Los familiares de la víctima -y aquellos que la conocían- sabían que esta hipótesis no podía ser cierta. “No tenía problemas familiares, ni económicos ni sentimentales; carecía de sentido que se marchase así sin más; tampoco contemplábamos el suicidio”, reflexionaba Paula Rodríguez, prima de Socorro, para El Faro de Vigo. Y, añadía: “Tenía trabajo fijo, piso propio y todas sus cosas estaban allí; ¿por qué iba a desaparecer? Me parecía algo absurdo, no tenía nada de lo que escapar”.