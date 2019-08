Una anciana de 76 años muere tras ser violada en Valencia: acuchillada y con mutilaciones en los pechos

Desorientada, con cortes por todo el cuerpo y mutilaciones en los pechos. Así fue como encontraron los agentes de la Policía Nacional a una mujer de 76 años hace dos semanas en una calle del valenciano barrio del Cabanyal. Tras ser trasladada a un centro hospitalario, fue explorada explorada por un médico, quien además de todas las heridas que presentaba en el abdomen, hemitórax y en las inglés, observó también signos compatibles con una posible agresión sexual.

Tras trece días ingresada en el Hospital La Fe, la anciana falleció el pasado miércoles. Ante de morir, la mujer manifestó que vivía en la calle y que no tenía familiares. Respecto al origen de las graves lesiones que presentaba, no supo identificar al autor o a los autores de las mismas, según publica Levante. Es más, la Policía no ha podido identificar a la anciana hasta este viernes, pues en el momento de su ingreso no llevaba ningún tipo de identificación.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Valencia abrió una causa por un posible delito de lesiones y agresión sexual el mismo día que se localizó a la mujer. En un principio, la Policía apuntó a que las lesiones que presentaba la anciana podían ser de origen autolítico (producidas por ella misma), ya que presentaba cortes en ambas muñecas, pero finalmente quedó descartado por la trayectoria que tenían las heridas incisas. Algunas de ellas profundas y otras más superficiales.

Además, lo que despejó todas las dudas fue la amputación de los pezones y las lesiones en la zona inguinal, ambas compatibles con una agresión de índole sexual.

De este modo, El Juzgado de Instrucción se ha hecho cargo del caso y el grupo de Homicidios de la Policía Nacional trata ahora de esclarecer lo ocurrido y de identificar al autor o presuntos autores de las lesiones que presentaba la anciana.

30 heridas incisas

En total, el forense contabilizó en su informe una treintena de heridas incisas, algunas recientes y otras más antiguas que se le habían infectado. También apreció unos hematomas en los tobillos compatibles con la posibilidad de que alguien le hubiera sujetado los pies por la fuerza.

Ante su negativa a colaborar con la Policía en la investigación, mientras estuvo ingresada en el centro hospitalario, la mujer fue examinada también por la unidad de Psiquiatría del centro hospitalario. Al parecer, la anciana, de 76 años, podría padecer demencia senil y un cierto grado de abandono y desapego a la sociedad.

Hace una semana otra anciana de 93 años fue presuntamente violada por un supuesto ladrón que se coló en su domicilio de Valencia. El supuesto agresor sexual, de 34 años, fue arrestado por la Policía y tras ser puesto a disposición judicial el juez acordó su ingreso en prisión provisional por los delitos de agresión sexual agravada, robo con violencia en casa habitada y lesiones.