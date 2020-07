Guía de oposiciones para policías, guardias civiles o bomberos: miles de jóvenes esperan los plazos

Cada año miles de personas se preparan oposiciones para optar a una plaza de trabajo dentro de la administración pública. Ya sea para puestos administrativos o para conseguir un puesto salvando vidas y apagando fuegos en el cuerpo de bomberos. Pero este año, todos estos procesos se han visto afectados debido al estado de alarma por el coronavirus que paralizó el país durante tres meses.

Es cierto que estos procedimientos requieren de paciencia y que todavía se están llevando a cabo pruebas que pertenecían a convocatorias anteriores -incluso de 2017 y 2018 en algunos casos-. Pero esta situación excepcional no ha agilizado los tiempos. En muchos casos ha llegado a aplazar la apertura de las plazas un año más de lo que se esperaba.

Entre los afectados -perjudicados o afortunados, en el caso de aquellos que han podido retomar su actividad- se encuentra un amplio abanico de ramas laborales, de ámbito local y nacional.

Oposiciones.

EL ESPAÑOL ha hecho una selección con la ayuda de varias academias preparatorias de oposiciones a nivel nacional, de algunas categorías destacadas. Concretamente, aquellas que afectan a Educación, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -seleccionando Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Mossos y Ertzaintza-, al cuerpo de bomberos y a Correos, para aquellos que quieran informarse de cómo avanza su situación. Al final de este reportaje podrá consultar además otras categorías cuyos plazos de solicitud ya están abiertos.

Educación: aplazamientos de un año

Quizás el caso más sonado en las últimas semanas haya sido el de las oposiciones de Educación. La mayor parte de las comunidades autónomas han optado por aplazar las fechas de sus convocatorias un año frente a lo previsto, como la Comunidad de Madrid, que ha anunciado que las de Primaria se celebraran en 2022. Normalmente, para presentarse a las oposiciones de maestro hay que dejar pasar un plazo de unos dos años desde que se llevan a cabo las últimas -lo que supone que si las últimas fueron en 2019 las próximas tendrían lugar en 2021-. Pero debido a la situación de los últimos meses, todas las comunidades autónomas han optado por aplazar sus convocatorias, a excepción de Cataluña y el País Vasco, que tendrán lugar el último cuatrimestre de 2020, si la situación sanitaria lo permite.

Según explican desde la academia de preparación Master-D las fechas para las oposiciones de Secundaria del resto de comunidades se han fijado para 2021 y se espera que se publiquen las convocatorias entre los próximos abril y mayo, y que los exámenes tengan lugar en junio.

En el caso de los maestros la mayoría de las comunidades ya están negociando aplazar las convocatorias hasta junio de 2022. Pero todo dependerá de la vuelta a las escuelas, ya que de ser necesario reducir el número de alumnos por clase, la necesidad de docentes será inminente y se podrán abrir las bolsas.

Natalia Oviedo es una de las opositoras para maestra de Andalucía que se ha visto afectada por estas medidas. Natalia esperaba presentarse en 2021 por segunda vez -la primera fue en 2019-, pero tras conocer que tendría que esperar todavía un año más, decidió dejar a un lado el estudio intensivo y pospuso la vuelta a una academia de preparación. "Ha sido como un jarro de agua fría", señala Oviedo y apunta que "si tener que esperar dos años ya resulta difícil, alargarlo más tiempo resulta frustrante".

Porque el Covid-19 no solo ha retrasado la convocatoria de los exámenes, sino que también ha paralizado el avance en las bolsas de trabajo -que suponen la única forma que tienen los opositores de comenzar a trabajar en algún centro y conseguir puntos para lograr una plaza-. Y ha detenido la aprobación de una nueva ley de Educación, lo que dificulta aún más el estudio puesto que, según indica Natalia, "la mayor parte del temario se apoya en las leyes y ahora mismo no tenemos nada". La última, la LOMCE, fue derogada el pasado año a esperas de incorporar una nueva ley en la que apoyar el temario.

Policías y guardias civiles

Las oposiciones para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido las que han sufrido un mayor incremento en el número de interesados a lo largo de los últimos meses. Tal y como indican desde la academia de preparación GEOPOL (Grupos Específicos de Opositores Policiales), "ahora más que nunca se necesitan estos sectores prioritarios" y eso ha quedado reflejado en el número de interesados. A pesar de ello, también han sido muchos los opositores que han desistido de continuar por miedo a la incertidumbre. Y esto se ha visto perjudicado por las academias, que no han sabido adaptarse a la situación que se presentaba. “En Geopol hemos mantenido la preparación vía digital como si todo siguiera adelante”, indica Pancho, uno de los preparadores de la academia. Señala además que gracias a esto ahora se encuentran "muy preparados" para afrontar las próximas convocatorias cuyos procesos se han retomado y parece que van avanzando.

