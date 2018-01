Los gemelos políticos de Ourense: Nabor, líder de las Juventudes del PSOE; Adrián, de las del PP

Tú al PP y yo, al PSOE. Una idea similar debieron de pensar los gemelos González Fariñas. Desde noviembre del año pasado, Nabor es el secretario general de las Xuventudes Socialistas del PSOE de Galicia. Su alter ego, Adrián, ocupa ese mismo cargo en el PP de Ourense desde julio de 2017, cinco meses antes.

El interés por la política de Nabor y Adrián nació estando sentados a la mesa del comedor de su casa, junto a sus padres. Eran dos adolescentes imberbes. Tendrían 15 o 16 años. Mientras almorzaban o cenaban, los dos hermanos veían las noticias del informativo y discrepaban en temas económicos, sociales, laborales... "Casi nunca nos poníamos de acuerdo", explica por teléfono a EL ESPAÑOL Adrián González Fariñas, secretario general del PP en Ourense.

Adrián González junto a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, en un acto del PP.

Adrián y Nabor tienen ahora 20 años. Ambos se afiliaron a sus respectivos partidos al cumplir la mayoría de edad. Su madre fue quien les dio el empujón que necesitaban para hacerlo. Su padre, en cambio, se mostraba más reacio a que ambos entrasen en política y, además, bajo las siglas de dos partidos antónimos. "Entró en shock", dice Adrián entre risas. "Pero ya se la he pasado".

Uno estudia Economía; el otro, Ciencias Políticas

Adrián y Nabor, dos gotas de agua, compaginan sus responsabilidades en el PP y el PSOE con sus estudios universitarios. Adrián estudia Economía en Santiago de Compostela. Su gemelo, Ciencias Políticas en la misma ciudad. Ambos están en tercero de sus respectivas carreras.

El tema por el que más han entrado en conflicto los dos hermanos ha sido la reforma laboral llevada a cabo por el PP en 2012. "Él -por Nabor- piensa que es abusiva y que resta derechos a los trabajadores. Yo le digo que nos ha ayudado a salir de la crisis creando miles de empleo", explica Adrián. [Su hermano Nabor se ha disculpado por no poder atender al reportero debido a que se encontraba en una reunión de partido.]

Pero los dos gemelos también discuten, "y mucho", de corrupción. "Mi hermano -dice Adrián- siempre me habla de que el PP es un partido corrupto hasta la médula. Yo defiendo que se trata de casos aislados y le saco a relucir todos los problemas que tiene su partido en media España".

"Nuestros padres, a veces con él y a veces conmigo"

Ahora, pasados los años, "el debate vuelve a estar servido" cada vez que los hermanos González Fariñas se sientan a la mesa con sus padres. Adrián cuenta que en su familia nunca ha habido tradición de militancia en partidos y asegura que sus progenitores no tienen una ideología "muy marcada, como sí nos ocurre a Nabor y a mí".

"Mis padres son apolíticos", dice Adrián. "En temas económicos suelen opinar como yo y apoyarme. Menos impuestos y tal, ya sabes. En cambio, en temas sociales tiran más hacia él. Es enriquecedor el debate que se produce en casa. Aunque entramos en arduas discusiones, siempre nos respetamos y escuchamos".

Desde noviembre de 2017, Nabor González Fariñas es secretario general de ls Juventudes Socialistas en Galicia.

Les saludan militantes del partido contrario

Adrián cuenta que tanto él como su hermano están "muy contentos" con la responsabilidad que ambos han asumido en sus respectivas formaciones políticas. Dice que han aprendido a trabajar en equipo y han creado nuevas amistades.

El hecho de ser gemelos, usar una vestimenta más o menos similar y andar casi de forma idéntica ha provocado algunas situaciones "hilarantes". El secretario general de los 'cachorros' del PP en Ourense explica que, debido al parecido entre él y su hermano, "más de una vez, al ir paseando por la calle", a él le han saludado militantes y dirigentes del PSOE, y a su hermano, del PP. "Resulta muy curioso porque hay que decirles: 'No, no, te equivocas. Yo no soy mi hermano".

En una ocasión, un militante del PP vio en una mesa electoral a Nabor con una identificación de apoderado del PSOE. Pensó que se trataba de Adrián e, inmediatamente, llamó a la sede de su partido para comunicar la supuesta infidelidad a las siglas 'populares'. Al final todo quedó en una anécdota: aquel hombre no sabía que Adrián tenía un hermano en las Xuventudes Socialistas del PSOE gallego.