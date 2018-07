Jaime Peñafiel: "Hay motivos para que Juan Carlos tenga que declarar en el Supremo"

Jaime Peñafiel (Granada, 1932) es una de las personas que mejor conocen la monarquía española. El periodista, muy cercano a Juan Carlos I en otro tiempo, valora para EL ESPAÑOL las revelaciones de las cintas de Corinna, a quien atribuye una enorme importancia con consecuencias para el futuro.

¿Usted se cree las declaraciones de las cintas de Corinna zu Sayn-Wittgenstein?

Sí, rotundamente. No tengo la menor duda. Sobre todo conociendo a algunos de los personajes que salen en ellas.

Entrevista a Jaime Peñafiel. Silvia P. Cabeza

¿Usted cree que es su voz?

Sí.

¿Por qué cree que han salido en estos momentos?

Esto es lo que nadie sabe. ¿Por qué en estos momentos? Y por qué aparecen una serie de personajes sorprendentes, entre ellos Juan Villalonga (expresidente de Telefónica y amigo de José María Aznar), que es el que induce a través de su mujer el encuentro con el impresentable Comisario Villarejo. Se aprecia como es él quien lleva la entrevista, induciendo las respuestas contra el propio Rey. No sé que pintaba aquí en ese aspecto. Luego están el famoso primo Orleans-Borbón, que parece ser que es otro colaborador y los testaferros, que costeaban aviones, movían dinero…. Es de una gravedad tal que daña a la institución monárquica, que sale bastante afectada y a la figura de Felipe VI, que ya tiene varios frentes abiertos. Felipe ya intentó acotar a la Familia Real reduciéndola a cuatro y a las niñas y dejó fuera a parte de su familia, entre ellos a su hermana e Iñaki Urdangarin. Al final quien le ha traicionado es la propia familia real, el núcleo duro. ¿Qué va ha hacer? ¿Quitar a su padre de enmedio? Eso es imposible.

El rey Juan Carlos I y Corinna. Gtres

¿Pero puede darse la posibilidad de que Felipe VI quitara a su padre, al igual que ha hecho con la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, como miembro de la familia real?

Poder, podría, pero sería el fin público de la monarquía. ¿Enfrentarse a su padre? Ya ha tenido varios enfrentamientos. Hay que reconocer que también ha sido poco generoso con su padre, hay que decirlo todo, porque Letizia odia a Don Juan Carlos. Como poder, podría, ¿pero cómo se hace eso en una crisis como la que tiene ahora la monarquía?. Esta institución ya tiene su fecha de caducidad, y si no se reforma la Constitución es porque habría que votar la forma de Estado en referéndum y el resultado sería el que sería. La onmarquía se metió de forma tramposa en un paquete llamado Constitución, pero por ejemplo a mí no me preguntaron si yo quería esta forma de Estado o la República. Si se reforma la Constitución habría un referéndum sobre la reforma del Estado y, por supuesto, la monarquía desaparecería. Tal y como está ahora el ambiente político, la monarquía está muy amenazada, muy amenazada. Felipe VI tiene varios frentes familiares abiertos además de los institucionales y esto está destrozando su vida.

El de Felipe VI es un reinado complicado

Nunca habría pensado que iba a ser tan complicado. Nunca pensé que fuera a heredar tantos problemas de su padre. Estamos viendo que Don Juan Carlos está en una frontera casi delictiva, y el Rey no está protegido por la impunidad, está aforado, eso lo hizo Pérez Rubalcaba, pero el aforado puede ir al Supremo. ¿Vamos a ver al Rey emérito en el Supremo? ¿Quién le pone ese cascabel al gato? Según lo que estamos oyendo estos días, motivos hay para ser llamado. Y si va a declarar debe aclarar lo que se dice en las cintas.

Jaime Peñafiel cree que "la monarquía tiene los años contados". Silvia P. Cabeza

Revisemos algunos aspectos de la cinta. ¿Por qué Villalonga es el introductor?

Efectivamente, es el que organiza esta grabación, no sé si con conocimiento o sin conocimiento, porque Corinna no es tonta, es una cortesana muy peligrosa. Pero, ¿por qué organiza esta grabación contra el Rey? Porque todo versa sobre los negocios, sobre las comisiones y sobre los amores y amoríos del Rey. Él induce en cosas que sabe, son cosas que él conoce y obliga a que las confirme Corinna. Es una canallada, pero no sé con que fin. Nóos es un apéndice y ahora sale toda la corrupción de la Casa Real. Me da mucha pena Felipe porque debe estar amargado sin saber qué hacer. Se le abre el frente familiar otra vez.

Ahora que dice el frente familiar, ¿cree que la reina Letizia puede influir en su marido para que tome decisiones contra su padre?

