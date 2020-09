El doctor Cavadas, verdadero 'azote' de Sánchez: "Esto no va a acabar muy bien"

El doctor Pedro Cavadas, cirujano plástico y principal azote del Gobierno durante el coronavirus, se ha mostrado muy crítico con la gestión que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez: "El problema fundamental va a ser más económico que sanitario. La repercusión económica supone intentar controlar la expansión del virus genera un daño económico mucho más nocivo que el daño sanitario que provoca el virus. Es una situación de muy difícil manejo (...) Esto no va a acabar muy bien", explicó en una visita a las instalaciones del Museo de la Fauna Salvaje de Valdehuesa (Castilla y León).

El cirujano también fue pesimista respecto a la vacuna: "Primero se vacunará a la parte rica de la población mundial y hasta que se vacune a los 5.000 o 6.000 millones de personas en el mundo pasarán años. Las partes pobres del mundo se vacunarán mucho más tarde y eso hará que la pandemia siga una evolución asimétrica en todo el mundo", precisó.

En cuanto a los efectos de la pandemia, lanzando un dardo al Gobierno, optó por decidir qué se hace: "Es más nocivo el resultado del mal manejo de las medidas para combatirlo que el virus en sí mismo, ya que es de baja mortalidad (...) La sanidad se paga con dinero y si destruyes el tejido económico, luego no tienes recursos sanitarios para combatir la enfermedad, por lo que en algún momento hay que priorizar uno de los dos".

Y, en ese sentido, se mostró muy crítico con lo hecho por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Gobierno de coalición, precisando que España, que no es el primer país en nada del mundo, "sea de los primeros en mortalidad en casos y repercusión económica. Eso no puede ser casual (...) Esto hay que auditarlo y tiene que ser técnicos de los de verdad que no tengan ningún peaje político ni económico que pagar ya que eso prostituye completamente los resultados".

Y, para terminar, no vaticinó nada bueno: "No parece que vaya a acabar esto muy bien (...) No ha sido el virus, sino la respuesta lo que ha provocado un empobrecimiento en España", ha finiquitado.