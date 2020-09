Esta es la sorprendente multa que te puede caer por colocar mal la mascarilla en el coche

¿Dónde hay que dejar la mascarilla en casa, en el coche o en la oficina? La pregunta, a pesar de que el coronavirus hizo su aparición en marzo, sigue vigente. Muchos son los ciudadanos que no saben qué hacer con ella, ya sea porque no se han informado o porque los agentes que deben comunicar los protocolos no han hecho su trabajo. El caso es que, seis meses después de la llegada de la pandemia, una gran mayoría de conductores no saben qué tienen que hacer con ella -y mucho menos que les pueden multar con 80 euros por no colocarla en el lugar adecuado-.

¿Dónde no se puede dejar la mascarilla? En todos aquellos lugares que dificulten la visión del conductor. Por ejemplo, colgando del retrovisor -algo bastante común si se dan un paseo por cualquier ciudad-. En ese caso, el conductor no vería adecuadamente y la Policía podría sancionarlo con 80 euros.

Así lo recoge el Reglamento General de Circulación. En su artículo 19, estipula que el conductor tiene la obligación de mantener el campo necesario de visión y atención permanente a la conducción para garantizar su propia seguridad y la de sus pasajeros. De lo contrario, se puede considerar una infracción tipificada como leve que se sanciona con una multa de 80 euros.

A partir de ahí, ¿cuándo tengo que llevar la mascarilla, entonces? Siempre que se viaje en coche con personas con las que no se convive en una misma casa. Así de simple. Podrás prescindir de ella, en cambio, cuando compartas el coche con las personas con las que estás en tu hogar normalmente, y también si vas solo.

Por otro lado, sólo podrán ir dos personas en cada fila. De ir más, el conductor se expone a una multa de 100 euros. ¿El objetivo? Que se reduzcan al máximo los contagios por coronavirus, que crecen exponencialmente desde hace semanas (7.134 casos este miércoles), y que se cumpla una norma común en todo el territorio nacional: llevar mascarilla en los lugares cerrados -y el coche, sin duda, es uno de esos lugares cerrados donde, además, la distancia entre pasajeros es mínima-.