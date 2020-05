Ana, la 'abuela coraje' de Cádiz, absuelta de su condena por no entregar a su nieto a la Junta

La Audiencia Provincial de Cádiz ha absuelto a Ana Jiménez, la abuela coraje gaditana que fue condenada a dos años de prisión por negarse a entregar a su nieto Iván a la Junta de Andalucía después de la administración decidiera que no era la persona idónea para hacerse cargo del menor. Ella, sin embargo, no ha parado de luchar. "No me queda otra que aguantar y seguir luchando, como he hecho siempre", decía la mujer al conocer la condena del Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz el pasado diciembre por un delito de sustracción de menores. Pero ella recurrió. "Mi nieto nunca va a estar sin mí", se defendía en EL ESPAÑOL.

Ana y su abogada, Esther Coto, presentaron en la Sección Cuarta de la Audiencia gaditana un recurso de apelación contra la citada sentencia que no sólo la condenaba a dos años en prisión, sino también ordenaba cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad. Aunque el fallo de la Audiencia reconoce que en 2017, Ana no entregó al niño al Servicio de Protección de Menores como estaba acordado, destaca también que "no existió gravedad ni el plus de antijuricidad necesarios" para imputarle a la abuela coraje un delito de sustracción de menores.

También, el tribunal considera que "no hubo un ocultamiento permanente del menor", tal y como ha avanzado el Diario de Cádiz, ya que a pesar de que la administración se presentó hasta en tres ocasiones para buscarla en su domicilio entre julio de 2017 y enero de 2018 sin localizarla, es cierto que el menor "fue evaluado por la Junta de Andalucía el 13 de marzo de 2018".

El lío judicial

Todo empezó en el verano de 2017, cuando la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía determinó el cese del acogimiento provisional que la abuela ostentaba sobre su nieto desde que nació, a finales de 2015. La Junta declaró que ella ya no era la persona idónea para cuidarlo y la requirió para que entregase al niño a los Servicios de Protección del Menor.

Ana Jiménez y su madre, que ya no puede caminar, por las calles de Cádiz. A. L.

La Administración andaluza, que pretendía entregarlo en régimen de acogida a una familia, denunció a la señora. El niño, que se llama Iván, tiene ahora cuatro años. Cuando nació, sus padres sufrían un problema de adicción a las drogas y sólo su abuela podía hacerse cargo de él. En ese momento, la Junta y el Ayuntamiento de Cádiz hicieron que Ana eligiera entre su hijo y su nieto.

“Elegí a mi nieto y eché de mi casa a mi hijo enfermo, algo que nadie sabe lo doloroso que es. En la calle, mi hijo se enganchó aún más. Ahora, gracias a Dios, está recuperadadro. La me del niño está en un centro intentando salir de las drogas. Por eso Iván y yo siempre hemos estado juntos, desde el mismo día que salió del paritorio. Nadie mejor que yo va a cuidar de él”, explicaba Ana a EL ESPAÑOL.

La custodia de Iván

Tiempos después, en mayo de 2018, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cádiz le concedió la custodia de Iván en régimen de acogimiento. En aquella sentencia, la jueza señalaba que si la mujer no acató la orden de la Junta fue porque era lo mejor para el menor, razón por la que le concedió su acogida, aunque la tutela seguiría en manos de la Junta.

Imagen de la Audiencia Provincial de Cádiz. EP

Sin embargo, el asunto seguía su curso por la vía penal tras la denuncia de la Junta. La Fiscalía de Cádiz y el Gobierno regional pidieron cárcel para Ana, a la que su propio nieto llama “mami”. Por ello, el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz condenó a esta abuela el pasado diciembre.

El magistrado entiendía que Ana “ha mantenido una actitud obstativa” y recuerda que no sólo no entregó a su nieto a la Junta el 28 de julio de 2017, cuando se acordó realojar al menor con otra familia, sino que, además, en tres visitas posteriores realizadas por asesores del Servicio de Protección de Menores a su domicilio y al de sus padres (los bisabuelos del menor), no lograron localizarla en el inmueble ni saber dónde se encontraba.

Ahora, tras el recurso que presentó la abuela coraje junto a su abogada, Esther Coto, la Audiencia Provincial de Cáliz finalmente le ha dado la razón y el pequeño Iván ya no tendrá que separarse su abuela, la misma que siempre ha afirmado que "mi nieto nunca va a estar sin mí".