Racismo en el Metro de Madrid: una mujer niega el asiento a una niña por no ser española

Martes por la tarde. 31 de julio. Metro de Madrid. El traqueteo del vagón invita a la relajación, a desconectar, a olvidar la rutina en pleno ecuador estival. Sin embargo, en la línea 5 del subterráneo no parecía así: una señora, de presumible nacionalidad española, se negó a que una niña extranjera se sentara. No quería inmigrantes a su lado. Y los pasajeros no tardan en volverse contra ella.

Los usuarios que presenciaron la escena racista plantaron cara a la mujer. El revuelo multiplicó y la señora no tardó en sacar los insultos a relucir. “¡Sinvergüenza!”, le escupió a la menor. “No tiene derecho a estar aquí”, esgrimía, mientras continuaba sentada en el asiento, de uso preferente para minusválidos, personas mayores, heridos y embarazadas. “¡Mira cómo estamos los españoles!”, exclamaba mientras zarandeaba el brazo, dedo índice desplegado.

“Eres una racista. ¿Y cómo estamos los españoles?”, la increpa una chica joven se erigió como interlocutora de la mujer. “Estamos mal por culpa de mujeres como usted”, apunta otra persona fuera de plano a la señora, que continúa gritando y haciendo aspavientos, según se aprecia en el vídeo que ha subido Infamia a Twitter. “Nosotros fuimos los primeros que salimos a inmigrar” u “Ojalá no te encuentres con gente como tú si tu familia o tú tenéis que inmigrar” son otras reacciones de los pasajeros que se escuchan.

Una mujer no deja que una niña se siente en el metro de Madrid

Pero no cesa. “Pagamos a la Seguridad Social y no te hace caso. Vienen ellos y no pagan, y sí”, trata de argumentar, la señora, delante de la niña pequeña. Sin embargo, los viajeros no dejan pasar ni una: “Por favor, señora, que ha dicho usted unas cosas que dan vergüenza”.

El fotógrafo que captó el momento, Iram Martz, ha precisado a EL ESPAÑOL que el episodio tuvo lugar sobre las 17.40 horas de este martes, en la línea 5 dirección Casa de Campo, entre las estaciones de Gran Vía y Acacias.