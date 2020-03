BlaBlaCar se queda sin ‘conversación’ por el coronavirus: a Clara le costó volver a casa

¿Viajaría en un coche con cuatro desconocidos? La pregunta, aunque baladí, ha quedado resuelta en tiempos de coches y motos compartidas. “Sí, iría”, pueden confirmar, en cientos de países, miles de personas. Pero, claro, ¿haría lo propio en tiempo de coronavirus? En este caso, la afirmación no es tan contundente. Se duda, se sopesa la decisión y, en muchos casos, se descarta. “No voy”, deciden muchos, ahora, atemorizados por un posible contagio. Así es, por ejemplo, en BlaBlaCar, donde, según confirman a EL ESPAÑOL desde la compañía, se ha “moderado el incremento respecto a la misma semana del año anterior” –aunque sigan en “tasas positivas”. O lo que es lo mismo, en palabras de la empresa: “Veníamos de un crecimiento interanual del 15% y estamos creciendo al 5%”.

El miedo ha hecho que muchos abandonen sin pensárselo demasiado. “Yo sí que he viajado, pero es cierto que, sea por el coronavirus o por otro motivo, sí que he notado que hay menos oferta de viajes”, reconoce uno de ellos en uno de los muchos chats paralelos que organizan los usuarios de BlaBlaCar para viajar. “A mí me costó volver desde Madrid hace dos fines de semana”, reconoce Clara, otra asidua a los viajes compartidos, en EL ESPAÑOL.

Su caso es paradigmático con respecto a lo que está ocurriendo en las últimas semanas. Clara, mientras estudió para profesora, fue asidua al servicio ofrecido por BlaBlaCar para ir y volver desde Madrid a casa. “Había muchos trayectos. Te metías cualquier día por la mañana y salías de Moncloa o de cualquier otro sitio hacia Santander”, recuerda. Siempre, con precios que rondaban los 23-24 euros de media.

Pero, hace dos fines de semana, no se encontró con las mismas facilidades. “El viernes sí que lo tuve fácil. Fui de Santander a Madrid sin ningún problema”, cuenta. Pero el domingo, al volver, se encontró una situación muy diferente. “Había menos trayectos que habitualmente. De hecho, no había ninguno que me llevara al centro de Santander. La chica me dejó en Torrelavega y desde allí fue al centro de Santander”, prosigue.

Y tuvo suerte. “La chica que me llevaba me dijo que había pensando en ir sólo con su amiga –la otra ocupante del coche– y no llevar a nadie por el coronavirus”, finaliza. Pero de eso, claro, hace ya dos semanas. Ahora, con el incremento de casos, BlaBlaCar puede sufrir más negativas y cancelaciones a usar su servicio.

De hecho, la compañía –aunque reconoce no haber sufrido demasiadas cancelaciones en su servicio de BlaBlaCar–, sí que ha informado a sus usuarios de que “se aconseja reducir el número de desplazamientos para limitar el riesgo de contagio”, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad.

Tanto es así que, prosigue en su comunicado, permite a sus usuarios “anular su viaje con salida y/o llegada en las regiones afectadas por la epidemia (…) sin ningún sobrecoste”. Así lo están haciendo, tal y como confirman de la compañía, en las rutas de BlaBlaBus que van desde España a Francia.

Medidas extraordinarias

No es la única medida con respecto a los transportes que se puede tomar en los próximos días. José Luis Abalos, ministro de Transportes, valora la posibilidad de que se tomen medidas extraordinarias. “Se pidió que se produzcan los menos movimientos posibles de las zonas donde hay focos (…) y que haya más sensibilidad en torno a los desplazamientos, así como en los aeropuertos”, explicó, reconociendo que se valorará en el Consejo de Ministros.

Las medidas, eso sí, también reconoció, no se van a tomar “precipitadamente”, sino atendiendo a los criterios de “proporcionalidad”. Lo cierto es que todos los transportes (aviones, trenes, coches…) están sufriendo las consecuencias de la expansión del virus en España, donde ya se incrementan exponencialmente los números de contagiados. Y ahora, también, el virus ha llegado a los transportes compartidos.