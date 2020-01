La dura medida de la DGT para acabar con los conductores que alertan de los controles policiales

Los controles policiales son una constante en nuestras carreteras. Los agentes velan por la seguridad de todos, mientras algunos conductores buscan las mejores tretas para poder evitarlos. La Dirección General de Tráfico es consciente que tan solo, a través de una aplicación de móvil, cualquier persona puede avisar al resto de la comunidad de usuarios de la presencia de un control. Lo que para algunos supone un 'alivio' para otros es una forma muy fácil para seguir realizando conductas fuera de la ley. Así, se pone en peligro tanto al resto de usuarios como a ellos mismos.

Conscientes de ello, la DGT ha decidido multar a quien alerte de los controles policiales. Una de las mayores claves de esta iniciativa es la aleatoriedad, por lo que saber el punto exacto donde se encuentran, hará que pierdan su eficacia. Las aplicaciones que más triunfan en nuestras carreteras son Social Drive, Camsam, Radardroid o Coyote. La mayoría de ellas, presumen de señalizar los más de 1.300 radares que discurren por cada kilómetro de nuestras autopistas. Además, también existen grupos de WhatsApp donde los conductores se comunican unos con otros para poder chivarse dónde se encuentran esos controles policiales.

Y esta no es la única novedad con la que llega este 2020. La principal; algunas de las autopistas más importantes de nuestro país pasarán a ser gratuitas. Ocurre en algunos tramos de la AP-7 y AP-4; las autovías que terminan su concesión este año y que tampoco ha sido renovada. Por el contrario, los precios de algunos peajes subirán con la llegada del 2020. Es el caso de la AP-9, la circunvalación que une el norte de Galicia con el sur; aumentará hasta los 22,10 euros.

Las novedades del 2020

Como recoge Europa Press, la gratuidad de los peajes supondrá un beneficio económico para más de 25.200 vehículos que circulan de forma diaria por la autopista que une Sevilla y Cádiz. También, para aquellos 23.469 que realizan al día viajes entre el tramo de Tarragona-Valencia y otros 20.844 que recorren la carretera de pago entre Valencia y Alicante. Cabe recordar que la primera vía que puso fin a su concesión fue la autopista AP-1 que une Burgos y Armiñón. Desde el 1 de diciembre del 2018, quienes recorren la circunvalación lo hacen de forma gratuita. Con esto, según los datos del Ministerio, se benefician de un acceso gratuito unos 21.000 conductores cada día.

Y no solo eso. Las pegatinas de la DGT subirán de precio. Más concretamente, doblarán su coste. No obstante, y tal y como apuntan varios portales especializados en Motor, el precio de la tasa podría ser del doble; de unos 10.30 euros. Esta podría encuadrarse en la tarifa 4.5 establecida por la DGT para "otras autorizaciones otorgadas por el Organismo". Actualmente, cada vez es más obligatorio lucir esta pegatina en el vehículo. Así sucede en Madrid, donde ya no se puede aparcar en la zona SER si no se porta el distintivo. La multa por aparcar en las plazas con parquímetro sin pegatina es de 90 euros sin pérdida de puntos. Esta medida forma parte de los planes de mejora de la calidad del aire de la capital y de la ordenanza de movilidad sostenible del 5 de octubre de 2018.

Por su parte, en Barcelona, se ha prohibido la circulación de los vehículos que no tengan distintivo ambiental por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que ya están delimitadas. No obstante, aquellos conductores a los que no corresponda etiqueta medioambiental de la DGT podrán tramitar autorizaciones para circular por dichas zonas. El coste será de 2 euros por autorización diaria y sólo se podrán solicitar hasta un máximo de 10 días al año.