciones es de 80 euros.

Atasco en Valencia tras el fin del estado de alarma. E.E.

Pero cuidado, no todo va a ser por usar el claxon, el simple hecho de no llevarlo instalado en el propio vehículo, implica una multa de 200 euros, considerándose infracción grave.

Hay, no obstante, tres excepciones. Estas acciones también están recogidas en el artículo 110. Se puede usar para evitar un posible accidente y de modo especial en vías estrechas con curvas; se puede, también, hacer fuera de poblado para advertir a otro conductor del propósito de adelantarlo; y también para advertir de su presencia a los demás usuarios de la vía.

También te puede interesar...

La nueva multa de 100 euros para sancionarte cuando estés parado en el coche

La sentencia contra la DGT que puede anular miles de multas entre los motoristas

La multa de la DGT más cuantiosa por no respetar a los peatones mientras conduces: hasta 200 euros

Sigue los temas que te interesan