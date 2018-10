Cospedal debuta como 'actriz' junto a Évole: "¿Con quién te vas a meter ahora?"

María Dolores de Cospedal, este domingo, se despidió del Partido Popular de Castilla-La Mancha en Albacete. Dijo adiós, pero no para siempre. Este mismo lunes, protagonizaba el anuncio promocional de la nueva temporada de Salvados (LaSexta) confirmándose como la actriz revelación. Junto a Jordi Évole, en tono humorístico, le inquiere al periodista qué va a hacer ahora que el PP ya no está en el Gobierno. En un divertido spot, intercambian frases ingeniosas que tendrán su continuación en el regreso del programa el próximo domingo.

El anuncio lo inaugura Cospedal augurándole un mal año al presentador: “Se te avecina una temporada un poco difícil. Sin el Partido Popular en La Moncloa y con el PSOE en el Gobierno gracias a Podemos, ¿con quién te vas a meter ahora?”, le pregunta, retóricamente.

“Perdona, es que pillo el Marca y me olvido del mundo”, responde Jordi Évole, haciendo referencia a la gran afición de Rajoy. “¡Claro, te olvidas cuando no gobierna el PP!”, sigue la ex ministra de Defensa. “Y pasan las 12 del mediodía y no ha dimitido ningún ministro. Pero tú a lo tuyo, el Valle de los Caídos y dale que dale a la cometa”, prosigue, en tono humorístico.

“¿Tú crees que Lopetegui lo va a dejar?”, pregunta el periodista. Y ella finiquita: “Sí, eso, Lopetegui”. Un spot en tono humorístico por el que Jordi Évole le ha dado las gracias a Cospedal en un tuit: “Cospedal, actriz revelación. Gracias por prestarte a jugar en la promo de Salvados”, termina.