Pone usted el dedo en la llaga. Letizia fue mal recibida por todos, cierto es. Se intentó incluso impedir la boda. Quizá sea ahora la hora de la venganza de Doña Letizia. Muy fuerte lo que digo, pero posiblemente sea así. Puede pensar: “Yo, la nieta de un taxista, se me impidió, se me insultó y se me metió en una familia impresentable totalmente". Porque si la razón de ser miembros de la monarquía es que sus miembros sean ejemplares, desde luego en esta familia no lo son. (...) Su hermana, su cuñado y ahora su padre. Y luego está la relación de su mujer con su madre. Es que es terrible, es para pensar en abdicar. La monarquía está tocada y con los años contados.

Juan Carlos I y Peñafiel.

¿Cree que estas conversaciones han salido sin el consentimiento de Corinna?

¡No! Lo de Corinna es una venganza por desamor, abandono. Porque Don Juan Carlos no se ha portado muy bien con ella, la ha utilizado, pero ella también le ha utilizado a él. Yo me pregunto: ¿quién es el testaferro de quién? Aquí hay muchos testaferros, el Rey de Corinna, Corinna del Rey, el primo de los dos. Es que no se sabe quién utiliza a quién. Además, Corinna ha involucrado a otras amigas entrañables, como la viuda de una persona asesinada por ETA, poniendo en boca de todos que fue una amiga entrañable de Don Juan Carlos durante 3 años. Corinna sabía todo. Con las amigas entrañables en la cama se confiesan muchas cosas. La moral de Corinna deja mucho que desear. Una persona que va a la cacería de Botsuana junto al Rey con su exmarido, su hijo. Es incomprensible totalmente. Ella entra y sale de la vida de Don Juan Carlos cuando él se lo pide. Ella dice: "Hice todo lo que me pidió". ¿Qué le pidió Don Juan Carlos? Esa es la historia. Y luego el primo, Orleans-Borbón, es un personaje que vive en Montecarlo donde vivía Corinna, la mujer de Villalonga amiga de Corinna. Esta es la historia de un club de corruptos terrible en el que en el medio de todo está Don Juan Carlos. Una lista de amigos peligrosos.

¿Usted cree que es entonces la venganza de una mujer despechada?

Sí. Don Juan Carlos la utilizó y ella se ha sentido utilizada. Y mira que estuvo a punto de casarse. Por eso hay razones de desamor. Ni con Marta Gayá llegó tan lejos. Y hubo situaciones con Gayá muy fuertes, como cuando Juan Carlos se fue a Suiza y Sabino le obligó a venir. Entonces le utilizaba, le chantajeaba sentimentalmente, como cuando estuvo hospitalizada, no sé si por algún intento de suicidio, pero nunca se llegó tan lejos como con Corinna. Y nos olvidamos de lo principal, de Doña Sofía, que es la persona más digna, que nunca ha exteriorizado sus sentimientos de esposa engañada, jamás.

¿Y el tema del dinero?

El tema del dinero es muy importante… Yo sé historias desde los tiempos de Sabino. Había dinero en Suiza, por supuesto, de Don Juan, que tenía derecho a tenerlo porque vivía en el extranjero y cuando muere el dinero está en Suiza y lo reparte. Pero eso es pecata minuta. Eso es dinerete, la cantidad que se está manejando en esta historia es de cientos de millones. ¿De dónde procede? Por ejemplo, ha salido información, no sé si la fuente es buena o no, que Letizia tiene una fortuna de 8 millones. ¿De dónde procede cuando la asignación a la Casa Real es de 13 millones y pico? ¿De dónde? Lo que dice Corinna sobre el manejo de dinero y comisiones tiene una importancia terrible, debería ser llamada a declarar. La venganza puede ser demoledora.

Una fotografía de Jaime Peñafiel con la reina Letizia. Silvia P. Cabeza

¿Don Juan Carlos cobró comisiones en operaciones exteriores?

Es que ahora también se ha puesto en duda su conducta privada. Se le ha dicho que es un comisionista. Tenía una gran pasión por el dinero, no se para qué, y esa pasión por las mujeres, él sabrá por qué. ¿Que Juan Carlos era un comisionista? Hombre, a veces se ha sospechado, pero es que en esta denuncia se dice claramente, y Corinna lo sabía todo.

En las cintas aparece el caso Nóos y la participación de Corinna en él. Se dice que en lugar de una Infanta-Urdangarin se quería una Corinna-Urdangarin...

Es que si se tira de la manta lo que se dice en estas cintas es de una gravedad máxima. Estas cintas son demoledoras. Villalonga sabía mucho y obliga a Corinna a reconocerlo, a vomitar lo que sabía para involucrar a Don Juan Carlos. El daño es enorme. A Corinna luego se la intentó sacar del caso Urdangarin, incluso en la propia sentencia del caso Nóos ni aparece. Muchos sospechábamos que en este caso había más gente involucrada en el tema. Cuando Urdangarin decía que “no he hecho nada que no se hiciera en la Casa”, estaba insinuando que la Casa Real también colaboraba en todo esto.

