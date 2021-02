El exceso de mortalidad durante la pandemia de la Covid supera ya los 100.000 fallecidos según el INE

Los muertos después de casi un año de pandemia ya superan los 100.000 en España. Mientras, el Ministerio de Sanidad informó este jueves que los fallecidos oficiales por la enfermedad son 68.468.

La disparidad entre la primera cifra y la que aporta el Gobierno se debe a que el Instituto Nacional de Estadística (INE) suma todas las defunciones, mientras que Sanidad tan solo da las que han sido ocasionadas oficialmente por un diagnóstico previo de Covid-19. Sin embargo, la determinación del número de muertes en exceso respecto al nivel de mortalidad esperada en el periodo Covid-19 es el indicador simple más inequívoco y sólido de la magnitud de la epidemia.

Así, es un hecho irrefutable que en España ya se ha producido un exceso de mortalidad por encima de los 100.000 fallecimientos en comparación con el mismo período un año antes. Un exceso que tiene como causa principal la pandemia: muertos directos por el virus, muertos por otras enfermedades que no han sido atendidos por la saturación sanitaria, etc.

Los últimos datos consultados por este periódico en la estadística “Estimación del número de defunciones semanales durante el brote de Covid-19” del INE, señalan que, entre la semana 11 de 2020 (del 9 al 15 de marzo) y la semana 6 de 2021 (del 8 al 14 de febrero, los últimos datos publicados), han muerto en España 471.447 personas. En el mismo período un año antes, entre la semana 11 de 2019 y la semana 6 de 2020, se produjeron 367.935 muertes. La diferencia de fallecidos entre un año y otro es de 103.512.

500.000 muertes en EEUU

España supera la dramática cifra de los 100.000 al mismo tiempo que Estados Unidos alcanza las 500.000 muertes por Covid-19 después de un año. “Hoy marcamos un hito verdaderamente sombrío y desgarrador: 500.071 muertos”, dijo el presidente Joe Biden el pasado lunes en un discurso televisado y visiblemente emocionado.

Biden recordó a las víctimas en una sobria ceremonia con velas en la Casa Blanca, junto a la vicepresidenta Kamala Harris. Los miembros del Congreso y del Senado hicieron lo propio al día siguiente, en el exterior de los dos edificios, sosteniendo en silencio velas encendidas en la oscuridad. Las banderas en Washington ondearon a media asta hasta el miércoles.

La cifra de 500.071 muertos en Estados Unidos va alineada con el cálculo actual de exceso de mortalidad del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) del país, que sitúa a los muertos directos por Covid-19 y otras causas desde el 2 de febrero de 2020 en un mínimo de 493.557 a un máximo 609.616. Este amplio margen se debe al decalaje temporal en la incorporación de los fallecimientos a la estadística.

Ceremonia en la Casa Blanca el pasado 22 de febrero, cuando EEUU superó los 500.000 muertos. EFE

El pasado 23 de octubre, el exceso de mortalidad en EEUU alcanzaba casi los 300.000 fallecidos, una cifra superior a los 223.602 muertos oficiales de los que informaba para entonces la Universidad Johns Hopkins en el país.

Disparidad de cifras

En España, por el momento, el sombrío hito de más de 100.000 muertos que indica el INE después de un año de pandemia está lejos de ser reconocido por el Gobierno, que se mantiene en la prudencia de las cifras que maneja Sanidad.

El miércoles, el presidente Pedro Sánchez reconoció “errores” en la desescalada, ante un pleno del Congreso donde confirmó la extensión del Estado de Alarma hasta el próximo 9 de mayo. "No se debió bajar la guardia entonces y, en consecuencia, no podemos bajar la guardia ahora", dijo Sánchez, cuyo Gobierno asegura que, en la actualidad, los muertos por la pandemia no alcanzan los 70.000.

Por otro lado, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) que elabora el Instituto de Salud Carlos III, refleja un exceso de mortalidad total de 83.019 muertes. Estas están observadas en cuatro períodos, que comprenden del 10 de marzo al 9 de mayo de 2020, del 20 de julio al 29 de agosto de 2020, del 1 de septiembre al 25 de diciembre de 2020 y del 28 de diciembre al 13 de febrero de 2021.

El exceso de mortalidad que refleja el MoMo (83.019) es alrededor de 20.000 defunciones menos que la cifra extraída del INE (103.512) porque el MoMo no contabiliza el período comprendido entre el 10 de mayo al 19 de julio de 2020, o días sueltos como el 30 y el 31 de agosto, o el 26 y el 27 de diciembre. El MoMo justifica la exclusión de esos períodos porque no considera que en ellos se produjese un exceso de mortalidad según lo proyectado. La expectativa de mortalidad surge de una fórmula elaborada a partir de diferentes causas estacionales, entre otros aspectos.

Además, el MoMo basa su exceso de mortalidad en comparación con la media de los 10 años anteriores. El cálculo de exceso de fallecidos elaborado a partir de la cifra del INE es solo en comparación con el mismo período un año antes.

Sin embargo, en cuanto al total de muertos, si se suman los fallecidos de los períodos excluidos, la estadística del MoMo es equiparable a la del INE. El MoMo contabiliza un total de 449.821 muertes totales observadas del 10 de marzo de 2020 al 13 de febrero de 2021. La cifra del INE del 09 de marzo de 2020 al 14 de febrero de 2021 es de 471.447. De nuevo, los 20.000 muertos de más que cuenta el INE se deben a diferentes metodologías en ambas estadísticas.

El número de muertos respecto a hace un año es de más de 100.000 fallecidos en España. EFE

Estas, según explica un técnico del INE a EL ESPAÑOL, se basan en la grabación de defunciones que los registros civiles realizan en una aplicación denominada Inforeg. “No todos los registros civiles de España graban las defunciones en ese sistema, de manera que a nivel nacional en torno al 7% de las muertes no se incorporan a él y por tanto no se dispone de esa información tan rápido.”

“La estadística MoMo se realiza con ese aproximado 93% de defunciones que sí se graban, porque su objetivo no es medir el total de defunciones sino poder detectar cuando se está produciendo un exceso de mortalidad anómalo respecto de lo esperado y con ese porcentaje es más que suficiente”, añade el técnico. En cambio, la estadística del INE intenta estimar, a partir de lo grabado en Inforeg, cuál ha sido el total de defunciones, elevando la cifra observada con unos coeficientes para cada provincia.

El pasado 13 de enero, EL ESPAÑOL ya publicó que el exceso de mortalidad superaba los 80.000 muertos, por contra de los 52.683 que reconocía Sanidad asociados a la Covid-19. Un mes después, el exceso de fallecidos en España desde el estallido del virus, ya ha superado los 100.000 fallecidos.