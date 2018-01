'El Chicle' era el principal sospechoso de la desaparición de Diana Quer desde noviembre de 2016

La Guardia Civil sospechó de José Enrique Abuín Gey, más conocido como el Chicle, desde los primeros compases de la investigación en la desaparición de Diana Quer. Concretamente, desde noviembre de 2016. Así lo ha desvelado el máximo responsable de la Unidad Central Operativa (UCO), Manuel Sánchez Corbí.

La Guardia Civil detalla la investigación de la muerte de Diana Quer

Corbí, coronel de la Guardia Civil, ha explicado la cronología de los hechos. El relato de cómo el Instituto Armado llegó hasta el criminal. Unas pesquisas complejas, con cientos de entrevistas, interrogatorios y cruces de datos tecnológicos. Una investigación llena de obstáculos que ha permitido resolver uno de los casos más complejos a los que ha tenido que enfrentarse el Cuerpo.

"El 23 de agosto la madre de Diana Quer puso una denuncia por la desaparición. El olfato de alguien de aquí [refiriéndose a los agentes presentes] le hizo pensar que podía haber un secuestro", ha revelado Manuel Sánchez Corbí.

Los primeros pasos de los agentes fueron investigar las llamadas y los mensajes de Diana. "Enseguida vimos que había algo raro". Por eso se montó un dispositivo de la Guardia Civil, dividido entre Coruña "y el resto de España". "No es habitual que desde el primer momento se monte un despliegue así, pero las primeras horas eran fundamentales. Si corríamos, podíamos salvar una vida", ha apuntado Corbí.

Primero se recompuso la última noche de Diana en A Pobra, para intentar dirimir qué ocurrió. También se investigaron las amistades de la joven en Madrid, de donde es natural. Y se analizó a la familia Quer: "Enseguida se descartó que alguien de la familia hubiera podido participar en nada de esto".

Pronto se supo que "había un itinerario y un coche". Se había detectado el movimiento de Diana Quer, ya fuera "voluntario o involuntario". "Desde las 2.42 hasta las 2.58 es el trozo de vida del teléfono de Diana que esperamos que nos dé alguna información". Esa información llegó a través de las señales de las antenas de repetición. Así se descubrió el recorrido que hizo la joven aquella noche.

La vida de Diana y la tecnología

Cientos de entrevistas, el estudio de sus redes, de su vida... la Guardia Civil investigó la trayectoria de Diana Quer. Y no obtuvo pistas. "Las no pistas también son pistas, todo apuntaba a que un desconocido se hubiera cruzado en su camino". Ese desconocido era José Enrique Abuín Gey, el Chicle, aunque por entonces no se sabía.

"No era fácil que sólo una persona pudiera hacer lo que hizo. Diana era una persona joven, llena de vitalidad".

Por otra parte, la investigación se centró en la tecnología: radares y cámaras que hubieran podido registrar el coche. "Fue frustrante, sólo recogimos 'bolas de luz' que iban y venían, sin poder sacar nada más".

Hasta que apareció el teléfono de Diana Quer: "Eso nos dijo que ya estábamos ante un secuestro, que alguien le había quitado el teléfono y lo había arrojado a la ría". El laboratorio de criminalística de la Guardia Civil limpió el terminal y finalmente, en el extranjero, se extrajo información: "Supimos que a las 2.58 el coche estaba en el puente".

"Hemos llegado a analizar más de dos millones de datos de telefonía móvil", ha reconocido Manuel Sánchez Corbí.

Aquello acotó el espectro sobre tres coches. Uno de ellos era el vehículo de José Enrique Abuín Gey, el Chicle.

"El pasado delictivo [de el Chicle] encajaba con este delito. En noviembre de 2016 empieza el trabajo operativo sobre él. Estamos tratando con un profesional de la delincuencia en un terreno que domina, difícil de dominar, en el que es fácil detectarnos... y el Chicle se mosquea y piensa que está siendo seguido. El 24 de noviembre, él llama a la Guardia Civil [a un agente que había conocido en una detención previa]. Se reúne con el agente y le dice: 'Creo que me están siguiendo, ¿usted sabe por qué?'".

