Así fue el 'colocón' de sapo bufo y la comida con final trágico en la ‘mansión Playboy’ de Nacho Vidal

El reloj marcaba las diez de la mañana de un caluroso 28 de julio de 2019, cuando el afamado fotógrafo de moda José Luis Abad, de 49 años, llegó a la residencia que Nacho Vidal tiene en Enguera. El supuesto objetivo de esta jornada de domingo era consumir las escamas alucinógenas de sapo bufo, celebrar una comida, tomar el sol y conocer a la megaestrella del cine para adultos, que hace unos años estableció su domicilio habitual en esta localidad valenciana de 4.752 habitantes, donde había pasado su infancia con su familia. Para ello, el actor se instaló en una casa de campo que él mismo definió como su "mansión Playboy" y que en alguna ocasión empleó como plató de cine porno.

La prima de José Luis Abad es amiga de Nacho Vidal y es la persona que ha organizado el encuentro a petición del propio fotógrafo. Todo ello siempre según la versión ofrecida por el actor porno ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Xàtiva, que investiga un homicidio imprudente ocurrido en el marco de una supuesto ritual chamánico.

“Por lo que sabemos, José Luis estuvo insistiendo durante meses a su prima a ver si podían quedar, así lo conocía (a Nacho Vidal) y así lo tomaban (el sapo bufo)”, tal y como sostiene Daniel Salvador, el letrado que defiende a la estrella de cine X. La familia de Abad, contactada por EL ESPAÑOL, ha declinado hacer comentarios sobre el caso.

La aparente insistencia del fotógrafo se debía a que el actor pornográfico había publicado un vídeo en internet en 2017 donde reflexionaba sobre el viaje místico que había experimentado tras fumar dimetiltriptamina (DMT): conocida popularmente como la molécula de Dios. La mediación de la prima de José Luis Abad acabó dando su frutos y el actor porno finalmente accedió a consumir esa sustancia con el fotógrafo en una comida de domingo en su casa de campo de Enguera.

“La propia víctima había probado sapo, la propia víctima quería volverlo a probar y la propia víctima trajo su sapo: quería conocer a Nacho y de alguna manera buscaba un ambiente idóneo para tener esta experiencia que dura apenas veinte minutos”, insiste el abogado Daniel Salvador sobre la versión ofrecida por su cliente de aquella trágica jornada de domingo.

Una pipa de cristal

José Luis Abad, en una imagen de archivo.

A la reunión que está en la diana judicial también asisten un empleado de Nacho Vidal y la prima del retratista José Luis Abad. Para la hora de la comida no descartan preparar un arroz, y a lo largo del día era posible que se sumasen otras personas para seguir disfrutando de una jornada festiva de domingo en la mansión Playboy. Como la actividad estrella del encuentro es consumir la molécula de Dios del sapo bufo alvarius, a pesar de que solo pasan unos minutos de las diez de la mañana, los asistentes comienzan a colocarse después de recorrer algunas estancias de la casa de campo.

José Luis Abad es el primero en fumar las escamas del anfibio y coge una pipa de cristal de Nacho Vidal. El retratista comienza a darle caladas. De esta forma arranca lo que la Guardia Civil ha denominado en sus diligencias de investigación como un ritual chamánico del sapo bufo. Uno de los presentes coge un teléfono y graba cómo José Luis, tras consumir la molécula de Dios, pierde el conocimiento. Ninguno se extraña de ello porque se trata de un potente alucinógeno y la grabación del viaje chamánico prosigue.

Pasado un tiempo, empiezan a preocuparse por su estado de salud, porque el fotógrafo presenta problemas respiratorios. “Al principio vieron que no respiraba bien y lo que hicieron de inmediato fue llamar a una ambulancia y trataron de reanimarlo: le hicieron un masaje cardiaco para intentar salvarle la vida”, subraya a EL ESPAÑOL el abogado defensor de Nacho Vidal. El actor porno, su empleado y la prima de la víctima comienzan a temer que la reunión tendrá un luctuoso final. Pasadas las once de la mañana sus temores se confirman porque el personal de emergencias certifica el fallecimiento de José Luis Abad: paro cardíaco.

Las sospechas de la familia

El 29 de julio los periódicos autonómicos de la Comunidad Valenciana informan de la muerte “por infarto” de José Luis Abad y halagan su exitosa trayectoria profesional para importantes cabeceras nacionales e internacionales de moda, como Vogue, incluso para el mundo del deporte, porque realizó trabajos para el Valencia CF. La tarde del martes 30 de julio el artista fue enterrado en su pueblo natal: Villanueva de Alcardete (Toledo).

