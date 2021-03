La madre de Gabriel busca en Tik Tok al desaprensivo que usó fotos de su hijo para ganar seguidores

Captar visitas para una página con contenido gore y aumentar el número de seguidores en su cuenta de TikTok. Todo ello empleando un reclamo falso y del todo abominable: las fotos del cuerpo sin vida de Gabriel Cruz, conocido cariñosamente como El Pescaíto. Tan despreciable acto sustenta la denuncia que Patricia Ramírez, la madre del pequeño, ha presentado en la Comisaría de Policía Nacional de Almería después de que el contenido de la mencionada red social llegase este sábado a manos de un familiar de la madre del niño.

Patricia ha comparecido ante los medios de comunicación para anunciar que ha ejercido acciones legales contra el titular del citado perfil de TikTok mientras mostraba una fotocopia con imágenes de la macabra publicación y que supuestamente usaba como gancho para pescar internautas: la posibilidad de ver las imágenes del cadáver del pequeño Gabriel, cuyo cuerpo sin vida trató de ocultar Ana Julia Quezada en el maletero de su coche antes de ser detenida por la Guardia Civil.

"Un señor que no sabemos quién es, coloca esta fotografía, diciendo: 'No busques a Gabriel y le des a imágenes'. Esto enlaza con una página de Google con contenido de fotos gore, de asesinatos, mutilaciones y niños ensangrentados. En este caso, ponen la imagen de un niño de la edad de mi hijo, diciendo que es Gabriel, al amparo de un Gobierno que se comprometió a solucionar esto y no lo ha hecho. Como consecuencia de todo esto, mis familiares y allegados, empezaron a decirme si ese era mi hijo muerto", tal y como ha denunciado en rueda de prensa.

Una de las capturas sobre los contenidos de TikTok denunciados por Patricia Ramírez.

El perfil de TikTok que está en la diana de la Policía Nacional, a través de esta publicación del asesinato de El Pescaíto, recibió numerosas visitas y vio subir su cifra de seguidores con usuarios a los que no les echaba para atrás pinchar un link para ver supuestamente el estado en el que se encontró la Guardia Civil a este niño, de ocho años, de sonrisa tierna, que soñaba con ser biólogo marino y que fue brutalmente asesinado por Ana Julia.

Portales de contenido gore

Al pinchar el link que incluía la publicación de TikTok, se accedía a otra página con un montaje de imágenes. En la parte alta de la home, a la derecha, se podía pinchar un vídeo de un minuto y medio donde Ángel Cruz, el padre del niño, recibe el apoyo de la asesina que por aquel entonces era su pareja: Ana Julia. Las otras fotos que acompañaban a este terrorífico collage pertenecen a niños mutilados de la misma edad que Gabriel, cuyas imágenes, tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL, se corresponden a portales de contenido gore.

Una de esas truculentas fotos es la de un crío, al que le han abierto en canal desde el estómago hasta sus genitales. Esta página sigue activa y al adentrarse el usuario puede visualizar salvajadas como el video de un hombre, cuyo cuerpo yace calcinado sobre un tendido eléctrico.

Una mujer firma para que Patricia Ramírez puede alcanzar el número de rúbricas para plantear una ILP en el Congreso.

Por otro lado, hay fotos extraídas del enlace de una página que este diario ha comprobado que está inoperativa. Las imágenes se corresponden con unas piernas amputadas con violencia a un crío y el rostro desfigurado de un chiquillo al que le han rajado el cuello. En ambos casos, las fotos llevan una calavera como si fuese una especie de marca de agua.

Tal detalle podría contribuir a dar alguna pista a los investigadores que, entre otras cuestiones, deberán dilucidar si el perfil de TikTok es real o tiene datos falsos para enmascarar la identidad de la persona que realizó esa publicación.

Objetivo: más 'followers'

"Se denunció y se están investigando, pero todavía, en España, no tenemos los medios necesarios para obligar a una plataforma como esta a que cierre por el trato tan inhumano y degradante que se está ofreciendo a mi hijo y a mi persona", tal y como ha reflexionado Patricia sobre el uso del nombre de su hijo, Gabriel, vinculándolo con los cadáveres de otros niños —de los que se desconoce si son imágenes reales o falsas—. Todo ello, con el aparente propósito de lograr tráfico de internautas en estas páginas gores y ganar followers.

Patrica con una imagen de un pez que representa a su hijo, Gabriel Cruz, 'El Pescaíto', que dice: "Por la buena gente".

"Entiendo que estas imágenes son duras, pero lo es mucho más para una madre tener que soportar esto, pasar por la Policía Nacional y por el juzgado de guardia para mendigar que esto no pase". La investigación policial se inició este sábado, después de que Patricia fuese alertada de lo que estaba circulando por redes sociales. "De repente, me llegó el mensaje de un familiar mío, seguido de un montón de llamadas, donde me decían que las fotos del asesinato de mi hijo se habían publicado en Internet y que todo el mundo esta viendo el cuerpo de mi hijo muerto", ha explicado.

Patricia ha detallado a este diario que cuando acudió a la Comisaría a formular la denuncia "la Policía me explicó que es habitual que hagan este tipo de publicaciones, los fines de semana, solo para ganar usuarios, aprovechándose de que es más difícil denunciar porque hay guardias en los juzgados". Este diario se ha puesto en contacto con la plataforma de contenido TikTok a la que ha aludido Patricia. Sin embargo, no han querido pronunciarse sobre la rueda de prensa que ha ofrecido la madre de El Pescaíto porque se desconoce el contenido de su denuncia y su declaración en sede policial.

La agencia que le lleva la comunicación a la citada plataforma de contenido ha asegurado que "la seguridad para TikTok es la máxima prioridad, hay herramientas, equipos de moderación, pero no se puede vincular TikTok a este caso porque no queda claro debido a que ella se ha referido a un vídeo efímero, de 24 horas, y esa opción no se incluye en esta plataforma, sino en otras redes sociales".

