Las 12 rutas por el "boscoso" parque de Las Dehesas donde buscan a Blanca Fernández Ochoa

“Va a ser una búsqueda larga”, confirma un portavoz de la Guardia Civil. Y esa es una de las pocas hipótesis que se tiene hasta el momento. La desaparición de la medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa ha provocado un numeroso y complejo dispositivo para dar con ella. “Pues la verdad es que yo creo que ya están pasando muchos días y no hay que olvidar que es un monte complejo”, reconoce a EL ESPAÑOL Adrián Federighi, cuñado de la ex esquiadora y que está ejerciendo de portavoz de la familia.

Este lunes se ha reanudado el dispositivo de búsqueda de Fernández Ochoa en el parque Las Dehesas de Cercedilla, un lugar que ella se conocía a la perfección y donde este domingo ha aparecido su coche. En el operativo están participando alrededor de 300 agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, Emergencias de Madrid y acompañados por un total de 11 perros. También están participando alrededor de 100 voluntarios, acompañados por agentes de Guardia Civil, que están rastreando el monte lleno de vegetación en el que todos creen que se encuentra Blanca Fernández.

Las autoridades confían en que la clave para acabar con esto puede radicar en una de las 12 rutas por las que están realizando la batida. Todas ellas, ubicadas en el Valle de la Fuenfría del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se encuentran desde el lateral de Segovia hasta el puerto de Navacerrada. “Es un terreno complejo, muy boscoso y puede haber algo debajo de un helecho y que una persona normal pase a su lado y no lo vea”, añade el portavoz de la Guardia Civil.

Mapa de las rutas que están utilizando las autoridades para batir el terreno. EL ESPAÑOL

Este lunes, la calma habitual que reina en este paraje se ha visto absolutamente trastocada. Los aparcamientos para senderistas están desbordados por puestos de control y las autoridades que gestionan la batida. Pero esto no sucede sólo en el suelo, los tres helicópteros que se están usando no paran de sobrevolar la zona.

Blanca Fernández fue vista por última vez el pasado día 24 de agosto. Por la mañana desayunó con su familia y después, cuando la familia volvió a casa, ya no estaba. Más tarde se ha conocido que ese mismo día realizó una compra en un supermercado de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, donde residía, que pagó en efectivo y nada más. Las autoridades no han querido desvelar en qué consistía la compra ni si se encontró en el coche, que este lunes está siendo investigado por la policía científica, aunque no se aprecian rasgos de violencia.

Pudo salir de los caminos

La medallista conocía a la perfección esta zona de Las Dehesas de Cercedilla. Se había criado cerca y era habitual que paseara por los distintos caminos. La familia reconoce a EL ESPAÑOL, que conociéndola, ella seguramente no se ciñó a las 12 rutas establecidas y pudo salir de los caminos. Esto dificultaría aún más la ya de por sí compleja tarea de encontrarla.

La hermana de Blanca Fernández Ochoa en la segunda batida por Cercedilla.

Las 12 rutas han sido repartidas por las autoridades según la complejidad de las mismas. Cinco de ellas están siendo batidas por voluntarios, acompañados por escasos profesionales. Otras cinco, de mayor dificultad están siendo rastradas por profesionales de las distintas autoridades y otras dos, estas ya de dificultad extrema, están siendo trabajadas por los especialistas en rescates.

“Yo estoy convencido de que hoy va a ser un día clave. Con tantos voluntarios y agentes seguro que se encuentra algo, un rastro, una camiseta rasgada, algo que pueda ayudarnos a saber qué ha pasado”, añade Adrián Federighi en conversación con este diario. La familia sigue convencida de que se trata de un accidente, que si no ya habría vuelto y les da miedo los días que han pasado. Pero las autoridades creen que el resultado no se va a conocer este lunes, que la búsqueda se va a prolongar.