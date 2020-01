Revolución en la DGT: el servicio que permite saber si tienes una multa que no te han notificado

Si es usted conductor seguro que más de una vez habrá preguntado: ¿Me habrá pillado ese radar?, ¿he aparcado fuera de sitio? o, ¿por qué nunca me llegó esa multa por entrar a Madrid Central? Aunque las multas se suelen notificar por correo postal, hay veces que no llegan, o que llegan pero no nos damos cuenta. Para esos casos, la DGT dispone de un servicio de consulta gratuita en su página web.

Este servicio se llama Tablón Edictal Único y muestra todas las sanciones de tráfico de un conductor (o un vehículo) en el último año en curso. Es decir, que si usted lo consulta este lunes le aparecerán las sanciones del 13 de enero de 2019 hasta hoy.

Para ir hasta al TEU hay que acceder a www.dgt.es y pinchar en ¿Ha recibido una multa de tráfico? bajo la pestaña de Trámites. Aparecerá una nueva pantalla que explica qué es el TEU. Para ir hasta el buscador debemos pinchar en Acceso a TEU, a la derecha de la pantalla.

Si ha seguido los pasos tendrá ante usted una barra de búsqueda. Introduzca ahí la matrícula de su vehículo o su número de DNI (o NIE si es usted extranjero). Si no aparece nada, está usted de enhorabuena: no tiene multas pendientes de pago en el último año. En este enlace puede acceder directamente a la búsqueda en el TEU, el último servicio de la DGT.

Este servicio aúna las sanciones interpuestas por Guardia Civil, policías locales, radares y cualquier otro tipo de órgano que pueda sancionar por la conducción. Da igual si es por un radar o por aparcar fuera de sitio. Pero recuerde, este servicio solo muestra las multas interpuestas de un año a esta parte. Puede ser que tenga sanciones más antiguas, en cuyo caso deberá pedir cita en la DGT y personarse allí para consultarlo.

Desde el momento que se añade una sanción no notificada en este tablón, la DGT pone un plazo de 20 días naturales para que la consultemos y comprobemos el estado de la multa y de qué tipo. Pasado este tiempo, la multa consta como notificada ya que ha estado publicada en un servicio de consulta.