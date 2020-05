Atención a la 'trampa' en la prórroga de la ITV: no le pondrán en la pegatina la fecha del día que la pase

Las estaciones de la ITV han abierto han abierto este lunes en toda España, incluidas aquellas provincias o territorios que aún se mantienen en fase 0, pero siempre deberá acudir con cita previa. Y, claro, como hay cuatro millones de vehículos pendientes de pasar su inspección, el Ministerio de Sanidad ha planteado un calendario para que los distintos puntos de ITV no colapsen con la gran afluencia de conductores que irán a ellos para regularizar su situación. Hablamos de los vehículos que no pudieron aprobar la inspección después del inicio del estado de alarma. Sin embargo, a los automóviles que pasen este control, le pondrán en la pegatina que aprobaron la ITV en la fecha que debieron pasarla y no en la actual.

“Con la orden del ministro Salvador Illa, las estaciones de ITV asignarán como fecha de realización de la inspección, el día que la tarjeta fijaba que le correspondía pasarla al vehículo (si no hubieran estado cerradas las ITV por el Decreto del estado de alarma) y no el día que realmente la pase ahora el vehículo”, aclaran desde la Federación Española del Taxi (Fedetaxi). Es decir, si usted, por ejemplo, pasa este lunes la ITV, no contabilizará que la ha pasado hoy, 18 mayo, sino el 16 de marzo, fecha hipotética en la que estaba prevista que su vehículo pasara la inspección.

Según la propia orden, “se tomará como referencia la fecha de validez que conste en la tarjeta ITV y no computará, en ningún caso, la prórroga de los certificados concedida como consecuencia de la declaración del estado de alarma y de sus sucesivas prórrogas”. Es decir, la fecha en la que pase ahora su ITV dará igual, ya que le pondrán el día en el que debió pasar su inspección.

Un turismo de más de 10 años pasando la ITV.

Esta realidad ha levantado ampollas en algunos gremios de profesionales de la conducción. “Por ejemplo, un taxista al que le venza el próximo día 22 de mayo su tarjeta de ITV (suponiendo que el estado de alarma acabe el 24 de mayo) tendrá como plazo máximo para pasar la ITV el 24 de noviembre. Si acude a pasarla el día 22 de noviembre, sellarán su tarjeta de ITV como si la hubiera pasado el día 22 de mayo, de modo que por tener un taxi de más de cinco años y vencerle la ITV cada 6 meses, tendrá sólo otros dos días más para pasar una segunda ITV”, se quejan desde Fedetaxi.

Y esta realidad, de hecho, no sólo afecta a los vehículos de profesionales de la conducción (taxis, camiones, autobuses, ambulancias, etc.), cuyos automóviles tengan una antigüedad superior a los cinco años, sino también a los conductores regulares con vehículos que superen los 10 años. Por ejemplo, si pasa la ITV este 15 de julio, pero debía haberla pasado el 15 de abril, tendrá que pasar la siguiente inspección el 15 de abril de 2021 y no el 15 de julio de 2021. Es decir, en vez de haber un año natural entre una inspección y otra, habrá sólo nueve meses.

El nuevo calendario

Pese a ello, la Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica de vehículos, también ha traído un calendario para evitar el colapso de las estaciones de ITV. En un principio, se había dado una prórroga de 30 días naturales para que los vehículos, cuya ITV había caducado desde el 14 marzo, la pasasen. Ahora, Sanidad ha flexibilizado el calendario para evitar grandes aglomeraciones en las puntos de ITV.

Fecha de inspección inicial El Periodo de prórroga (días naturales) Semana 1: 14 a 20 de marzo. 30 días más 15 días adicionales. Semana 2: 21 a 27 de marzo. 30 días más 2 periodos de 15 días. Semana 3: 28 de marzo a 3 de abril. 30 días más 3 periodos de 15 días. Semana n. 30 días más n periodos de 15 días.

Así, el Gobierno ha ampliado el plazo de los 30 días en periodos de 15 días por cada semana transcurrida desde el 14 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma. En este sentido, los vehículos cuya ITV caducó durante la “semana 1” -del 14 al 20 de marzo- tendrán 30 días más un periodo de 15 días para aprobar su inspección (45 días en total). Los automóviles que tenían que haber pasado el control en la “semana 2” -del 21 al 27 de marzo- dispondrán de los 30 días más “dos periodos de 15 días”, es decir, contarán con 60 días para pasar la ITV. Y así sucesivamente.

Antes del 13 marzo

Cabe mencionar que su si ITV caducó antes de las declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo, no será beneficiario de ningún tipo de prórroga. En otras palabras, si usted tiene la ITV caducada antes del 13 de marzo -o ese día incluido- sólo podrá coger su vehículo para acudir directamente a una estación de inspección técnica del vehículo -siempre con cita previa- para aprobarla. En su defecto, podrá ir solamente a talleres para que corrijan las posibles deficiencias que tenga su automóvil con miras a poder pasar la ITV.