El diputado de Vox que llama "conejos" a los hijos de solteras: pide que vuelva la milli... para ellas

Lo que piensa lo dice siempre sin poner paños calientes a sus palabras. El secretario primero de la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia, el diputado de Vox Francisco Carrera, lleva desde el principio de la actual legislatura demostrando que su discurso es pura dinamita y como ejemplo de ello valga esta perla que soltó el 25 de julio durante la tertulia del informativo matinal de 7RM: "Nuestro programa no es de ultraderecha y podemos comprobar el de Podemos o el del PSOE, donde hay bastantes más cosas de ultraderecha en vuestros programas que en el nuestro porque estáis dispuestos al asesinato masivo de bebés o a la eutanasia de los mayores".

El pasado viernes el parlamentario volvió a intervenir en el mencionado espacio de la televisión autonómica y sus opiniones esta vez han provocado un terremoto político en la Región de Murcia y le han situado en la diana de todos los colectivos feministas porque Francisco Carrera calificó de “conejos” a los hijos de las madres solteras.

Uno de los temas que se estaba abordando en la tertulia del informativo matinal de 7RM era la caída de un 9,9% de la cifra de nacimientos en la Región durante el último año. El diputado de VOX enarboló varios argumentos para explicar el descenso en la natalidad de Murcia: "Desgraciadamente la ideología actual que imbuye a toda la sociedad es que la familia desaparezca, que seamos individuos sueltos".

Más tarde insistió asegurando que existen ideologías "que hacen un lío en el cerebro de los jóvenes". También defendió el modelo de familia compuesto por una pareja heterosexual como solución a la crisis demográfica regional: “Si hablamos de natalidad estamos hablando de familia, de un hombre y una mujer que se acuestan y todo el mundo sabemos lo que tienen que hacer y entonces tienen un bebé” (minuto 54 hasta el minuto 57).

Como guinda a su argumentario añadió que "la solución normal a la natalidad y la que te la aumenta y te hace que tengas un millón de niños, no son las familias monoparentales". Tal afirmación provocó que la viceportavoz del PP en la Asamblea Regional, Miriam Guardiola, interrumpiese al diputado de VOX para defender a las mujeres de la Región de Murcia que son madres solteras:

-Miriam Guardiola (PP): Una mujer puede tener perfectamente hijos en solitario. Hay técnicas para eso.

-Francisco Carrera (Vox): ¿Cuándo? Conejos. No digas bobadas, hombre.

-Tati García, presentadora de 7RM: Un momento. Vamos a aclarar esto. ¿Cómo que conejos? Aclare esto de conejos porque hay muchísimas mujeres que han tenido hijos a solas y han tenido niños, no conejos.

-Francisco Carrera (Vox): Yo no he dicho eso.

-Tati García, presentadora de 7RM: Has dicho conejos. Lo puedes retirar.

-Francisco Carrera (Vox): Yo no retiro nunca nada porque lo que digo es lo que pienso y como es lo que pienso no lo voy a retirar, solamente a lo mejor lo hago cuando entro en el confesionario. Lo único que he dicho es que para solucionar el problema de natalidad hay que tratar de que las familias, un hombre y una mujer, puedan tener un proyecto común y eso te lleva a que puedas tener uno, dos o tres hijos.

Carrera menospreció a un colectivo que precisamente no es minoritario en la Región porque desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que la proporción de nacidos de madre española o extranjera no casada en Murcia durante 2018 ascendió a 41,65%, es decir, que este colectivo de mujeres estuvo detrás de cuatro de cada diez nuevos nacimientos. Las estadísticas del INE recogen que en esta comunidad autónoma hay alrededor de 70.000 familias monoparentales: aquellas con hijos o hijas únicamente reconocidos legalmente por el padre o la madre.

Las palabras del diputado murciano han motivado que la dirección nacional le haya dado el primer tirón de orejas público a un miembro de VOX en Murcia: la única comunidad donde el partido de Santiago Abascal ganó en las pasadas elecciones generales. Prueba de ello es que el portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha admitido que llamar “conejos” a la descendencia de madres solteras "puede ser una expresión desafortunada, sin duda, en un contexto muy delicado".

Carrera el 1 de diciembre en la constitución del Consejo Vecinal de La Copa de Bullas.

