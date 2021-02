'El Melillero', el agresor del ácido, condenado a siete meses de cárcel por dar una paliza a una ex

El Juzgado de lo Penal número 13 de Málaga ha condenado a siete meses de prisión a José Arcadio D.N., de 26 años y apodado 'el Melillero', por un delito de malos tratos en el ámbito familiar. A su vez, le absuelve del delito de amenazas graves.

La sentencia, a la que tiene acceso EL ESPAÑOL, considera como hechos probados que el 14 de agosto de 2016, sobre las cinco de la madrugada, José Arcadio D. N. y una expareja sentimental -con la que tiene un hijo en común- se vieron en la discoteca Malavida de Marbella (Málaga).

Allí se produjo una fuerte discusión entre ambos. Durante la misma, el ahora condenado, "con ánimo de menoscabar la integridad física" de la víctima, "la agredió propinándole un puñetazo, tirándola al suelo". Luego, "la agarró por el pelo y la arrastró por los escalones" de la citada discoteca, señala el fallo del juez.

Una vez fuera del local, la joven consiguió "escapar" de José Arcadio D. N., quien la volvió a alcanzar segundos después. A continuación, la arrojó sobre el capó de un coche y "le propinó puñetazos en el cuerpo".

José Arcadio D. N., apodado 'el Melillero'. EE

La expareja del condenado acudió a un ambulatorio a las 6.18 horas de aquella madrugada. Allí, el médico que la atendió confirmó que presentaba múltiples lesiones. Entre otras, contusión occipital, hematomas en el muslo y en el pómulo derechos, y pérdida de cabellos.

Agresor del ácido

La sentencia absuelve a José Arcadio D. N. del delito de amenazas graves. El juez considera que "no queda acreditado" que llamara desde teléfonos ocultos para amenazar a la víctima con pegarle un tiro ni con dejarla inválida, así como tampoco que enviara mensajes desde un perfil de Facebook diciéndole "te voy a sacar las tripas, el que te he mandado a tu casa no ha sido para darte besitos".

La Fiscalía pedía para él dos años y medio de prisión. Finalmente, la condena se queda en siete meses de cárcel, la prohibición de acercarse a la víctima en un radio de 500 metros ni comunicarse con ella por un período de dos años. También le niega la posibilidad de portar armas durante el mismo tiempo.

José Arcadio D.N. ingresó el pasado lunes 18 de enero en prisión provisional por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola, que calificó los hechos del ataque con ácido sobre dos mujeres como dos delitos de tentativa de homicidio y se inhibió en favor del juzgado especializado en delitos de violencia sobre la mujer.

'El Melillero' también tiene diversos procedimientos judiciales abiertos por numerosos delitos, entre ellos tráfico de drogas, maltrato, amenazas, robo con fuerza e intimidación, contra la seguridad vial y pertenencia a grupo criminal.