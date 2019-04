4 de 14

La familia de Déborah tuvo claro que la joven no se había marchado por su propio pie: "Descartamos esa posibilidad; es una chiquilla seria, que tiene una buena relación familiar, que tiene un novio, con el que en este momento se había dado un compás de espera en su relación, pero que seguía ilusionada con él…", afirmaba por aquella época su padre, en una entrevista para FARO. Déborah llevaba una vida totalmente normal y no había razones por las que se hubiera marchado de su casa sin avisar a sus familiares, además, no se había llevado ropa ni dinero. Los padres comenzaron a preocuparse durante la mañana del 1 de mayo, ya que no sabían nada de su hija desde la noche anterior. Comenzaron a llamar a todas sus amigas, pero recibieron la misma respuesta. Esa misma tarde interpusieron una denuncia por su desaparición en la comisaría de la Policía Nacional de Vigo. "No nos lo permitían, nos decían que tenían que pasar 48 horas”, recuerdan. Pero “mi marido insistió y la puso", explica Rosa Neira, la madre de Déborah.