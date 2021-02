La DGT, a la caza de los conductores que se pongan mal el cinturón: todos los supuestos en los que multa

El Gobierno de España, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), sigue trabajando el anteproyecto de ley que actualizará tanto del Reglamento General de Circulación como del Reglamento General de Vehículos. Como ha anunciado Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, estos cambios normativos buscan reducir las muertes en los accidentes de tráfico en España. Por ello, no sólo se perseguirá a los conductores que tengan detectores de radares o usen el móvil, sino que se endurecerá la sanción para los usen mal los dispositivos de seguridad como cinturones o cascos.

Concretamente, si los agentes de Tráfico le cazan con el cinturón desabrochado —o mal puesto— le impondrán una sanción económica de 200 euros con la detracción de 4 puntos en su permiso de conducir (antes se perdían 3). Esta multa, sin embargo, no sólo está dirigida a los usuarios de los coches. En el caso de los motoristas, la sanción es la misma si no llevan correctamente su casco. Además, la DGT también estará vigilante de que usen correctamente los sistemas de retención infantil (SRI). De no ser así, también le multarán.

Por ello, este miércoles, la DGT ha publicado un tuit en el que, pedagógicamente, recuerda a los conductores cómo usar el cinturón de seguridad en los vehículos para evitar la multa de 200 euros y la pérdida de puntos. Así, Tráfico recomienda que “nunca” te pongas el citado dispositivo de retención “por encima del abdomen; retorcido; con holguras y sin revisar” en el caso de que hayas sufrido, previamente, un accidente.

Apréndete como el abecedario las reglas de oro 👑 para ponerse el #cinturón.



NUNCA te lo pongas ⚠️ :



❌Por encima del abdomen

❌Retorcido

❌Con holguras

❌Sin revisar tras un accidente previo



👉 https://t.co/YHIRDfqXst#ÁtateALaVida pic.twitter.com/09aWzthCiH — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) February 2, 2021

De hecho, según los expertos, usar correctamente el cinturón de seguridad “reduce un 50% el riesgo de fallecer y alrededor de un 75% las lesiones en caso de accidente de tráfico”, indican fuentes de la DGT.

Las seis reglas de oro

Por ello, bajo el hashtag #ÁtateAlaVida, la DGT ha iniciado una nueva campaña de concienciación con la que quiere recordar a los conductores de España “las seis reglas de oro” para abrocharse correctamente el cinturón para evitar multas. Estas son:

-Banda diagonal: La banda diagonal debe pasar por el centro de clavícula (entre el hombro y el cuello) y la horizontal por debajo del abdomen.

-Nunca retorcido: Compruebe, una vez abrochado, que no esté enganchado o enrollado en alguna parte de su recorrido. Si está retorcido, sujetará peor el peso del cuerpo, y si está pegado al cuello, puede originar cortes o quemaduras en caso de accidente. Bajo el brazo origina un desplazamiento descontrolado de la parte superior del cuerpo.

-Sin holguras: Una vez colocadas las bandas, se recomienda que se tire un poco hacia arriba de la diagonal para evitar holguras.

El correcto uso de los sistema de retención infantil (SRI) también será vigilado. Efe

-Abrigos: No deben utilizarse pinzas o prendas demasiado voluminosas, como abrigos. Tampoco poner nada debajo del cinturón, como cojines o almohadones, con el fin de ir más cómodo.

-Asiento: Además, se debe tener en cuenta la posición del asiento. Casi en ángulo recto, nunca demasiado inclinado, ya que esta posición favorece la aparición del “efecto submarino” o facilita que el cinturón produzca un estrangulamiento en caso de accidente. Nunca sitúe los pies en el salpicadero.

-Accidente: Cambie el cinturón cuando sufras un golpe, porque el trenzado del mismo habrá perdido su eficacia e incluso puede haber roturas en los sistemas de anclaje.

Así que ya sabe, si cumple las “seis reglas de oro” de la DGT evitará la cuantiosa multa de 200 euros y cuatro puntos. Y es que, en este 2021 Tráfico estará más pendiente que nunca de esta circunstancia.

También te puede interesar...

-Estas son las cinco causas por las que te multará la DGT en 2021: cuidado, aumentan las cuantías

-La DGT obligará a llevar guantes a los motoristas: tan importantes como el casco por seguridad

-La DGT prepara cambios en las etiquetas: fechas, multas y coches que se benefician

-La DGT quiere que no adelantes mal: las cinco nuevas normas y multas que prepara

-Estas son las nuevas señales de la DGT en carretera que tienes que cumplir al adelantar

-La alerta de la DGT: la nueva multa por aumentar en 20 km/h la velocidad para adelantar

-El aviso de la DGT: esta es la baliza que tienes que comprar por 30 euros para no ser multado