Así son las nuevas oposiciones a profesor que ultima Educación

Las aguas vuelven a enturbiarse en el Ministerio de Educación. Después de meses en los que el ministro, Íñigo Méndez de Vigo, ha relegado la -casi nula- actividad de su departamento a la Comisión que cocina el Pacto Educativo entre los muros del Congreso, un nuevo frente se abre en Alcalá, 34 a cuenta del nuevo modelo de las oposiciones a profesor. Los sindicatos ya se están movilizando y nueve -de las 17- comunidades autónomas lo rechazan de plano. Pero, ¿cómo serán las nuevas oposiciones?

Los movimientos en el Ministerio tienen que ver con la "histórica" -llegó a tildar el Ejecutivo de Rajoy- de empleo público para los próximos años. Según las cifras que maneja Méndez de Vigo, se crearán más de 100.000 plazas en los cinco con el fin de reducir la alta tasa de interinidad: del 24% al 8%, rezan los cálculos más optimistas.

Uno de cada cuatro profesores en las aulas españolas -casi 120.000- son interinos y esperan en las próximas convocatorias estabilizar su situación y no llevar la maleta de una centro a otro. Por eso, los sindicatos y ocho comunidades -todas las gobernadas por el PSOE- esperaban un modelo de oposición que beneficiase a aquellos interinos y no recién titulados: unas pruebas que no fuesen eliminatorias, mucho más peso de la experiencia acumulada y temarios sin alterar. No será así. O al menos, no del todo.

Méndez de Vigo ha presentado en la tarde de este miércoles el documento con el modelo de las nuevas oposiciones a la profesión docente en la Conferencia Sectorial, el máximo órgano de interlocución entre el Ministerio y las comunidades autónomas en materia educativa. En esta batalla, el ministro tiene de su parte a las cinco regiones gobernadas por el Partido Popular (Castilla y León, Galicia, Madrid, La Rioja y Murcia), además de País Vasco (PNV), Navarra (GB) y Canarias (CC). Además, de Cataluña porque se da la circunstancia de que el ministro también es conseller de Educación catalán tras la aplicación del 155.

A pesar del revuelto y las amenazas de manifestaciones y paros, las condiciones para convertirse en profesor serán semejantes a las actuales. Estos son los puntos de la discordia según ha podido saber EL ESPAÑOL.

1. Las pruebas serán eliminatorias: habrá que aprobar todas

El Ministerio de Educación sigue apostando por las pruebas eliminatorias. Esto es, si un opositor saca menos de un cinco en una de las pruebas que configuran la oposición, está fuera. "Sólo así se puede garantizar la calidad del profesorado", apuntan fuentes de la cartera dirigida por Méndez de Vigo a este diario.

Los sindicatos apuestan -y seguirán dando la batalla hasta la luz verde definitiva- por exámenes que hagan media. No es algo nuevo. Ya se hizo de esta forma en las convocatorias que abarcan el periodo 2008-2011, cuando se implantó la anterior ley educativa, la LOE socialista.

Por tanto, los aspirantes a conseguir una de las 100.000 plazas aproximadamente de los próximos años deberán obtener un cinco en la prueba de conocimiento de la materia que posteriormente impartirán a sus alumnos, en el caso de aprobar. Con un mínimo de un cinco, el opositor pasará -habiendo demostrado ya que cuenta con los conocimientos mínimos de su especialidad- a los exámenes que miden su aptitud pedagógica.

2. La experiencia gana puntos: los interinos salen ganando

El Ministerio ha cedido -en parte- a una de las exigencias de los sindicatos: que la experiencia cuente más. Eso sí, no tanto como deseaban. A partir de ahora, los méritos del opositor contarán un 40% de la nota final y no un 33,3% como hasta el momento. Los sindicalistas exigían un 45%. Por tanto, el examen baja del 66,6% al 60%.

No queda ahí la cosa para favorecer a los profesores interinos. Ahora, los docentes que ya cuentan con experiencia podrán sumar un máximo de 10 años para aumentar su puntuación, mientras que hasta entonces, la mayor nota se obtenía con cinco años de antigüedad.

Los aspirantes tendrán una puntuación por cada año de experiencia de entre 0,700 y 0,350 puntos en centros públicos y de entre 0,150 y 0,100 en otros centros.

¿Entonces, por qué tanta polémica? José María Ruíz, de Comisiones Obreras, explica a EL ESPAÑOL que los 10 puntos de esta fase de la oposición son cerrados. Es decir, un aspirante a profesor puede obtener siete puntos de experiencia y otros siete por otros méritos -cursos, idiomas, publicaciones-, "pero nunca sumará 14 puntos, sino 10 como máximo". "Se sustituye la experiencia por otros méritos", analiza Ruíz.

3. Los temarios cambiarán (a partir de 2020)

Los temas de los que se examinarán los aspirantes "se actualizarán, cambiarán y ampliarán". Así lo confirman a este periódico fuentes de Educación. Eso sí, "en ningún caso" se harán antes de 2020. La fecha que marcaban los sindicatos para no tocar los temas era 2022. Otra batalla que parece que perderán.

¿Por qué se cambian los temarios? Sencillamente porque los contenidos no están adaptados a la ley educativa vigente, la malograda LOMCE de Wert, la séptima norma de esta materia en lo que llevamos de Democracia. Pero, ¿para qué adaptar los temas a una ley que hasta en el Partido Popular dan por muerta? Lo cierto es que la subcomisión que debate el Pacto Educativo avanza -a pasos muy cortos- en el Congreso y, según las fuentes consultadas, "el acuerdo nacerá muerto". Si es que lo hay: partidos nacionalistas catalanes ya avanzan que no lo firmarán y PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos andan embarrados en los temas en los que difícilmente llegarán a un punto común: Religión, Concertada, Financiación, etc...

4. Más opciones de elegir tema

El aspirante sacará una bola más del bombo de los temarios. Hasta ahora, el aspirante a funcionario se veía en la tesitura de elegir un tema a desarrollar entre dos opciones distintas que él mismo escogía al azar (en oposiciones con menos de 25 temas), tres opciones (entre 25 y 50 temas) y cuatro opciones (más de 50 temas).

Méndez de Vigo ha cedido en este aspecto y habrá una bola más en cada una de las oposiciones, según el volumen de temas.

El real decreto que aprueba el reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes saldrá adelante a mediados de febrero, según ha detallado el Secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, al término de la Sectorial.

Las comunidades autónomas con gobierno socialista -Andalucía, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Baleares- acatarán las pruebas eliminatorias de las próximas oposiciones, según han manifestado tras finalizar el encuentro.