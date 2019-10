Todo lo nuevo sobre 'Pasapalabra': multa de 600 euros por vender productos del programa

Han sido 12 años ininterrumpidos de emisiones, 3.300 entregas, miles de concursantes, 1’5 millones espectadores diarios, ‘Roscos’ de todo tipo… Han sido, en fin, años dorados. Pero, este martes, Pasapalabra ha dicho adiós; es historia de la televisión. Se ha emitido por última vez después de que el Tribunal Supremo pidiera el cese del programa al confirmar que la productora ITV es la dueña de los derechos del formato. O lo que es lo mismo, que el programa de Telecinco era un plagio de uno emitido por la cadena británica con anterioridad. En EL ESPAÑOL compilamos todo lo que tienes/debes saber para ganar el concurso entre tus amigos/rivales en la próxima quedada.

Para la posteridad quedará el último programa, así como la lucha de poder entre Rafa (con Teresa Baca y J. J. Santos como escuderos) en el equipo azul y Orestes (con Kike Velasco y Rosemary Alker) en el rojo. El duelo, clásico en los dos últimos meses, acabó con victoria de Rafa, que ha sido el último ganador del Pasapalabra.

Eso sí, Christian Gálvez no dijo adiós. No se despidió ni del programa ni de la audiencia. Dejó abierta la puerta a una posible vuelta. Aunque, claro, los programas estaban grabados en diferido. De ahí que él dijera… “¡Nos vemos en el próximo programa!”.

Hay, por tanto, muchos programas que están grabados pero que no se emitirán jamás. ¿O sí? Eso es lo que está por dilucidar.

¿Es posible un regreso del programa?

De momento, la cadena de televisión ha anunciado que Sálvame, el programa que le precedía en la parrilla, alargará una hora más su horario como Sálvame Banana, pero parece complicado que Pasapalabra vuelva a emitirse en Telecinco. ¿Por qué? Porque la sentencia del Tribunal Supremo es el último capítulo de una lucha encarnizada durante años entre ITV y Mediaset. Las relaciones entre las productoras no son buenas, por lo que se antoja complicado que puedan llegar a un acuerdo económico.

¿Quién podría sustituir a largo plazo Pasapalabra?

Una de las opciones que maneja la cadena es El Bribón, un nuevo concurso dirigido por Pablo Chiapella, más conocido por el papel de Amador Rivas en La que se avecina. El actor se estrenará como presentador en este nuevo formato en el que tres parejas de concursantes competirán en tres fases eliminatorias para poner a prueba sus conocimientos sobre personajes y acontecimientos relevantes para lograr un premio de hasta 70.000 euros. Ya ha comenzado el casting y es cuestión de tiempo que se emita el primer programa.

¿Qué hará Christian Gálvez?

No parece que el presentador vaya a engrosar las listas del paro en pocos días. Todo lo contrario. En Mediaset están contentos con él y, según Formula TV, Telecinco habría estado preparando otro tipo de concurso con él al frente en previsión de que se diera el peor de los escenarios posibles. Aun así, él sigue esperanzado en que el programa de este martes no fuera el último suyo al frente de Pasapalabra.

“No estoy sorprendido porque sabía que tarde o temprano la sentencia tenía que salir. Hay que esperar a ver cómo reaccionan tanto la cadena como la productora (…) A mí, hasta ahora, no me han avisado de nada. Yo sigo grabando programas y, además, tengo un calendario bastante avanzado (…) No creo que la quiten, pienso que se va a solucionar muy pronto. Yo eso es lo que espero. Nosotros seguimos grabando y hay normalidad absoluta en el programa”, ha reconocido.