La Universidad traslada a la Fiscalía su investigación sobre el máster de Cifuentes al ver un posible "delito" de falsedad

La investigación acerca del máster de Cristina Cifuentes ya trasciende el ámbito universitario. La propia Rey Juan Carlos ha decidido trasladar el caso a la Fiscalía tras "la aparición de informaciones que pudieran ser constitutivas de delito".

Las excusas de la presidenta de la Comunidad de Madrid podrían venirse abajo tras la declaración -en el proceso de Información Reservada universitario- de la que figuraba como presidenta del tribunal examinador de su tesina, Alicia López de los Mozos. Esta profesora de Derecho ha dicho no reconocer el acta del trabajo de fin de máster. También ha asegurado que no la firmó.

Sus palabras no han supuesto una sorpresa, teniendo en cuenta que varios medios de comunicación habían demostrado la falsedad de su firma. Las palabras de López de los Mozos, no obstante, han sido ante personal de la casa. Tal y como ha informado EL ESPAÑOL, los dos observadores externos se encuentran todavía de vacaciones al no haber sido citados por la URJC.

Estas son las palabras de la URJC tras conocerse la declaración de López de los Cobos. El rector, Javier Ramos, dará este viernes una rueda de prensa.

¿Ha respondido Cristina Cifuentes a las preguntas sobre su máster? Carmen Suárez

"Como consecuencia de la investigación ordenada por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, el pasado 21 de marzo, y ante la aparición de informaciones que pudieran ser constitutivas de delito, la Universidad ha decido dar traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para su investigación. Mañana, viernes, 6 de abril, a las 13.30 horas, el rector comparecerá ante los medios en el edificio de Rectorado del Campus de Móstoles (Madrid) para dar más detalles sobre este asunto".