Esa reflexión no hará que Francisco Carrera pida disculpas. Posiblemente no se retractará ni aunque se lo pida el propio Abascal porque en su cuenta de Twitter ha colgado el vídeo del debate de 7RM con un mensaje que es una declaración de intenciones: 'Si no me amenazan de muerte en las redes sociales y me insultan en los medios de comunicación sería que no estaría haciendo lo que debería. Que sepan que no me importan sus insultos y amenazas, gracias por hacerlo'.

Otro ejemplo de su carácter y su dialéctica explosiva es el hecho de que tampoco se corta a la hora de criticar a su propio partido porque en la tertulia de 7RM también se refirió, en tono jocoso, a la decisión del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Cádiz que felicitó la Navidad con una postal con tres reyes magos blancos. "El 'colgao' ese de Cádiz", es la expresión que utilizó Carrera para referirse a la decisión que tildó de errónea. “Los tres Reyes Magos son de color blanco, marrón y negro”, tal y como explicó.

Servicio militar para hombres y mujeres

Al resto de parlamentarios en la Asamblea Regional no les extraña su reacción porque conocen las fuertes convicciones de este gallego, de 57 años, nacido en un pueblo de la provincia de Orense, llamado Xinzo de Limia. "Es un hombre que siempre se ha mostrado orgulloso de haber hecho el servicio militar", resume un parlamentario de la bancada socialista sobre la personalidad del secretario primero de la Mesa de la Asamblea Regional y diputado autonómico por Vox.

Tal es su predisposición por las Fuerzas Armadas que en conversaciones con otros diputados y en actos celebrados en instalaciones militares de la Región siempre ha defendido que tendría que volver a implantarse en España el servicio militar obligatorio para hombres y mujeres con el objetivo de inculcarles los valores de la patria.

Francisco Carrera se siente tan patriota que tira de decoración cañí en su cuenta personal de Facebook, que está presidida por una foto del toro de Osborne. Los contenidos audiovisuales también son patrios porque muestra el vídeo del himno de España que compuso en 2017 el catedrático y poeta Luis de la Rosa Fernández. "Francisco es un diputado concienzudo en el trabajo al que le gusta cumplir escrupulosamente los plazos, pero que se lleva a lo personal algunos de los asuntos que se debaten en el Hemiciclo", apunta otro parlamentario sobre el carácter del diputado de Vox.

El diputado ilustra y decora su Facebook con la siguiente imagen, de estética cañí.

El estreno de Francisco Carrera en la política regional no está dejando indiferente a ningún grupo político, a pesar de que no cuenta con experiencia previa en la Asamblea Regional porque su currículum profesional siempre ha estado ligado a la docencia y al mundo empresarial. Estudió Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid donde se especializó en Zoología. Su primer trabajo lo tuvo en un colegio de Vigo como profesor de Ciencias Naturales y Matemáticas.

Su vida en la Región comenzó hace más de tres décadas cuando se instaló en Cartagena para comenzar una nueva etapa laboral: director de una empresa de informática y suministros empresariales (Marín Garre Industrial SA). También montó junto a varios socios una empresa tecnológica (CEO Venta Visual SA) que acabó bajando la persiana en 2015 por culpa de la crisis económica.

Instaló el sistema de sonido de la Asamblea Regional

Paradojas del destino, por aquellos años, Francisco Carrera se había encargado de montar el sistema de sonido y los micrófonos del plenario de la Asamblea Regional, donde ahora interviene como secretario primero de la Mesa del Hemiciclo Autonómico. El último destino laboral de Carrera antes de enrolarse en Vox fue ejercer de director de proyectos en una oficina de congresos: Turismo de Murcia Convention Bureau.

Desde que comenzó la legislatura, tanto en 7RM, como en sus redes sociales, se emplea en más de una ocasión con un lenguaje con el que reta a los detractores de sus intervenciones. De hecho, este domingo lo volvió a hacer en su cuenta de Twitter: ‘Pongo otro vídeo para que me insulten y me amenacen. Es sobre la eutanasia y la soledad de los mayores’.

En su 'tuiteca' personal hay más material inflamable, ya que el 13 de diciembre se metió con los objetivos marcados por la ONU en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 'Los objetivos 2030 tienen en su alma el no crecimiento, el aborto y la eutanasia, lo que no se puede decir es que estáis a favor de las familias y después enguirnos de una ideología que lo que quiere es que no nazcan niños'.

La vicepresidenta regional de Cs, Isabel Franco, denunciando ante los medios de comunicación lo dicho por Carrera. Es hija de madre soltera.