En esa charla informal, el Chicle dijo que estaba con su mujer en A Pobra la noche de la desaparición. El 30 de noviembre se le citó como testigo. Entonces cambió de versión y dijo que esa noche salió a robar gasolina con su mujer. Y el 5 de diciembre se interroga a los cuñados de el Chicle, que corroboraron aquella coartada. "Pero no le creímos".

Sin pruebas contra 'el Chicle'

El Chicle le dejó a la Guardia Civil su teléfono móvil para que los agentes lo investigasen. Previamente lo había reseteado para que no ofreciese información. También accede a que los investigadores estudien sus vehículos, donde "no se encontró ningún vestigio del crimen".

"Estábamos casi seguros de que era el autor, pero sin pruebas no podíamos hacer nada", ha señalado Manuel Sánchez Corbí.

El 29 de abril, el juez instructor sobresee las diligencias hasta que se encuentren nuevos datos. Pese a todo, la Guardia Civil no cejó en su empeño.

En estas, el relato del jefe de la UCO vuelve al desbloqueo del terminal de Diana Quer. "Aquello nos ratificó que alguien se la llevó y que quien fuera no tenía ninguna vinculación con ella".

Un momento clave

En agosto de 2017 los agentes desplegaron a decenas, "casi cientos" de agentes en A Pobra, en las mismas fiestas en las que Diana Quer desapareció un año antes. "Queríamos tener una foto exacta de lo que ocurrió".

Aquello permitió conocer los posibles movimientos que hizo el vehículo de el Chicle en la noche de la desaparición de Diana Quer.

En noviembre de 2017 ya no tenemos ninguna duda de que a Diana se la lleva el Chicle con su vehículo. Y todo encaja. "Ya estábamos convencidos, no hay dudas de que era él".

Sólo quedaba saber si había actuado solo o acompañado y, lo que es más importante, encontrar el cuerpo. "Eso era tan importante como descubrir al autor, era una forma de reparación a la familia".

El "punto débil" del caso

La Guardia Civil presentó todos sus informes al juez para que reabriese el caso. "Sabíamos que el punto débil de la historia era la gente que le había dado cobertura a el Chicle: su mujer y sus cuñados".

A partir de ahí, todos los datos encajaron. La Guardia Civil centró el foco sobre el Chicle. Hasta que el criminal cometió un desliz que le delató: el intento frustrado de secuestro de otra mujer el pasado 25 de diciembre. Ya no cabía ninguna duda de que estaba tras la desaparición de Diana Quer.

El estado de las pesquisas

Sánchez Corbí ha comentado el estado de la investigación: "Quedan diligencias por hacer, pero nuestro interés es que desde lo mediático el tema se cierre".

"Les pediría que piensen que la víctima tiene familia", ha señalado el jefe de la UCO. "No vamos a dar detalles técnicos de procedimientos operativos, seríamos tontos si lo hiciéramos".

"Es el caso más mediático desde que estoy en el Cuerpo", ha señalado Corbí. Un caso en el que ha habido "información poco acertada": "Ha habido demasiada información que no correspondía con la realidad".

"Este tipo de casos son los más difíciles de investigar, sin testigos, móviles ni víctima", ha añadido el coronel de la Guardia Civil. "Nos hemos llegado a plantear si no ha habido delito. El hecho de no haber un cuerpo empeora la situación".

Santiago Villanueva, delegado del Gobierno en Galicia, ha confirmado lo evidente: "Los datos de ADN corresponden con los de Diana Quer". También ha trasladado sus "disculpas a la población" por las "posibles molestias" y ha manifestado su agradecimiento "a los colectivos que han participado en el operativo".

A la rueda de prensa han asistido buena parte de los efectivos de la Guardia Civil desplegados en el operativo.