Este es el mejor detergente para la lavadora según la OCU: cuesta 8,20 euros en el supermercado

¿A quién no le gusta llevar la ropa limpia? ¿O sacar la ropa del cajón y notar un buen aroma y frescor (amén de no ver una sola mancha)? También queremos que los colores sean vivos y que los blancos deslumbren. Para que todas estas exigencias del consumidor se cumplan no echar cualquier detergente en la lavadora. Por eso la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado varios detergentes para determinar cuál es el mejor.

Para este análisis, la organización ha tenido en cuenta el formato, la calidad del lavado y la protección del color. Asimismo, puesto que el consumidor actual busca un consumo más responsable, se ha tenido en cuenta que el producto sea lo más ecológico posible (ya que no existe un solo producto en el mercado que no tenga cierto impacto ambiental).

Con todas estas variables sobre la mesa, el análisis de la OCU ha determinado que el mejor detergente que podemos comprar en el supermercado es el Ecover detergente líquido universal Honeysuckle & Jasmine. Este producto obtuvo la mejor nota, un 72 sobre 100 en el análisis. No solo demostró tener una notable capacidad de limpieza, también es un producto ecológico. Su formato más habitual -tiene varios- es una botella de un litro que cuesta 8,20 euros y proporciona 20 lavados.

La OCU es un organismo independiente de cualquier poder político o económico dedicado, entre otras cosas, a valorar los mejores productos del mercado para que los consumidores puedan hacer una compra de calidad, al mejor precio y de manera responsable.

Esta organización ha analizado miles de productos de todo tipo -lavadoras, batidoras, planchas, microondas, neveras, lavavajillas…- en pos de que el consumidor tenga todos los datos en la mano antes de realizar su compra y no se deje llevar por los mensajes apelativos de la publicidad.

“Somos la organización de consumidores más importante de España gracias a la fuerza e independencia que nos dan los más de 250.000 socios que, con su apoyo, hacen posible nuestra labor”, explica la organización en su página web. El trabajo de esta asociación se mantiene gracias a las donaciones de los socios que, además de información veraz y rigurosa, pueden disponer del asesoramiento de abogados expertos en consumo.

Pero el detergente líquido Ecover universal Honeysuckle & Jasmine no es el único de la lista que ha aprobado el análisis de la OCU. En el segundo peldaño del podio está el detergente Formil Color, de venta en los supermercados alemanes Lidl.

Este producto recibió una nota de 70 sobre 100. En este caso, además, trae consigo la etiqueta de "compra maestra" dado que su precio es bastante competitivo: 5,99 euros y sirve para 46 lavados.

La OCU destaca que este detergente es muy eficaz en la protección del color y en su capacidad para quitar manchas oxidables. Sin embargo, no se muestra tan eficaz que el primero a la hora de luchar, por ejemplo, contra las "manchas de grasa y pigmentos".

El tercero del análisis de la OCU fue el Frosch Jabón Natural, que obtuvo un 67 sobre 100, provocando así un triple empate con los dos siguientes. Estos son el Formil (Lidl) Superconcentrado Aloe Vera y el Micolor Adiós al separar. Frosch cuesta 6,05 euros y da para 30 lavados; el siguiente cuesta solo 2,99 euros en su envase de 28 lavados; y el tercero en cuestión -quinto en el ránking global- 6,99 euros y podrá usar el detergente en 40 lavados.

Completan la lista de los mejores detergentes Colón Gel Vanish Power Gel (11,69 euros y 60 lavados), Seventh Generation Powered by Plants Free&Clear (6,20 euros y 20 lavados), Wipp Express Gel Eliminador de Olores (7,48 euros y 40 lavados), Skip Ultimate Máxima Eficacia X3 Gel (12 euros y 50 lavados), Botanical Origin Flor de naranjo y hojas cítricas (9,95 y 35 lavados) y otras variantes de las marcas que encabezan la lista.

A la vista queda que los productos más caros o con mayor publicidad no son siempre los mejores. Aunque hay que recordar que ninguno de los productos aquí expuestos suspendió el análisis de la OCU. El que menos, obtuvo una puntuación de 65 sobre 100.