Policía Nacional y Guardia Civil

El martes 21 de julio se aprobó en el Consejo de Ministros la oferta de empleo público para ambos puestos. En el caso de la Policía Nacional, la primera prueba debería ser la física, que comenzaría en septiembre y tendría lugar en Ávila. Sin embargo, dada la incertidumbre y los rebrotes que ya se están produciendo por todo el país, se barajan varias posibilidades con las que poder avanzar sin caer en este efecto llamada.

Academia de preparación para Policía Nacional, GEOPOL

La primera sería, por supuesto, la posibilidad de aplazarlas -aunque tendría que darse una situación extrema dada la alta demanda de profesionales de esta rama-. También podría cambiarse el orden de las pruebas, dejando la concentración de los exámenes físicos para más adelante o cambiando la localización de la prueba a través de una descentralización. Esto supondría que cada persona pudiera realizarlo desde su comunidad autónoma o desde la más cercana, en el caso de que no hubiera exámenes en todas ellas-.

"El año pasado nos presentamos 36.000 personas y la prueba se alargó durante meses", explica Noelia María Alarcón, opositora a Policía Nacional.

Alarcón mantuvo su preparación durante el confinamiento gracias a la ayuda de su academia (GEOPOL), y considera que, de hacerse, "la descentralización supondría un beneficio para todos", ya no sólo por el tiempo que ganarían al poder presentarse desde sus comunidades autónomas, sino además por la tranquilidad que les daría no pasar los nervios de "presentarse en una ciudad desconocida".

En el caso de la Guardia Civil, la incertidumbre es la misma. Las pruebas deberían tener lugar en octubre -cumpliendo aproximadamente con las fechas estimadas- por lo que las convocatorias deberían realizarse entre septiembre y comienzos del mes siguiente -como máximo-. Cabe señalar que, por lo general, las convocatorias de la Benemérita -al igual que las de la Policía Nacional- tienen lugar entre febrero y marzo, por lo que las pruebas físicas comienzan en julio y se retoman en septiembre. Es por ello que, de cumplirse las expectativas, no andarían desencaminados de las fechas originales, lo que agilizaría la incorporación de los profesionales cuanto antes.

Noelia Alarcón, opositora a Policía Nacional

Fernando Serrano se encuentra preparándose como Guardia Civil desde octubre de 2019. "En mi caso, decidí seguir estudiando durante el confinamiento y haciendo el ejercicio que me era posible", explica Serrano, "pero sé de muchas personas que perdieron la ilusión por el desconocimiento y ahora no van a poder presentarse cuando abran las plazas", comenta. Fernando, como muchos, prefiere no pensar en cuándo saldrán los exámenes y opina que como la oferta de empleo público ha sido aprobada antes de lo esperado "ahora hay que olvidarse y cuando salga salga la fecha habrá por lo menos un mes para apretar y prepararse".

Número de plazas ofertadas

Fernando Serrano, opositor a Guardia Civil

Guardia Civil: tiene un total de 2.154 que se reparten en: 1.117 plazas de acceso libre, 862 reservadas para militares con más de cinco años de experiencia en el ejército, y 175 para alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes.

Policía Local

Tras quedar paralizadas, han sido muchos los procesos de oposiciones para la Policía Local que se han ido reanudando -como las 10 plazas abiertas en Torre Pachecho (Murcia) o la convocatoria de 19 plazas en Alcoy (Alicante)-. Y desde el 1 de junio se han abierto más de 35 convocatorias que se encuentran a día de hoy vigentes. Algunas de las más importantes son:

Policía Municipal de Madrid: 240 plazas en turno libre y 60 reservadas para el acceso de militares profesionales de tropa y marinería. Plazo de inscripción hasta el 3 de agosto.

Policía Local en Canarias del Gobierno de Canarias: 50 plazas. Plazo de inscripción hasta el 6 de agosto.

Dos Hermanas (Sevilla): 38 plazas. Plazo de inscripción hasta el 7 de agosto.

Policía Local de la Xunta de Galicia: 73 plazas. Plazo de inscripción hasta el 7 de agosto.

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz): 7 plazas. Plazo de inscripción hasta el 10 de agosto.

Policía Local de Marbella (Málaga): 24 plazas. Plazo de inscripción hasta el 19 de agosto.

Además, en el caso de los procesos de la Guardia Urbana de Barcelona, que se retomaron el pasado 9 de junio -con una reserva de plazas para mujeres- y que finalizaron el 3 de julio, se encuentran a la espera de que se publiquen la listas provisionales y no hay una fecha de examen estimada todavía.