Otro de los escándalos en los que Francisco Carrera se ha visto envuelto se produjo el 12 de agosto cuando su hijo fue nombrado personal eventual del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, con un puesto de confianza con unas retribuciones de 49.000 euros anuales brutos. La bancada de la oposición acusó a Carrera de poner supuestamente a dedo a su hijo valiéndose del apoyo que Vox brindó al pacto de PP y Ciudadanos para que el popular Fernando López Miras fuese nombrado presidente regional. Desde Vox negaron categóricamente el supuesto 'dedazo'.

La vicepresidenta regional es hija de una madre soltera

Esta vez las palabras de Francisco Carrera le han metido en un buen embolado político porque ha recibido críticas hasta de sus socios de gobierno. La vicepresidenta del Ejecutivo murciano, Isabel Franco, ha sido tajante: "Las declaraciones del señor Carrera son totalmente ofensivas, yo como hija de madre soltera me considero directamente ofendida por esa valoración y desde Ciudadanos no vamos a consentir ni a tolerar ataques a las personas por cómo decidan vivir su vida o a quién amar".

También le han llovido las críticas desde la bancada popular de la Asamblea Regional, cuyo portavoz, Joaquín Segado, no se ha andado por las ramas: "Creo que lo que debería hacer el señor Carrera es pedir disculpas y sobre la posibilidad de dimitir debe ser Vox quien valore si lo mantiene en el cargo".

El secretario general del PSRM, Diego Conesa, ha sido el más contundente de todos: "El diputado de Vox Francisco Carrera debe ser reprobado por estigmatizar los hijos de madres solteras llamándoles ‘conejos’: es intolerable". Conesa ha subrayado que "seguiremos defendiendo la libertad de las mujeres a decidir su maternidad y los derechos de las familias monoparentales". Prueba de ello es que este lunes el Grupo Parlamentario Socialista presentó una moción en la Asamblea Regional para que PP, Cs y Podemos se sumen a ella con el objetivo de mostrar el rechazo institucional a las declaraciones del parlamentario del partido de Santiago Abascal sobre las madres solteras.

El texto de la moción del PSRM "sobre protección y apoyo a las familias monoparentales" al que ha tenido acceso este diario insta al Hemiciclo Regional a manifestar "su condena enérgica a cualquier declaración o insulto que menoscabe a las hijas e hijos de las mujeres solteras que optan a ser madres". También solicita al Consejo de Gobierno que ponga "en marcha todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad de derechos de todas las personas independientemente de su elección de modelo de familia".

“No somos conejas: hay familias monomarentales”

Me parece muy bien que se me repruebe siempre y cuando a ti @diegoconesa se te trate igual por tus declaraciones machistas que hiciste en una reunión del @PSOE_RM : “Tengo que imponer la autoridad porque si no esto es el coño de la Bernarda”. Pide perdón a todas las mujeres. https://t.co/aWySwvsS59 pic.twitter.com/iMJ9hGOeHm — Francisco Carrera (@francarrera) December 15, 2019

Entretanto a Francisco Carrera no dejan de llegarle 'recaditos' de mujeres molestas vía Twitter. Valga como ejemplo el tuit de Andrea: "Mark Twain dijo: 'Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda'. Ese es mi consejo, señor".

Desde la Asociación Feminista critican que el parlamentario de Vox "parece que vive en la Prehistoria porque no somos conejas: hay familias monomarentales". Este colectivo que abarca a mujeres de todos los ámbitos profesionales de la Región de Murcia defiende que "no solo hay familias compuestas por heterosexuales, hay mucha diversidad de modelos de familia y todos son respetables: aquí el único que tiene que cambiar el chip es el diputado del partido de Abascal porque habla como un Neanderthal".

Francisco Carrera no se achanta ni con las críticas de su partido ni de los colectivos feministas ni con la moción del PSRM que pretende reprobarle. Como botón de muestra de su talante en su cuenta de la red social del pajarito ha elevado el tono: "Me parece muy bien que se me repruebe siempre y cuando a ti @diegoconesa se te trate igual por tus declaraciones machistas que hiciste en una reunión del @PSOE: 'Tengo que imponer la autoridad porque si no esto es el coño de la Bernarda'. Pide perdón a todas las mujeres".

Si a lo largo de la legislatura alguna de las declaraciones de Carrera acaba en los tribunales no tendrá problemas para encontrar un representante legal porque su mujer, Inmaculada, es abogada y fuentes parlamentarias afirman que también es muy activa en Vox.