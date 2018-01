Estamos de enhorabuena. El "matador" Alberto Anaut (y sus "cuadrilla") ha cogido el toro por los cuernos. Madrid se ha comprometido con la palabra "design" y en unos días arranca la primera edición del Madrid Design Fest.

A continuación un pequeño diccionario para entender como hemos llegado hasta aquí y como está ciudad de todos y de nadie cambiará, una vez más, a partir de ahora. Si Barcelona durante los noventa se puso molt guapa, Madrid, aunque ha tardado demasiado, ha decidido hablarle de tú a tú a la feria de Estocolmo (5 al 11 de febrero), al Salone del Mobile de Milán (17 al 22 de abril), o al de Nueva York (11 al 23 de mayo).

La Fábrica. De no existir habría que inventarla. El trabajo de Alberto Anaut, Alberto Fesser, Alvaro Matías y Agnieszka Lisowska, entre otros, es de medalla de oro de la ciudad. Sepa el lector que son amigos pero no exagero. Está claro que La Fábrica es una empresa. Está claro que si no hay beneficio no hay proyectos. Pero los proyectos de La Fábrica (los 20 años de Photoespaña, La Noche en Blanco, el Festival Eñe, La Noche de los Teatros, Matador…) han hecho Madrid mejor y el Madrid Design Fest triunfará porque tienen experiencia en lidiar con la administración, se han ganado el respeto por su buen hacer y lo más importante… están entusiasmados y tienen buenos socios y amigos. Sigue leyendo, anda, y te los voy presentando.

Gutiérrez, Fernando. Fernando es de la casa. Este diseñador, mitad inglés y mitad asturiano, es un tipo con ángel. En su currículum figura El País de las Tentaciones, la imagen del Club Matador, la biografía de Norman Foster, la rotunda señalética del Museo del Prado, el logo de PhotoEspaña o el de Spainmedia. Suya es la gráfica del Madrid Design Fest y su foto aparece en la página web del festival en portada porque estará entre sus ponentes.

Si te apetece sacar a pasear tu tarjeta de crédito te recomiendo el libro que ha diseñado para el estudio Noma Bar. Es fácil comprarlo en la red. Espectacular. Fernando es uno de los grandes, su humildad y su capacidad de analisis entre líneas, lo hace único. Si tienes la oportunidad de charlar con él no dejen de hacerlo. Aviso para navegantes: un inglés tímido es dos veces tímido.

T Magazine (New York Times). Es la revista de referencia en el diseño desde Nueva York, la capital del mundo. Cumplimos un año en marzo. En España está editada por Spainmedia y es su primera edición en Europa y su única edición en castellano. Con Malu Pérez y la viguesa Ildara Cuíñas a los mandos, organizará el 8 de febrero el T Day, una serie de ponencias que explicarán (año tras año) el intenso latido de Nueva York cuando escucha la palabra diseño. Entre los ponentes Braulio Amado, Julia Panek, Steph Davidson o Tracy Ama.

Quico Vidal, al frente del estudio de branding Nadie, prepara una jornada de conversaciones entre marcas. ¿Deben las marcas hablar entre ellas? ¿Sólo entre ellas o también con sus consumidores? ¿Somos sólo consumidores o también militantes? Quico ha trabajado para Swatch, Camper, de la que fue director creativo, el Aristocrazy de Benito y Emiliano Suárez, el Barceló de Simón Pedro, Puig o Canal +, entre otras. Quico prepara una jornada de marcas en el Club Matador muy prometedora. Allí estaré.

Segarra, Toni. Ya casi liberado de S.C.P.F. (al menos en alma y muy pronto en cuerpo) ha sido el encargado de realizar el primer vídeo del Festival. A mí me lo ha contado ya, pero prefiero no desvelar sorpresas. Próximamente en la red.

Ewan Bouroullec (tuve la oportunidad de charlar con él esta semana en París), el 50% de los hermanos, y otros muchos ya ha comprometido su nombre con el festival (y no es fácil cuando aún no se ha nacido). Para no sepultar al lector merece la pena un vistazo al programa público y al profesional en su página web. Pero yo que tu me fijaría en lo que haga Jasper Morrison, Rossana Orlandi, Daan Roosegaarde… entre muchos otros.

Una lanza por los españoles. Mejor consultar el programa, pero un recordatorio para avisarte que estarán Jaime Hayon, Juan Herreros, Izaskun Chinchilla, Tomas Alía, Pablo Martín, Pascua Ortega, Martí Guixé, Pablo Rubio... que te dejes de prejuicios amigo lector, que los de aquí son, no buenos, muy buenos.

Mini (ya está en las actividades de la calle Tortona, fuera de la feria, de Milán cada año), Rado y Johnnie Walker han sido las primeras en comprometer sus presupuestos. Han estado hábiles. Pronto habrá más. No puede afianzarse la relación marca consumidor sin un buen diseño, al menos un buen diseño de marca de por medio. Auguro grandes experiencias trianguladas entre marcas, festival y medios a sabiendas del alto nivel de creatividad ibérico y lo disfrutones que somos. Que a nadie se le olvide que el record de turistas se ha batido una vez más en 2017.

Helsinki será la ciudad invitada este año. Habrá un Festival Off, con tiendas involucradas. Atención a la nueva tienda de Bulthaup Madrid que inaugurará en esos días el empresario habanero Ginés Gorriz en la calle Villanueva. Diseño, exposiciones, visionados, música, talleres, masterclass, revistas… en definitiva: fiesta. Fiesta es la mejor manera de definir un festival. Por cierto… ¿Que te vas a poner?