Mossos d’Esquadra

La Generalitat aprobó los presupuestos para la convocatoria de 2020 el pasado 30 de abril, con una partida de 750 plazas para este Cuerpo. Y aunque no hay unas fechas fijadas todavía, se estima que al haberse retrasado el proceso de 2019 -que ha durado un año entero- podrían plantearse los exámenes ya para 2021 -aunque esto son solo proposiciones por el momento-.

Ertzaintza

La Ertzaintza, al ser la primera en comenzar las pruebas, tuvo que aplazar los exámenes que iban a tener lugar el 13 de marzo y los retomaron finalmente el 16 de julio. Ahora mismo sus opositores se encuentran esperando a la confirmación de las pruebas físicas, que ya se estima que tendrán lugar en septiembre -aunque todavía no hay nada cerrado-.

Bomberos

Los bomberos también han ido retomando sus oposiciones y al tratarse de convocatorias de ámbito local, poco a poco las provincias han ido reanudando su actividad y muchas ya tienen abiertas sus convocatorias.

En su caso, los opositores coinciden en que ha sido especialmente complicado mantenerse al día sobre todo a nivel físico durante el estado de alarma, teniendo en cuenta que la suya es, con diferencia, la más complicada de todas las pruebas físicas -por encima de las de los Cuerpos del Estado-. No obstante, la mayoría ha podido continuar con sus entrenamientos y ahora se encuentran esperando a ver cómo continúan los procesos.

Muchos se encuentran todavía pendientes de saber cuándo se retomarán sus pruebas, como es el caso de quienes opositan para: Valladolid (14 plazas), Vigo (19 plazas), Madrid (57 plazas), Santiago de Compostela (4 plazas) o Granada (13 plazas) -entre otras provincias-.

Otros, como es el caso de los opositores de la Diputación de Vizcaya (50 plazas) cuyo plazo finaliza el 5 de agosto; y el Ayuntamiento de Gijón (4 plazas) cuyo plazo finaliza el 9 de agosto; se encuentran preparando al máximo las pruebas que les esperan.

Y en el caso de quienes opositan en lugares como la provincia de Málaga, ya han retomado las pruebas que comenzaron antes del confinamiento y están avanzando en sus procesos de selección.

Oscar Ramírez es uno de los opositores a bombero para la provincia, aunque ya se ha presentado en otras localidades a lo largo de los años y se encuentra pendiente de varios procesos ahora mismo. Explica que el primer examen -al que le tuvo que dedicar su tiempo por completo durante el mes previo- tuvo lugar el 9 de febrero. Tras esta prueba teórica, tan solo 96 de las más de 600 personas que se presentaron aprobaron, quedando todavía cuatro pruebas más con una dificultad muy alta -de aptitudes psicotécnicas y de personalidad; las pruebas físicas; el examen callejero y un supuesto práctico-. "Solo en 2015 cayeron en las pruebas físicas ⅔ de los opositores que quedaban", explica Oscar, que además opina que si todo sigue las mismas estadísticas "a la prueba de callejero llegaran 30 o 40 personas" como mucho. El pasado 10 de julio tuvo lugar la segunda fase -las pruebas psicotécnicas y de personalidad- y a día de hoy se encuentran esperando los resultados para saber si podrán seguir avanzando en este proceso en el que finalmente solamente 20 personas serán quienes consigan una plaza.

Además de oposiciones locales para bomberos, también hay convocatorias específicas en autonomías, como es el caso de Madrid.

Correos

Actualmente, la oficina de mensajería de titularidad pública tiene publicada la oferta correspondiente al año 2019, para la cual quedan disponibles 3.421 puestos de trabajo. En base a esto, el 22 de julio Correos entregó a los sindicatos un borrador con las propuestas que plantean para llevar a cabo la convocatoria. Y los mismos tienen hasta el 31 de julio como máximo para reunirse y dar una respuesta, tras la que se publicará la convocatoria del examen, que se estima que tendrá lugar entre finales de noviembre y principios del año 2021.

Si todo se mantiene según lo previsto, los candidatos deberán realizar un examen para el puesto de Atención al Cliente y otro para el de Agente de Clasificación y Reparto, basado en el temario que publiquen que, según informan desde Master-D, incluya probablemente un nuevo tema de conocimientos digitales.

En cuanto al examen, constaría de 100 preguntas tipo test -en las que no se penalizarán las respuestas erróneas- y será a partir del 28 de julio cuando se conozcan las bases y la fecha prevista de examen -que recordemos pertenece a la convocatoria de 2019, por lo que quedaría pendiente la de 2020 el año que viene-.