Algunos de sus familiares no podían creer que se tratase de un deceso accidental y su insistencia fue crucial para que la unidad de la Policía Judicial que tiene la Guardia Civil en Xàtiva prosiguiera indagando sobre las circunstancias que rodearon al fallecimiento de José Luis Abad en la casa de campo de la Enguera de Nacho Vidal. Once meses después, el jueves 28 de mayo, la Benemérita detuvo a la estrella del cine porno, a su empleado y a la prima de la víctima.

En una nota divulgada por el Instituto Armado se afirma que la investigación ha esclarecido que la muerte del fotógrafo es un supuesto homicidio imprudente y un delito contra la salud pública supuestamente cometido por quienes organizaron y dirigieron el presunto ritual chamánico.

Ritual con fines terapéuticos

Los investigadores sostienen que el objetivo de aquella jornada de domingo era que José Luis Abad, a través de la ingesta de la molécula de Dios, superase una adicción a las drogas: “Se ha podido demostrar que se trataba de una actividad habitual con fines terapéuticos o medicinales que en sí misma suponía un serio riesgo para la salud pública, pero que quedaba enmascarada ante lo que parecía un ritual ancestral aparentemente inofensivo, que captaba personas fuertemente sugestionadas, bajo el especial estado de vulnerabilidad o necesidad de sanar determinadas dolencias o adicciones, empleando métodos alternativos”.

“Hace un año me sorprendió mucho cuando me enteré de que José Luis había muerto de un ataque al corazón y ahora me he quedado helado al conocer las circunstancias de su muerte”, indica una persona vinculada al mundo de la moda y la prensa que trabajó con el artista. “No sabía nada de que padecía adicciones”. Siempre cámara en ristre, Abad era, según quienes lo conocían, un trabajador de "diez". "Resolutivo y excepcional", resumen.

Amoroso, amigo de sus amigos, siempre cercano y disponible. Su entorno continúa llorando su pérdida, tal y como ha podido pulsar este diario, pero en privado. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con los hermanos del fallecido, pero ha declinado pronunciarse acerca de lo ocurrido aquel día: “No vamos a hacer declaraciones”. "Es un asunto privado", arguyen.

Daniel Salvador, el abogado que representa al actor porno, avanza que uno de los argumentos que empleará en su línea de defensa será demostrar que la dimetiltriptamina no produce efectos mortales: “He hablado con un montón de especialistas en tóxicos y me cuentan que es altamente improbable que esta sustancia cause una sobredosis por el principio activo que tiene porque se conecta con unos receptores en el cerebro y cuando están todos llenos no te afecta más la sustancia: tiene un tope”.

El letrado achaca el deceso a otros factores: “Esta sustancia por sí sola no puede causar una sobredosis, por lo tanto para que acabe sucediendo algo así, es debido a alguna circunstancia endógena de la persona que la consume o que la propia alucinación provoque un accidente que termine con este desenlace (fallecimiento)”. El juzgado ha retirado el pasaporte y ha dejado en libertad con cargos a Nacho Vidal, a su empleado y a la prima del fallecido. “Él sabía lo que se había tomado y él quería lo que se había tomado”, resume Salvador.

- ¿Por qué tenía tanto interés José Luis Abad en conocer a su cliente, Nacho Vidal?

- Nacho, de alguna manera, ha colgado su vivencia (con la molécula de Dios) por internet, no ha hecho apología de las drogas, pero es público y notorio que explicó cómo fue su sensación con todo esto. Lo colgó en internet y supongo que el otro chico sabía que lo había tomado y le parecería un entorno seguro para volver a tener esta experiencia.

- ¿Tiene constancia de que el fallecido había probado las escamas de sapo bufo en otra ocasión?

- Una vez por iniciativa propia y en un entorno ajeno a mi cliente.

- ¿Qué papel le atribuye la Guardia Civil a su cliente, Nacho Vidal, a su empleado y a la prima de la víctima en este supuesto ritual chamánico?

- No tienen ninguna duda, ni la Policía Judicial ni el juzgado, de que ninguno de ellos fueron los facilitadores de la sustancia ni le cobraron por ello. Simplemente crearon un entorno idóneo para una persona que quería tener una experiencia. Ellos sabían cómo se tomaba esta sustancia. Queda meridianamente claro que era el fallecido el que quería consumir la sustancia. De eso no hay ninguna duda y por eso lamentablemente es un accidente.

- ¿Dónde se adquirió la sustancia derivada del sapo bufo que se consumió en la casa de campo de la Enguera propiedad de Nacho Vidal?

- José Luis llegó allí con las escamas.