'La casa de la droga', el cebo de la 'Manada' de ilegales para violar y matar a Desirée

Dos de los arrestados y Desirée, la victima, sobre un graffiti en el que se lee "Justicia para Desirée. San Lorenzo no te olvida"

Cuando el sol cae en el barrio romano de San Lorenzo las calles se transforman en un lugar de vida nocturno plagado de universitarios italianos. Mientras uno pasea por una de esas calles, la vía Lucani, pasan de largo decenas de graffitis rosas y amarillos pintados sobre paredes que parece que están a punto de caer. Exactamente, en el número dos no hace falta llamar al timbre para entrar. Un gigantesco agujero en la fachada hace de puerta para una casa okupa conocida popularmente como 'la casa de la droga', donde el pasado 18 de octubre tuvo lugar un crimen macabro que llora Italia desde entonces. La italiana Desirée Mariottini, de 16 años y originaria de un pueblo a 70 kilómetros de Roma, fue hallada muerta a la mañana siguiente tras ser violada durante 10 horas por una docena de hombres. Hasta el momento, hay cuatro detenidos. Dos senegaleses, uno nigeriano y un último gambiano. Todos sin documentos legales para residir en el país italiano y con delitos pendientes.

Se trata de una casa baja de colores ocres cuyo jardín no es del todo acogedor. Sillas de plástico tiradas por el suelo, hierbajos kilométricos, ramas y un sinfín de boquetes que combinan con la decadencia de la escena.

Vivienda donde Desireeé fue encontrada muerta.

Al cruzar el dintel de lo que en su día fue la puerta principal uno salta directamente a una piscina de oscuridad donde la única luz existente es la que entra a través de las rendijas de la pared. Escombros y más escombros, trozos de ropa, puertas rotas, armarios destrozados, hojas secas, polvo y colchones, muchos colchones. Sobre uno de ellos yacía moribunda y drogada la joven Desirée la semana pasada. Un testigo que estaba dentro de la habitación la noche del suceso confesó que vio a una chica tumbada con una sábana encima. Solo la cara estaba descubierta. Los presuntos autores la violaron y la taparon la boca para que no gritara.

Desirée a la izquierda y su madre.

'La casa de la droga’ es un punto de consumo y venta de heroína. Según el medio italiano Il Mensaggero, la joven italiana llegó acompañada por otra chica, Antonella, de 24 años, que había conocido previamente la semana anterior al crimen. Crack, heroína, metadona y tranquilizantes. La víctima estaba drogada (aún no se sabe si fue voluntariamente o no). Hay dos razones por las que Desirée pudo ir a la casa okupa. La primera, que fue en busca de un móvil robado que posiblemente había sido intercambiado por droga. La segunda sospecha es que la joven fue directamente a comprar heroína. Diversas fuentes han asegurado que la joven era consumidora habitual.

Antonella es tatuadora y lleva trenzas azules. Se siente culpable. Fue una de las últimas personas en ver a la joven italiana viva antes de que muriese asfixiada. “Me siento culpable porque quise llevármela esa noche. Le dije que se viniese conmigo, pero ella me respondió que no quería. Entonces me dije a mí misma ‘pero si ni siquiera es mi amiga, que vaya a donde quiera”, cuenta al diario italiano. Aún habiendo testigos, nadie hizo nada. La tatuadora también asegura que los violadores se aprovecharon de la edad y de la ingenuidad de Desirée. "Era hermosa, ingenua y solo tenía 16 años. La atrajeron allí con engaños", ha dicho su abuelo a Il Mensaggero.

Desirée, fallecida tras sufrir abusos sexuales.

“Bestias”, así ha descrito el Ministro de Interior, Matteo Salvini, a los cuatro arrestados. Salvini no ha tardado en llegar a la casa donde Desirée fue violada y asesinada para poner una rosa en la puerta donde ocurrió. El lider ultraderechista ha aprovechado el suceso para darle mas razón a la última medida que se ha aprobado en contra de la inmigración. “Haré todo lo posible para que los gusanos culpables de este horror paguen hasta el fondo”, declaró el Ministro en una comunicación a los medios.

Los vecinos de San Lorenzo también han querido despedirse de Desirée. La ‘casa de la droga’ ha dejado de ser ese lugar tenebroso lleno de escombros para convertirse en un altar lleno de mensajes de despedida: “Adiós Desirée. San Lorenzo te abraza”.