El día de suerte de dos jubilados: la pareja que ha ganado 'por error' el bote de Euromillones

Millonarios gracias a la presbicia. Así es como podría resumirse la historia de Denis y Ann Fawsitt (75 años). Un matrimonio británico que ha ganado un bote de 116.124 libras en los Euromillones, pero con una combinación de números distinta a la que desde años jugaba en el sorteo.

Los Fawsitt siempre utilizaban las fechas de los cumpleaños de su familia para completar las cifras de su boleto semanal, pero cuando fueron la última semana a comprar su boleto semanal, Denis olvidó sus gafas y pidió a la trabajadora del establecimiento que eligiera ella misma los números.

"Me di cuenta de que había olvidado las gafas, traté de elegir los números, pero no pude. Así que cuando fui a pagar los boletos, le dije a la señora de detrás del mostrador que me diese un golpe de suerte", cuenta Denis Fawsitt en una entrevista con BBC News.

"Resultó ser una de mis mejores decisiones", añade entusiasmado el ganador. "Después de lo que sucedió en el quiosco, tuve la extraña sensación de que íbamos a ganar. Le dije a mi esposa que sentía que íbamos a ganar algo grande".

A la mañana siguiente, el matrimonio no daba crédito. Revisaron una y otra vez el boleto. Y para asegurarse regresaron al quiosco. Habían acertado los cinco números principales y una estrella de la suerte. Un total de 116.124 libras. "Estábamos en estado de shock. Después de confirmar la victoria, bridamos los dos con whisky y jerez", cuentan ambos.

Un jardín nuevo

Aunque tienen claro que la mayor parte del premio será para su familia, el matrimonio tiene dos hijas y tres nietos, quieren utilizar el dinero para cambiar por completo el jardín, comprar una cocina eléctrica y un colchón de espuma.

"Vamos a darnos algunos caprichos, pero lo más importante es darle el dinero a ellos. Este dinero les ayudará más a ellos que a nosotros. Cuando este horrible Covid se haya ido lo celebramos todos juntos con una gran fiesta familiar", concluye el matrimonio galardonado.