Los últimos pasos de Blanca Fernández Ochoa: una cámara la grabó comprando víveres

La búsqueda de la exesquiadora, Blanca Fernández Ochoa, se ha reanudado este lunes en la zona de Cercedilla. La deportista desapareció el pasado 23 de agosto, cuando salió de casa de su hermana, situado en el municipio madrileño de Aravaca. Blanca afirmó a sus familiares que quería viajar hasta el norte de España para hacer senderismo. Su coche fue encontrado el domingo en un parking de Cercedilla, donde ella solía ir a caminar. Por ello, la familia baraja la posibilidad de que haya sufrido un accidente o se desorientara durante su travesía.

Fue la Policía quien difundió la alerta a través de las redes sociales y pidió la colaboración ciudadana. Ahora, miles de personas se han trasladado hasta la localidad madrileña para participar en el segundo día de batidas. Los investigadores creen que Blanca no llegó hasta Asturias, donde tenía pensado hacer senderismo, y se dirigió hacia un paraje de Cercedilla -allí fue donde encontraron su coche-. En las últimas horas, se han ido conociendo los últimos pasos de la exdeportista: la mujer fue vista en un supermercado, además, su coche se estuvo moviendo durante los últimos días.

Su coche ha estado moviéndose en los últimos días

El Mercedes de Blanca Fernández Ochoa habría estado moviéndose durante estos últimos días, incluso la propia mañana del pasado domingo. Se desconoce si lo conducía ella u otra persona. En el automóvil se han observado rastros de barro ya secos, lo que indica que ha pasado por zonas húmedas en los últimos días. Varios testigos han confirmado que vieron el vehículo de la exdeportista y así se lo han confirmado a las Fuerzas de Seguridad. De momento, se ignora el paradero de la esquiadora pero si hay que peinar la zona tendrá que intervenir el GREIM, unidad especializada en Montaña de la Guardia Civil, que tiene una base cercana.

El coche de Blanca fue encontrado en un parking de Cercedilla.

La localización del coche fue notificada por sus familiares. Se encontraba en un aparcamiento que hay entre Cercedilla y Fuenfría, cerca de la estación de ferrocarril, de la que parte el funicular que sube hasta Navacerrada y Cotos. Desde allí parte el llamado Camino Smith, que forma parte de la ruta del Camino de Santiago que sale desde el kilómetro 0 de Madrid. El Camino Smith, se dirige hacia el Valle de la Fuenfría, en Segovia, y se une al camino francés a la altura de Sahagún (León).

Blanca fue vista comprando comida

La familia de Blanca Fernández Ochoa está convencida que la exdeportista sufrió un accidente mientras caminaba por Cercedilla. Durante la mañana del pasado día 24, fue vista en un supermercado comprando víveres e incluso habría imágenes de cámaras de seguridad que lo certifican. El cuñado de Blanca, Adrián Frederighi, confirmó que la exesquiadora portaba alimentos para "vivaquear". Además, quiso aclarar los rumores sobre el estado de ánimo de su cuñada: "Blanca estaba bien, con proyectos, y volcada en una sobrina suya, mi hija, que tiene una minusvalía".

Blanca Fernández Ochoa desapareció el pasado día 23.

El alpinista César Pérez de Tudela, que colabora con el dispositivo de búsqueda en la sierra madrileña del Guadarrama, ha remarcado que Blanca "está en muy buena forma física, pese a su edad". La esquiadora tiene 56 años, y no ha dejado de hacer deporte. A la familia no le parece del todo extraño que Blanca Fernández Ochoa no llevara el móvil encima. Ha salido otras veces, según sus parientes, de senderismo y sin llevar el móvil encima. Les parece además significativo que se haya llevado dos bastones de marcha alpina.

¿Usó su tarjeta de crédito en Guadalajara?

En las últimas horas, se ha conocido que Blanca Fernández Ochoa utilizó su tarjeta de crédito en Guadalajara. Un hecho que significaría que la exdeportista habría desaparecido hace dos o tres días. Ha sido su cuñado quien ha desmentido esta noticia y ha comentado que, igual que Blanca salió de casa sin su móvil, hizo lo mismo con la tarjeta de crédito. "Por ciertos motivos, Blanca cerró sus cuentas bancarias hace un tiempo y no tenía tarjeta de crédito", ha afirmado Adrián Frederighi.

No se han encontrado signos de violencia

La Policía Nacional no ha encontrado ningún indicio de violencia en el coche de la exesquiadora olímpica desaparecida desde el pasado 23 de agosto. El vehículo, un Mercedes clase A negro, estaba con los pestillos cerrados en el aparcamiento. Apareció correctamente aparcado en una zona de estacionamiento para senderistas en el paraje de Majavilán de las Dehesas.

El coche, siendo analizado por los agentes.

El 'like' a una foto de su hija en Instagram

Todas las alarmas saltaron cuando, a través de las redes sociales, se publicó que la exdeportista había dado 'me gusta' a una foto de su hija Olivia. Lo extraño era que la imagen había sido subida cinco días después de denunciar su desaparición. Tras las numerosas críticas recibidas en la misma fotografía -"desaparece tu madre y ¿publicas una foto tuya buceando?"- la hija de Fernández Ochoa ha salido del paso con un "fui yo". Es decir, al parecer Olivia entró en la cuenta oficial de Instagram de su madre para darse un "me gusta" a una fotografía que ella misma había subido cinco días después de la desaparición.