Los padres de Julen esperan su tercer hijo ocho meses después de la tragedia

La tragedia de Julen Roselló tuvo en vilo a toda España durante los 13 días duró la búsqueda del pequeño en el pozo de la finca de Totalán (Málaga). Un día tras otro, todo el mundo seguía con avidez las novedades de la búsqueda, la llegada de los mineros, el modo en que se tenía que mover la montaña para poder acceder al punto en el que estaba localizado el cuerpo del pequeño. Tras varios meses de dolor, de pena y de tristeza en el seno de la familia, parece que llegan las buenas noticias para los padres del fallecido. Van a tener un nuevo hijo.

Ocho meses después de su muerte al caer al vacío, la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Málaga ha decretado la apertura de juicio oral contra el dueño de la parcela, David Serrano, por un homicidio por imprudencia grave. Entretanto, una feliz noticia llega a la familia. José Roselló, el padre del pequeño, y Victoria García, su madre, serán padres por tercera vez.

Ambos esperan ya un nuevo hijo porque ella está embarazada de nuevo. De un mes y medio, concretamente. Así lo ha confirmado la propia mujer a Abc Sevilla en la entrevista que les ha concedido este mismo domingo.

Los padres, principales afectados, cuentan que rezaban día y noche para que su hijo siguiera con vida. La trágica historia de los padres del chiquillo conmovió a toda España a lo largo del mes de febrero. Victoria y Óliver ya habían perdido a su primer hijo, que falleció de una enfermedad incurable años atrás.

"Lo escuchamos llorar"

David Serrano, dueño de la finca, y José y Vicky, los padres de Julen

Los padres del pequeño revelan en esa conversación cómo vivieron los días del rescate. "Intentamos no recordar, porque nos machaca. No queremos ver imágenes y cuando salen hacen daño, como el otro día que un informativo sacó un vídeo del rescate en el que lo comentaron como una jugada de un partido de fútbol. Sufrimos ataques de ansiedad. Al final nos apoyamos con la familia y los amigos, que la tenemos ahí".

Apuntan también que "que Julen cayera por allí es inexplicable. Ese pozo intento no verlo. No puedo. Lo escuchamos llorar, pero a los pocos segundos solo escuchaba mi eco diciendo "Julen tranquilo que papá está aquí y el hermanito nos va a ayudar". En el rescate se hizo todo lo que se pudo y lo que tuvieron en sus manos. Estoy agradecido a todo el mundo en Bomberos, Guardia Civil, Salvamento Minero… Aunque hubo personas que no nos dijeron la verdad".

En el brazo derecho, los padres tienen tatuados los retratos de los dos niños que perdieron en los últimos años. Todavía desconocen el sexo del futuro bebé. Solo quieren cuidarle y enseñarle quiénes eran sus hermanos.