¿Por parte del CNI, o de algún poder del Estado, se ha puesto en peligro la vida de Corinna?

No. Yo tengo un gran respeto por Don Juan Carlos y creo que ha sido un magnífico Rey.

¿Se puede investigar jurídicamente al Rey emérito?

Es que si tiramos de la manta no sé dónde llegaremos. Incluso teniendo en cuenta la independencia judicial, de la que dudo por momentos. Fíjese, en el tema de Cristina, el reconocimiento que tuvo el entonces presidente Rajoy afirmando que estaba seguro de que la infanta iba a salir bien parada del proceso judicial por la intervención de la Fiscalía del Estado. En el caso Nóos se condenó al menos culpable, cuando la culpable total era Cristina. Y con la colaboración de Don Juan Carlos. Pero en descargo del Rey, era lo que un padre haría por una hija. Lo mismo Juan Carlos lo hacía sin saber o sabiendo, porque quizá le preguntaba de vez en cuando a su hija: "¿Qué tienes entre manos?". Y entonces le podía recomendar o reconducir el tema.

Juan Carlos y Felipe VI en el día de la abdicación. Gtres.

Usted que conoce muy bien la monarquía y la figura de Don Juan, que sufrió en el exilio, ¿cree que nuestro Rey emérito tiene dinero y propiedades fuera de España?

Sí, claro que tiene. Lo sospechábamos, pero ahora no se puede poner en duda, aunque se cuestione si esta declaración puede ser auténtica y todo sea un montaje, como se ha dicho. Los personajes son tan siniestros que el resultado no puede ser otro. Se ha utilizado a Corinna contra él. ¿Por qué contra el Rey? ¿Qué tiene Villalonga contra el Rey? ¿Villarejo qué tiene contra el Rey? En el fondo Don Juan Carlos es un buen hombre, pero tiene una enorme debilidad por las mujeres. Él lo ha reconocido. Y también siente debilidad por el dinero. Vuelvo a repetir, la razón de ser de una monarquía es que sus miembros, todos, sean ejemplares, y en la Familia Real española no hay ninguno. Ni Felipe, que se casó con quien no debía y ahora lo está pagando muy caro.

¿Cómo lo estará pasando el rey Felipe VI en estos momentos?

Muy mal, sin saber qué hacer. Ni qué decir. No puede aparecer públicamente. Y a desmentir a quién. Quizá Corinna no haya contado todo, puede guardar cosas más graves aún, aunque haya vomitado ya cosas tan graves contra Don Juan Carlos. ¿Y qué puede hacer Don Juan Carlos? ¿Desaparecer? ¿De dónde?

¿Quién puede ayudar ahora a Don Juan Carlos?

Nadie. La soledad es terrible, lo mismo que le pasó cuando se recuperaba de la operación tras Botsuana, que no le llamaba nadie. Puede ayudarle algo la infanta Elena, pero la víctima más terrible de todo esto es Felipe. ¿Qué hace ahora con su padre? Podría descalificarlo públicamente como a su hermana... ¡Pero a su padre! ¿Qué le puede quitar? ¿Rey emérito? ¿Sacarle de su círculo tan reducido de la familia real? Pero es que siempre lo será. Con esta historia me he acordado mucho de Simeón de Bulgaria que acabó presidente de la República. La gente ha perdido ya el respeto. La gente no era monárquica, era Juan Carlista, yo lo era, pero se acabó Don Juan Carlos y yo no sé lo que soy. Los que le podían apoyar, como los políticos, ahora están calladitos.

Peñafiel cree que "si se reforma la Constitución, habría un referéndum y la monarquía desaparecería". Silvia P. Cabeza

¿Puede ser pieza clave lo que diga Letizia?

Letizia es la consorte, pero actúa como si fuera la titular, porque Felipe es muy buena persona e intenta que las cosas no trasciendan, no salten por los aires, no hablar.

El poder que tenía la Casa Real, ¿ha desaparecido? Antes se paraban todas las informaciones…

Echo en falta a un general Sabino que sabía reconducir situaciones muy delicadas, como la de Marta Gayá. Felipe está rodeado de cortesanos como Alfonsín, que nadie le ha oído hablar nunca. Sabino era un hombre leal, le decía al Rey lo que tenía que oír, le guste o no le guste. Los enfrentamientos eran por decirle lo que no le gustaba oír. ¿Quién tiene Felipe? ¿A Jaime Alfonsín? No tiene nadie que le diga qué tiene que hacer.