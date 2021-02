Desearle un cáncer a Olona y a Aznar condena a Máximo Pradera, como al violento Pablo Hásel

Noticias relacionadas La aplaudida lección de Macarena Olona a Máximo Pradera después de desearle un cáncer

"Público pide disculpas a las personas aludidas (...), a los lectores del medio, y prescinde desde este momento de la colaboración con Máximo Pradera".

Finalmente, tal y como ha anunciado en un comunicado este viernes el diario digital, la columna de opinión del periodista y guionista Máximo Pradera, de 62 años, lamentando el cáncer de su compañera Julia Otero y deseando que en su lugar lo sufriesen Macarena Olona, Donald Trump o José María Aznar, le ha costado su puesto como columnista.

"El cáncer no es más que eso: una mutación", consideraba, preguntándose si "¿esas mutaciones no podrían repartirse con más tino? ¿Para qué tenemos a Trump, o a Aznar, o a la arpía de Macarena Olona, sino para que les toque algo en el sorteo?", escribía el columnista. Más adelante, Pradera concluía: "pues nada, macho, la Otero con cáncer y ellos sanos como cervatillos. Tampoco es imprescindible que vayan hoy a reunirse con el Creador, pero estaría bien que tuvieran que bregar con el tratamiento, que casi siempre es chungo de narices".

Líneas que le pusieron en la diana de las críticas, principalmente por desearle un cáncer a la portavoz y secretaria general del grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, y por las que poco después el medio digital decidió despedirlo. Una acción que recuerda irremediablemente al rapero Pablo Hasél, condenado a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo en una serie de canciones subidas a la plataforma YouTube y por el que llevan sucediéndose varios días episodios de violencia en las principales ciudades españolas, después de que el condenado entrase a prisión.

Hemeroteca

Para justificarse, Pradera decía de Olona que "solo sé que se cuadra, cual monja alférez, ante el féretro del torturador Rodríguez Galindo y que dice que el hombre no mata, mata el asesino. Que no existe la violencia de género. ¡Ángel del cielo!". La diputada de Vox, entre tanto, no tardó en hacerse eco de las palabras del periodista, censurando que "su indecencia no conoce límites" y enviando "todo mi cariño a quienes estáis librando esa dura batalla".

Asimismo, el portal ha procedido a eliminar el artículo de opinión en cuestión de su "hemeroteca" ya que no cumple con los "estándares éticos" del periódico en los que exigen "respeto" a sus columnistas. "Público revisará los procesos y filtros a los que están sometidas las opiniones de este medio para garantizar que no vuelva a suceder algo así", reza el comunicado.

Máximo Pradera, hijo del escritor y abogado Javier Pradera y de Gabriela Sánchez Ferlosio, hermana del escritor Rafael Sánchez Ferolio, es guionista, periodista y presentador de radio y televisión. También es nieto del novelista y miembro fundador de la Falange Española Rafael Sánchez Mazas. Saltó a la fama como copresentador del programa Lo + plus junto a Fernando Schwartz en Canal + y actualmente trabaja como parte del jurado del talent show de música clásica "Clásicos y reverentes" en La 2, además de colaborar con diversos medios de comunicación.