El asesino de Diana Quer solicitará un perito psiquiátrico para jugar la baza de la locura

José Enrique Abuín Gey, conocido como 'el Chicle', se encuentra "afectado psicológicamente por su situación procesal", según su abogado, Ramón Sierra. En este sentido, si no lo decide antes el juzgado, el letrado ha avanzado que pedirá una pericial psiquiátrica sobre su estado mental para detectar "cualquier tipo de anomalía psíquica" que pueda afectar a una hipotética condena.

Sierra ha señalado también que su cliente ha "colaborado" con la Justicia, algo que "recoge el propio atestado de la Guardia Civil", entre otras cosas, "facilitando el hallazgo del cadáver para, según expresiones textuales de él, mitigar en la medida de lo posible el sufrimiento de la familia".

Tras seis horas dentro del edificio judicial, en las que el detenido ha rechazado declarar ante la magistrada del número 3, un furgón de la Guardia Civil lo ha trasladado a la prisión, donde ha ingresado de forma provisional, incomunicado y sin fianza.

A las puertas del juzgado, su letrado ha dicho que 'el Chicle' "en ningún momento se ha reconocido autor de ningún delito doloso, ni asesinato ni homicidio". Sin embargo, en su auto, la jueza le atribuye un delito de homicidio doloso por el caso de Diana Quer, así como de detención ilegal.

Del mismo modo, Ramón Sierra ha asegurado que "jamás" se ha reconocido autor de ningún delito de tipo sexual y que "no hay ningún indicio racional" en la causa de que haya habido "un delito contra la libertad sexual", algo que ha calificado de "radicalmente falso".

Aunque ha rechazado "relatar" lo que su defendido declaró ante la Guardia Civil, el letrado ha subrayado que "no ha habido ninguna referencia a ningún estrangulamiento" y que no se ha reconocido autor "de ningún delito de homicidio doloso o asesinato". Sin entrar en más detalles, ha sugerido que un atropello sería considerado "homicidio por imprudencia", y no intencional.

Sin declaración judicial

Por "consejo de su defensa", Enrique Abuín Gey se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante la jueza. "Consideramos que ha hecho una declaración extensa en su momento -ante la Guardia Civil- y que no hay nada que añadir ni matizar a las declaraciones que realizó", ha dicho Ramón Sierra, para quien el detenido "ha dado plena validez a lo que ya declaró en su momento".

Del mismo modo, no ha querido declarar en relación al intento de secuestro de una joven hace una semana en Boiro, unas acusaciones que también "rechaza", ha dicho su defensa.

La comparecencia de este lunes ha tenido lugar ante el juzgado de Instrucción número 3, que hace las funciones de guardia, aunque la causa pasará al número 1 de Ribeira cuando se "reabra" de forma oficial la instrucción sobre la muerte de Diana Quer. Tras esta notificación, ha apuntado el letrado, habrá un nuevo plazo de 72 horas para que se cite a declarar al detenido de nuevo, si así lo desea, y se "ratifique" el auto de prisión.

Sobre el auto actual de ingreso en prisión provisional, ha dicho que debe "estudiarlo" para decidir si lo recurre, aunque ha admitido que "difícilmente" tomará esta decisión.