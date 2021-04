El #meToo de una alumna de Monedero: de copas con Iglesias, una mano en la cintura y "ahí te espero"

"Voy a contar una historia de acoso y machismo rancio que sufrí allá por noviembre de 2010", escribía @Ferfreiref en su perfil de Twitter la noche de este pasado miércoles. "Ruego atención y difusión, sobre todo a todas aquellas personas que se consideren feministas".

La tuitera explica que, allá por noviembre de 2010, ella, con 18 años, empezó a cursar un grado en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

Uno de sus profesores en el primer cuatrimestre fue Juan Carlos Monedero, quien años más tarde se convertiría en uno de los fundadores de Podemos. "Como curiosidad, mencionar que el primer trabajo que nos mandó fue sobre Hugo Chávez [expresidente difunto de Venezuela]".

La joven relata que pronto dejó de asistir a sus clases. Añade que una noche ella y dos amigos coincidieron con Monedero, con Pablo Iglesias y con un tercer hombre del que nunca conoció su identidad en La Huelga, un bar del barrio madrileño de Lavapiés.

"Al parecer era un bar en el que se reunían varias personas de lo que ahora se considera ambiente podemita (...) En cuanto nos vieron, Monedero comenzó a hacer aspavientos, orgulloso de sus alumnos, y nos invitaron a una segunda ronda. Recuerdo la mano de Monedero en mi cintura cuando volvía de la barra con una copa. Al parecer, el hombre es muy tocón en general, pero yo no lo sabia (...) En ocasiones posteriores escucharía a otras chicas decir eso, que el 'Juancar es muy tocón y no hay que tenérselo en cuenta'. En fin, la hipotenusa", añade con ironía.

La joven, que ahora tiene 29 años, prosigue con su relato. Se centra después en Pablo Iglesias. "¡Pues allí estábamos los seis y en estas que el macho alfa vio a una tierna joven, muy tonta, y no quiso desaprovechar la oportunidad. Me acorraló cual cervatillo para empezar a dorarme la píldora. No recuerdo exactamente la conversación, porque entre otras cosas debió ser bastante banal y vacía. Pero recuerdo esas típicas frases de 'eres muy madura para tu edad' y cosas similares".

"Total, que ahí estaba yo con un tipo feísimo con coleta, chepa y un piercing choni que era profe de la uni (me lo dijo uno de mis amigos, yo no le había visto por allí), pensando qué hacer con mi vida y aguantando la turra".

@Ferfreiref no se detiene ahí y cuenta que Iglesias, 14 años mayor que ella, le propuso acompañerle "al cuarto de baño". “Voy a refrescarme, te espero ahí”, cuenta que le dijo el ya exvicepresidente del Gobierno y candicato de Unidas Podemos a presidir la Comunidad de Madrid.

"Los cielos sobre mí"

"En aquel momento los cielos se abrieron ante mí. Mientras le vi dirigirse al baño saqué de mi bolsillo un billete de cinco euros, se lo di a un compa y me piré", añade.

La tuitera, que explica en sus redes sociales que trabaja en el campo de la consultoría, explica que, al salir del bar, el hombre que acompañaba a Monedero e Iglesias la siguió hasta la puerta de su casa e intentó mantener relaciones sexuales con ella.

"El pavo insiste en acompañarme a casa. Mientras camino casi corriendo diciéndole educadamente que no era necesario, él insiste. Hace 11 años no tenía el temple y la mala hostia que tengo ahora, no tuve cojones a mandarle a la mierda a gritos en mitad de la calle. Siempre fui una niña dulce y educada porque, normalmente, cuando decía no, era no. Para estos no es así, por eso sus mujeres se empeñan tanto en que sólo sí es sí (...) Os juro que en ningún momento hubo flirteo por mi parte. Me sentía bastante incómoda y el tipo me parecía patético. No me dio miedo, sino pena".

A renglón seguido, la joven añade que dio a aquel desconocido en la cabeza con la puerta del edificio en el que vivía y que siguió su vida con normalidad. "Recordaros que si el señor Pablo Iglesias y sus secuaces hacían esto a niñas de 18 cuando no eran nadie, qué no habrán hecho estos años. Supongo que el señor Iglesias no recuerda esto. Por desgracia yo sí, y para su pareja mi relato sería el de una víctima si el victimario no fuese el padre de sus hijos. Todos, eso sí, muy feministas y aliados de la causa, que pierden el culo llamando misógino y trozo de mierda a mi pareja [es novia del youtuber 'Un Tío Blanco Hetero'], sin llegarle ninguno a la suela de los zapatos. Bueno. Este es mi #meToo".

"Hoy Pablo Iglesias me ha bloqueado sin dirigirme a él directamente. Debe ser que las que nos acercamos a la treintena dejamos de gustarle. Cuanto más ternitas y jóvenes, mejor. Si has leído hasta aquí te doy las gracias y agradecería difusión en algo que ya se conoce, pero de lo que no hay testimonios. El señor Iglesias es un machista, nepotista, hipócrita, incompetente y cobarde. Está más que comprobado".

Antes de finalizar, la joven puntualiza que en ningún caso se considera víctima. "Ni Monedero ni Iglesias me acosaron o intentaron abusar de mí. Pero se está generando un ambiente en la sociedad española en el que cualquier chica que tenga un encontronazo similar al mío con cualquier tío puede sentirse víctima".