El calvario de un hombre de 43 años infectado tres veces de coronavirus: 17 kilos menos, erupciones...

Un hombre de León de 43 años se ha contagiado hasta tres veces de Covid-19, según ha declarado él mismo a la cadena Antena 3. Las primeras dos veces, los contagios fueron confirmados por pruebas diagnósticas. La tercera vez no ha sido avalada con un resultado positivo en una prueba, aunque el hombre achaca los síntomas que padece a haber contraído nuevamente la enfermedad.

Entre los síntomas que sufre el hombre, se encuentran los habituales asociados a la Covid como son la fatiga, la pérdida de olfato y gusto o la fiebre. Pero el hombre también está afectado por una neumonía que persiste desde hace un año, la cual le genera problemas respiratorios. Además, ha perdido 17 kilos y su piel ha sufrido erupciones.

"No tengo fuerza de nada. Me cuesta levantarme de una silla y hasta respirar. Estoy continuamente machacado, física y anímicamente", dijo, en declaraciones a la cadena de televisión.

A día de hoy, ninguna revista científica ha confirmado que la pérdida extrema de peso o las erupciones en la piel estén relacionadas con la enfermedad Covid-19. Sin embargo, publicaciones han asegurado que los casos de reinfección por coronavirus no son "infrecuentes", a pesar de que no representen un gran porcentaje, por el hecho de que no se suelen detectar. Los únicos casos documentados de reinfección en el mundo ascienden apenas a una cincuentena.

Por otro lado, un informe del pasado diciembre del Ministerio de Sanidad aseguró que la respuesta inmune de las personas contagiadas tiene un efecto de entre seis y nueve meses y que, por ello, las probabilidades de volverse a contagiar son extremadamente bajas.